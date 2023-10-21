«Спартак» — «Пари НН». Лимит доверия к Абаскалю — большая ошибка

«Народная команда» решила сохранить тренера, а зря. Сейчас ей мог бы руководить преуспевающий Юран.

22 октября состоится матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Пари НН». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.68. Успех нижегородцев оценён в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года

Букмекеры сомневаются, что матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — тоже за 1.93. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.62. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата России «Спартак» — «Пари НН» (22.10.2023)

В самом разгаре сезон Российской Премьер-Лиги. 22 октября состоятся четыре встречи 12-го тура. В одной из них на стадионе «Открытие Банк Арена» московский «Спартак» примет «Пари Нижний Новгород». Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск.

В последних восьми играх в чемпионате России «Спартак» победил только замыкающий турнирную таблицу «Сочи» (1:0) и «Динамо» (1:0). Вничью сыграл с «Ахматом» (0:0) и сильно ослабленным кадровыми потерями ЦСКА (2:2). За этот период времени он забил только семь мячей, а пропустил в два раза больше.

К Гильермо Абаскалю накопилось множество претензий. Испанский специалист напрочь запутался с выбором состава, ротацией и управлением командой в целом. Тем не менее руководство красно-белых решило предоставить ему второй шанс. Вопрос только в том, воспользуется ли им тренер?

Исправиться будет очень тяжело. Практически у всех футболистов «Спартака» наблюдается сильный спад. Александр Соболев перестал забивать. Георгий Джикия потерял место в основе. Классно начавшие сезон Тео Бонгонда и Квинси Промес в последних восьми матчах в РПЛ на двоих забили всего лишь три мяча.

До кучи у Абаскаля возник конфликт с Соболевым. Нападающий перестал соблюдать дисциплину. Во всех трёх последних матчах в РПЛ он получил жёлтые карточки, вследствие чего пропустил важный матч с ЦСКА. В результате футболист был отстранён от тренировок и оштрафован.

Испанского специалиста нетрудно понять, но экс-заместитель генерального директора «Динамо» и РФС Дмитрий Иванов справедливо заметил, что это не самое удачное решение. Он подчеркнул, что публичное отстранение игрока от тренировок с командой, не связанное с медицинскими показаниями, является существенным нарушением регламентных норм ФИФА и РФС.

«Пари НН», в свою очередь, в последних восьми турах в РПЛ уступил только «Факелу» (0:2) и «Локомотиву» (0:1). Причём в первом случае ему всё испортило удаление ведущего защитника Виктора Александрова, а во втором соперник забил в самой концовке — на 83-й минуте. Также была одна ничья — с «Динамо» (1:1).

За этот отрезок времени нижегородцы пропустили только шесть мячей, в то время как сами забили 11. Сергей Юран заслуживает особой похвалы. В начале сезона его подопечные были худшей командой по количеству созданных моментов и нанесённых ударов, но наставник выправил ситуацию.

Теперь у «Пари НН» не только безотказно функционирует защита, но и полный порядок в нападении. Только в последних пяти встречах в РПЛ он нанёс 57 ударов, 25 из которых пришлись в створ. За этот период времени нижегородцы обыграли «Рубин» (2:1), заметно прибавивший «Оренбург» (3:1) и располагающиеся на втором месте в турнирной таблице «Крылья Советов» (2:0).

Таким образом, подопечные Юрана расположились на пятой строчке в турнирной таблице. У них столько же очков, сколько у «Спартака», но лучше дополнительные показатели. Недавно наставника «Пари НН» спросили — не мечтает ли он возглавить национальную команду? Тренер ответил, что не мечтает, а стремится к этому.

Юран подчеркнул, что хотел бы не просто поработать, а выиграть с ней трофеи. Однако также 54-летний специалист отметил, что на «живое место» не пойдёт, так как это неписаный тренерский закон.

Так или иначе, для Юрана грядущая встреча наверняка будет принципиальной. Думается, он настроит команду как надо и сумеет как минимум зацепиться за ничью. Поставить на то, что «Пари Нижний Новгород» не проиграет «Спартаку», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.27.

В двух последних очных встречах нижегородцы уступили красно-белым, но то было в Кубке России. В РПЛ у подопечных Юрана дела идут на порядок лучше, а у «народной команды», напротив, гораздо хуже. Что-то подсказывает, что Абаскаль не воспользуется вторым шансом. Пока что у него всё идёт наперекосяк.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Спартак» — «Пари НН» 22 октября 2023 года

«Спартак» пребывает в чёрной полосе. Он демонстрирует невнятный футбол и постоянно теряет очки. У ведущих футболистов красно-белых наблюдается спад. Да и ситуация с Соболевым вряд ли благоприятно отразится на атмосфере в раздевалке. У стремительно прогрессирующего при Юране «Пари НН» есть отличные шансы не только зацепиться за ничью, но и победить. Нижегородцы пребывают на подъёме.

Ставка: «Пари НН» не проиграет за 2.27.