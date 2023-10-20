«ПСЖ» — «Страсбург». Мбаппе вернул кураж

Килиан не забивал за клуб, но в сборной вернулся на прежний уровень.

21 октября состоится матч 9-го тура Лиги 1 «ПСЖ» — «Страсбург». Начало игры — в 18:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу парижан можно с коэффициентом 1.25. Шансы «Страсбурга» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиши 1 «ПСЖ» — «Страсбург» 21 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «ПСЖ» — «Страсбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.75. Если забьют парижане, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 1.95.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Франции «ПСЖ» — «Страсбург» (21.10.2023)

Парижские улицы гудят от предвкушения: в субботу днём «ПСЖ», занимающий третье место в турнирной таблице Лиги 1, встретится со «Страсбургом», располагающимся на 11-й строчке.

Недавняя игра парижан с «Ренном» была просто потрясающей. Чудо-удар Витиньи из-за пределов штрафной в сочетании с ударом головой Хакими и заключительным голом Рандаля Коло Муани обеспечили победу со счётом 3:1.

Атакующие намерения команды были очевидны: по воротам было нанесено 17 ударов, семь из которых пришлись в створ.

Однако не только счёт вызвал восхищение, но и то, как «ПСЖ» выдохнул после разгромного поражения от «Ньюкасла» (1:4) в Лиге чемпионов.

«Страсбург», напротив, провёл не столь хорошую последнюю встречу. Он проиграл в упорной борьбе «Нанту» со счётом 1:2, а гол Дьона Сахи на последней минуте принёс некоторое утешение, но всё же заставил болельщиков расстроиться.

Если заглянуть в недавнюю историю очных встреч, то «ПСЖ» и «Страсбург» уже не раз устраивали захватывающие матчи. Об этом свидетельствуют шесть последних игр в Лиге 1. Парижане побеждали в четырёх случаях, а два матча завершились со счётом 0:0.

Особенно выделяется разгромная победа парижан в игре со «Страсбургом» со счётом 4:0 в декабре 2020 года, которая подчеркнула атакующее мастерство «ПСЖ».

Несмотря на то что статистика и форма играют свою роль, нельзя сбрасывать со счетов и индивидуальное мастерство футболистов, которое часто выходит на первый план.

Лидер и талисман «ПСЖ» Килиан Мбаппе был просто невероятен на международной арене. Забив трижды и отдав одну результативную передачу всего в двух матчах с Нидерландами и Шотландией, он сыграл лучше остальных.

Но четырёхматчевая «сухая серия» в составе «ПСЖ» даёт о себе знать. Может быть, именно в этой игре он прервёт свою засуху?

В соответствии с тенденцией последних домашних матчей красно-синих, можно ожидать шквала голов. В трёх встречах на своём поле с участием парижан было забито более 2.5 мяча, что создаёт предпосылки для нового результативного матча.

Учитывая все эти факторы, маятник качнётся в сторону «ПСЖ». «Страсбург» выйдет на парижский газон, поэтому ему понадобится не только удача, но и какое-то чудо. Мы рекомендуем победу красно-синих и тотал больше 3.5 мяча за 2.40.

Ставка: победа «ПСЖ» и тотал больше 3.5 мяча за 2.40.