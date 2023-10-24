«Вашингтон» — «Торонто». Александр Овечкин повторит антирекорд

Сколько еще россиянин не будет забивать?

25 октября состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто». Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу «листьев» в основное время можно с коэффициентом 2.01. Шансы «столичных» оценили в 2.96. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 25 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Торонто» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ставки на победу «столичных» с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.26. Если выиграют в матче «листья», сыграет коэффициент 1.65.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Торонто Мэйпл Лифс» (25.10.2023)

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 25 октября 2023 года «Вашингтон» сыграет с «Торонто» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 1:00 мск. «Столичные» слабо начали регулярку и расположились на последнем месте Восточной конференции. Когда же Александр Овечкин поправит прицел?

Нападающий «Кэпиталз» пока не открыл счёт заброшенным шайбам в этом сезоне и записал в актив только две результативные передачи. Голоса критиков слышны всё громче. Они предрекают капитану «столичных» тяжёлый сезон. Нужно признать, что у них есть весомые аргументы в пользу этой версии.

«Вашингтон» провёл четыре встречи, но забросил всего шесть шайб — худший результат Восточной конференции. Практически отсутствует внятное позиционное нападение, в атаке «столичные» полагаются на индивидуальное мастерство своих лидеров, но они в плохой форме.

Состав «Вашингтона» в принципе довольно возрастной: Александр Овечкин (38 лет), Ти Джей Оши (36 лет), Никлас Бекстрём (35 лет), Джон Карлсон (33 года) уже прошли пик формы. Результаты матчей подтверждают, что ветеранам необходима поддержка в лице молодых хоккеистов. Они дали бы «столичным» недостающий объём движения и скорость в атаке.

В этом сезоне «столичные» провели четыре матча. Они победили по буллитам «Калгари» (3:2 Б), а уступили «Питтсбургу» (0:4), «Оттаве» (1:6) и «Монреалю» (2:3 ОТ). Пока решение доверить управление командой 41-летнему Спенсеру Карбери выглядит ошибочным. Напомним, прежним местом работы специалиста был клуб «Херши Бэрс» из АХЛ.

После поражения в игре с «Монреалем» в интервью наставник «кэпс» рассказал, что требует от команды придерживаться первоначального плана, не обращая внимания на текущий результат. Насколько сработает его стратегия — сказать сложно. Вряд ли доволен такой игрой Александр Овечкин.

У «Торонто» нет проблем с созданием и реализацией опасных моментов — в текущем сезоне уже заброшено 19 шайб. Вот только в обороне у «листьев» полным-полно ошибок практически в каждой игре, что привело к 19 пропущенным голам. Илья Самсонов уже отразил 83,13% бросков. Правда, он пропустил 14 голов.

«Синие бомбардировщики» провели пять матчей. Они победили «Монреаль» (6:5 Б), «Миннесоту» (7:4) и «Тампа-Бэй» (4:3 ОТ), а уступили «Чикаго» (1:4) и «Флориде» (1:3). Получается, когда соперник действует строго от обороны и максимально снижает темп, есть шанс остановить Остона Мэттьюса и Вильяма Нюландера.

Судя по всему, кризис «Вашингтона» носит системный характер. Хоккеисты проигрывают соперникам в скорости и стабильности. Подобных проблем нет у «листьев», действующих агрессивно. Они постараются предложить высокий темп с первых минут и измотать ветеранов «столичных». В открытой игре шансы «синих бомбардировщиков» представляются предпочтительными. Вот и поставим на победу «Торонто» за коэффициент 2.01.

Александр Овечкин близок к антирекордной сухой серии. Его худшим результатом было 10 матчей подряд без голов. На данный момент у россиянина уже девять встреч без заброшенных шайб, с учётом официальных игр минувшего сезона.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Торонто» 25 октября 2023 года

Александр Овечкин и его партнёры в атаке оказываются скованными опекой более быстрых соперников. «Торонто» постарается поддерживать высокий темп на протяжении всего матча, что позволит одержать победу. В пользу этого исхода результаты пяти последних очных встреч — в четырёх из них выиграли «листья».

Ставка: победа «Торонто» за 2.01.