«Ростов» — «Ахмат». Валерию Карпину пора паниковать?

22 октября состоится матч 12-го тура РПЛ «Ростов» — «Ахмат». Начало игры — в 19:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.30. Шансы грозненцев оценили в 3.10. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ростов» — «Ахмат» 22 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Ростов» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.00. Если забьют ростовчане, сыграет коэффициент 1.22. Гол грозненцев доступен с коэффициентом 1.33. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч чемпионата России «Ростов» — «Ахмат» (22.10.2023)

Продолжаем наблюдать за матчами чемпионата России, в котором уже пришло время для 12-го тура. В одной из встреч 22 октября 2023 года «Ростов» на домашнем стадионе «Ростов Арена» будет принимать «Ахмат». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Обе команды находятся в нижней части турнирной таблицы, но пытаются из неё выкарабкаться.

Жёлто-синие занимают 14-е место, опережая зону прямого вылета всего лишь на одно очко. За 11 матчей текущего сезона в РПЛ ростовчане выиграли только два раза, проиграв пять встреч. За это время они забили 17 голов, а пропустили 24. По игре в обороне подопечные Карпина – худшие в чемпионате России. Даже замыкающий турнирную таблицу «Сочи» пропустил меньше них – 18 мячей.

Девять из десяти очков были набраны «Ростовом» на домашнем стадионе. Дома он выиграл у «Факела» (2:1) и «Рубина» (3:0), а вничью сыграл с «Зенитом» (1:1), ЦСКА (3:3) и «Уралом» (2:2). Если брать во внимание все соревнования, то жёлто-синие идут с серией из семи игр без побед в основное время. Подопечные Карпина потерпели поражения в матчах с «Динамо» (1:2) и «Краснодаром» (2:3) в РПЛ, а в Кубке России уступили «Локомотиву» (1:3).

Последняя игра с «быками», закончившаяся поражением, могла принести «Ростову» одно очко или даже победу. Выигрывая со счётом 2:1, жёлто-синие потеряли концентрацию. Сначала Комличенко забил обидный автогол, чем помог сопернику установить паритет. Уже в добавленное к игре время забил мяч Кордоба, но очень сомнительный.

Всё дело в том, что главный судья матча Рафаэль Шафеев ошибочно засчитал последний гол краснодарцев. Позже ЭСК провела проверку, по итогам которой выяснилось, что мяч нельзя было засчитывать – там был офсайд. Но уже ничего не исправить, и результат останется прежним. Многим не нравится, что Карпин совмещает работу в сборной и клубе. Однако у России не так много встреч, но даже с учётом этого Валерий Георгиевич не справляется с делами в обоих местах.

«Ахмат» находится на 11-м месте в турнирной таблице, опережая зону вылета на два очка. Грозненцам важно выиграть эту встречу, чтобы уйти в отрыв от «Ростова». В 11 матчах текущего сезона «зелёные» побеждали трижды и столько же раз завершали матчи вничью.

Подопечные Ромащенко не могут выиграть на протяжении четырёх встреч РПЛ. За этот отрезок они уступили «Балтике» (0:1) и «Рубину» (0:1). Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1). Всё выглядит так, будто главный тренер хочет построить неприступную крепость в обороне, из-за чего так часто терпит неудачи.

Интересно, что, несмотря на хорошую глубину состава и мастеров, в атаке у «Ахмата» образовались проблемы с реализацией. Генеральный директор клуба уверен, что «зелёные» не провалятся в зону вылета и смогут финишировать в конце сезона выше 10-го места. Пока непонятно, за счёт чего может прибавить «Ахмат» так резко.

«Ростов» выиграл у грозненцев три последние очные встречи. В каждой из них играл тотал больше 2.5 мяча. Жёлто-синие достойны похвалы только за выступления на домашнем стадионе. Он придаёт им сил и добавляет мотивации. Если Карпин желает выбраться из зоны понижения, то обязан что-то предпринять. Мы же рекомендуем просто взять тотал больше 2.5 мяча за 1.83.

Прогноз и ставки на матч «Ростов» — «Ахмат» 22 октября 2023 года

Валерий Карпин, несмотря на убеждающую речь, не справляется с работой как в сборной России, так и в «Ростове». Только за счёт мотивации футболистов и отличных выступлений клуба на домашнем стадионе верится в то, что жёлто-синие могут навязать борьбу грозненцам. По этим же причинам не верится в победу гостей. Поэтому предлагаем ставку на тотал больше 2.5 мяча за 1.83. Три последние очные встречи на стороне такого исхода.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.83.