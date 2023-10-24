«Селтик» — «Атлетико». Антуан Гризманн полон энтузиазма

Француз в слишком хорошей форме, чтобы не продемонстрировать её в Лиге чемпионов.

25 октября состоится матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Селтик» — «Атлетико». Начало игры — в 22:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «матрасников» можно с коэффициентом 1.92. Шансы «кельтов» оценили в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Селтик» — «Атлетико» 25 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Селтик» – «Атлетико» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.05. Если забьют «кельты», сыграет коэффициент 1.43. Гол «матрасников» доступен с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч Лиги чемпионов «Селтик» — «Атлетико» (25.10.2023)

В Лиге чемпионов пришло время уже для 3-го тура группового этапа. В одном из матчей 25 октября 2023 года на стадионе «Селтик Парк» пройдёт матч между «Селтиком» и «Атлетико». Начало игры запланировано на 22:00 мск.

«Кельты» стали чемпионами Шотландии в минувшем сезоне. Брендан Роджерс отлично справляется со своей работой, но команде не хватает ресурсов, чтобы ударно проводить матчи в еврокубках. «Селтик» занимает первое место в таблице Премьер-лиги, имея в активе 25 очков. Клуб опережает ближайшего преследователя на семь очков.

После девяти встреч чемпионата страны «кельты» не проигрывали, одержав восемь побед. Всего они забили 23 гола, пропустив шесть. Больше в Премьер-лиге за это время не забивал никто – это лучший результат. 22-летний Мэттью О'Райли лидирует в гонке лучших бомбардиров. Он уже забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Киого Фурухаси старается не отставать от своего одноклубника. Японец забил пять мячей и сделал два ассиста.

Однако в Лиге чемпионов у «Селтика» не складывается. «Кельты» сналача проиграли «Фейеноорду» со счётом 0:2, а затем уступили «Лацио» — 1:2. Игра с нидерландским клубом могла вовсе закончиться разгромным поражением. «Кельты» получили два удаления, а у соперника отменили два гола. Встреча с римлянами, наоборот, могла завершиться ничейным результатом, если бы не пропущенный в добавленное время гол.

«Селтику» будет сложно навязать борьбу «Атлетико», который находится в отличной форме. «Матрасники» занимают четвёртое место в турнирной таблице Ла Лиги, проиграв только одну встречу – «Валенсии» (0:3). Также была одна ничья с «Бетисом» (0:0). Остальные матчи завершились победой подопечных Диего Симеоне.

Гризманн в свои 32 года выполняет большой объём работы. Даже несмотря на конкуренцию в бомбардирской гонке чемпионата Испании, француз идёт вторым, сразу после Беллингема. Антуан забил семь голов. Во многом благодаря его стараниям и Мораты в атаке, а также уверенным действиям Яна Облака удаётся вести серию из шести побед. В каждой из этих встреч «Атлетико» забивал не меньше двух голов.

Групповой этап Лиги чемпионов «матрасники» начали с ничьей во встрече с «Лацио» — 1:1. Затем, в очень тяжёлом матче, мадридцам удалось обыграть «Фейеноорд» со счётом 3:2. В той игре Мората оформил дубль, а Гризманн забил гол. В последней встрече с «Сельтой» (3:0) Антуан оформил хет-трик.

Атака «матрасников» в полном порядке и даже справилась с «Реалом», выиграв в мадридском дерби со счётом 3:1. Диего Симеоне может положиться на футболистов группы атаки. В свою очередь, «Селтик» пропускал по два мяча в последних матчах Лиги чемпионов от менее изобретательных в нападении соперников. Наилучшим вариантом для ставки видится индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 мяча за 1.88.

Прогноз и ставки на матч «Селтик» — «Атлетико» 25 октября 2023 года

«Селтик» проводит великолепный сезон в чемпионате Шотландии, но в Лиге чемпионов проиграл два матча и может продлить эту серию до трёх поражений. В гости к нему пожалует «Атлетико», который впечатляет последними результатами. Команда держится в числе лидеров Примеры, а также может рассчитывать на помощь изобретательной атаки, в которой зажигает Гризманн, а помогает ему Мората. «Кельты» пропустили по два гола от «Фейеноорда» и «Лацио». «Матрасники» не будут отставать от них, тем более они выглядят лучше в нападении.

Ставка: индивидуальный тотал «Атлетико» больше 1.5 мяча за 1.88.