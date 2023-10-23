«Унион» — «Наполи». Хвича Кварацхелия снова на коне

24 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «партенопейцев» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.98. Успех «железных» оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи» 24 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Унион» — «Наполи» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.41. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» можно за 1.71.

Анализ и прогноз на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи» (24.10.2023)

На выходных отгремели матчи внутренних первенств, а на очереди — евроарена. 24 октября состоятся восемь встреч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. В одной из них на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине местный «Унион» примет «Наполи». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Классно проведя последние несколько сезонов, «Унион» зарекомендовал себя как одного из самых неудобных и неуступчивых соперников. По итогам минувшего розыгрыша Бундеслиги он занял четвёртое место в турнирной таблице и впервые в истории получил путёвку в Лигу чемпионов.

Клуб из Берлина не только сумел сохранить основообразующий костяк и главного тренера, но и неплохо усилился. Он подписал бывшего полузащитника «Спартака» Алекса Крала, защитников «Ювентуса» и «Интера» — Леонардо Бонуччи и Робина Госенса, а также нападающего «Монако» Кевина Фолланда.

Начали сезон обновлённые «железные» здорово. Они разгромили «Асторию» (4:0) в Кубке Германии, а также «Майнц» (4:1) и «Дармштадт» (4:1) в Бундеслиге. Однако затем последовал сильный спад. В восьми последних матчах во всех официальных турнирах подопечные Урса Фишера, признанного лучшим тренером минувшего розыгрыша чемпионата Германии, потерпели поражения.

В этих восьми встречах «Унион» забил только три мяча, в то время как сам пропустил сразу 19. Предпосылок к улучшению ситуации нет. Усугубляет жизнь команде из Берлина то, что Бонуччи грозит отстранение на шесть месяцев из-за того, что он знал об игре полузащитника «Ювентуса» Николо Фаджоли на ставках, но не уведомил об этом Федеральную прокуратуру.

У «Наполи» совсем другая история. Летом он пережил смену главного тренера. Должность занял Руди Гарсия. В девяти матчах в Серии А под его руководством неаполитанцы уступили только «Лацио» (1:2) и «Фиорентине» (1:3). Также они сыграли на выезде вничью с «Дженоа» (2:2) и «Болоньей» (0:0).

Ещё «партенопейцы» обидно уступили мадридскому «Реалу» (2:3) во встрече 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Во всех остальных играх они одержали результативные победы, в частности в матче последнего тура чемпионата Италии с «Вероной» (3:1).

Встреча с «мастифами» интересна тем, что одним из её главных героев стал экс-футболист «Рубина» Хвича Кварацхелия. Он оформил дубль. В конце прошлого и начале текущего сезонов в игре грузина наблюдался спад. Он перестал забивать, стал чаще терять мяч и в целом приносить меньше пользы команде.

Однако затем Хвича набрал форму, и дела пошли на лад. В последних четырёх матчах в Серии А он отметился тремя забитыми мячами и двумя результативными передачами. Помимо «Вероны», «партенопейцы» в этом промежутке времени обыграли «Удинезе» (4:1) и «Лечче» (4:0).

Поставить на то, что «Наполи» победит в грядущем матче и тотал больше 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.90. В прошлом сезоне, когда Хвича был в ударе, неаполитанцы обыгрывали всех без разбору и очень много забивали. Своей игрой грузин умеет вдохновлять.

К данному часу в топ-10 Серии А по системе «гол+пас» входят сразу три футболиста неаполитанцев — Кварацхелия, Виктор Осимхен и Маттео Политано. Между ними отменное взаимопонимание. На троих футболисты соорудили 13 мячей — это добрая половина всех голов команды в этом сезоне.

Не будет лишним отметить, что с результативностью у «партенопейцев» всё отлично. В девяти встречах в Серии А они забили 20 мячей. Больше только у лидирующего «Интера». Плохо только, что и сами неаполитанцы пропустили немало — 10 голов. Не исключено, что в грядущем матче им не удастся сохранить ворота на замке.

Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов «Унион» — «Наполи» 24 октября 2023 года

«Унион» пребывает в жутком кризисе. Вряд ли после восьми поражений подряд ему удастся зацепиться хотя бы за ничью во встрече с прибавившим в последнее время «Наполи». Ждём, что Хвича вновь порадует классной игрой и результативностью. Голов наверняка будет много. У неаполитанцев очень мощное нападение, но временами не хватает крепости в защите. У «железных» просто хаос в обороне.

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за 2.90.