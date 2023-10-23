«Брага» — «Реал». Джуд Беллингем — футболист мирового класса

Арриго Сакки считает именно так. А ещё известный итальянский тренер сравнил англичанина с Месси.

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Брага» – «Реал». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.50. Шансы «оружейников» оценили в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч «Брага» – «Реал» 24 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Брага» – «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.48, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.65. Если забьют «оружейники», сыграет коэффициент 1.53. Гол мадридцев доступен с коэффициентом 1.06. Поставить на «обе забьют» можно за 1.63.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Брага» – «Реал» (24.10.2023)

Только болельщики выдохнули после интригующих и напряжённых матчей в лучших чемпионатах Европы, как пришло время для встреч в Лиге чемпионов. 24 октября 2023 года «Брага» на стадионе «Мунисипал-ди-Брага» будет принимать «Реал». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Оружейники» находятся в прекрасной форме и могут многого достичь по итогам этого сезона. Они уверенно прошли квалификацию в ЛЧ, по пути обыграв ТСЦ (3:0 и 4:1) и «Панатинаикос» (2:1 и 1:0). У клуба самые серьёзные намерения на этот турнир. Уже в 1-м туре группового этапа «Брага» могла набрать очки во встрече с «Наполи».

Пропустив первыми, «архиепископы» отыгрались во втором тайме и могли рассчитывать на ничейный результат, если бы не ошибка своего же защитника. На 88-й минуте автогол Сику Ньякате принёс победу неаполитанцам. Зато во 2-м туре группового этапа «Брага» реабилитировалась, выиграв у берлинского «Униона» (3:2). Интересно, что счёт в матче открыл тот самый Ньякате.

Однако конкуренция в Примейре настолько большая, что «оружейники» занимают лишь четвёртое место в турнирной таблице. Отстают они от лидирующего «Спортинга» на шесть очков. Что касается результативности, то по этому показателю «Браге» нет равных в чемпионате Португалии – 20 забитых мячей. «Архиепископы» выиграли пять последних матчей с учётом всех соревнований. Четыре из них завершились с тоталом больше 2.5 мяча.

«Реал» в этом сезоне просто неудержим. Подопечные Анчелотти со старта взяли курс к трофеям и уверенно идут к цели. «Сливочные» возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, имея в активе 25 очков. Ровно столько же у «Жироны», а «Барселона» отстаёт на одно очко. Очень плотная борьба развернулась в верхней части, поэтому нельзя допускать осечки.

С задачей правильно распределять ресурсы и расставлять приоритеты отлично справляется главный тренер мадридского клуба Карло Анчелотти. Поэтому в текущем сезоне единственное поражение «Реал» потерпел в игре с «Атлетико» (1:3). Также была одна ничья — в матче последнего тура чемпионата Испании с «Севильей» (1:1).

Летом команду покинул Бензема, но руководство недолго горевало по нему и подписало контракт с Беллингемом. Англичанин вызвал бурю эмоций не только у болельщиков «сливочных», но и по всей Европе. Джуд возглавляет таблицу лучших бомбардиров Примеры с восемью голами и двумя ассистами. В Лиге чемпионов футболист записал на свой счёт два забитых мяча и одну результативную передачу.

Известный итальянский тренер Арриго Сакки назвал Беллингема футболистом мирового класса. Он подчеркнул, что только Месси до этого производил на него такое впечатление, как сейчас Джуд. Англичанин старается играть не для себя, а на команду – это восхищает. Благодаря такому усилению «Реал» может рассчитывать на хорошие результаты.

В 1-м туре Лиги чемпионов с «Унионом» гол Беллингема стал победным, причём забил он его в самой концовке матча. Он точно пробил по воротам после рикошета и принёс победу клубу – 1:0. Во 2-м туре группового этапа вновь героем стал Джуд, сперва отдавший классную передачу на Винисиуса, а затем забивший сам. Однако победу «сливочным» со счётом 3:2 принёс автогол соперника.

Встреча с «Брагой» просто не может получиться скучной, учитывая атакующий потенциал «оружейников», а также их огромную брешь в обороне. У «Реала» будет масса шансов забить гол, а может быть, даже три. Мы ожидаем от этой встречи большого количества голов, но учтём невероятные показатели Беллингема, забивавшего в двух минувших играх ЛЧ. Рискнём предположить, что он станет автором одного из забитых мячей за 2.30.

Прогноз и ставки на матч «Брага» – «Реал» 24 октября 2023 года

«Оружейники» показывают очень результативную игру в последних матчах, да и вообще по ходу сезона. Только в пяти минувших встречах они забили 15 мячей, а пропустили шесть. Чтобы рассчитывать на победу, «Браге» придётся задействовать свою атаку на максимум, потому что мадридцы смогут забить гораздо больше, учитывая в какой великолепной форме находятся. Беллингем стал главным открытием этого сезона в Примере. Если мы ожидаем результативную игру, то один из мячей наверняка запишет на свой счёт Джуд.

Ставка: Джуд Беллингем забьёт за 2.30.