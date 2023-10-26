Иван Емельяненко — Юрий Рябой. Фёдор и Александр будут гордиться

27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В одном из поединков Иван Емельяненко подерётся с Юрием Рябым. Начало боя — не ранее 23:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на бой Иван Емельяненко — Юрий Рябой 27 октября 2023 года

Эксперты считают фаворитом Емельяненко и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.80. Шансы Рябого оценили в 2.06. Вероятность ничьей идёт за 24.0. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 2.5 раунда идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 раунда — за 2.03.

Анализ и прогноз на бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван Емельяненко — Юрий Рябой (27.10.2023)

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» — это одно из самых интересных событий в мире поп-ММА. Очередной турнир запланирован на 27 октября, и пройдёт он на волейбольной арене «Динамо». Начало – не ранее 23:00 мск. В одном из боёв Иван Емельяненко встретится с Юрием Рябым.

Брат Александра и Фёдора постепенно развивает свою карьеру смешанных единоборств. Он является чемпионом мира по боевому самбо, но в ММА опыта ранее не получал. В 2023 году стало известно, что Иван планирует начать карьеру в боях.

Чтобы проверить, на что способен младший брат Емельяненко, ему предоставили поединок с подходящим соперником. Алексей Леденёв согласился провести этот бой, не испугавшись такой звонкой фамилии.

Иван держался молодцом, а поединок продлился все три раунда. В итоге единогласным решением судей Емельяненко одержал победу. Спортсмен рассказал, что ему удалось продемонстрировать умение работать в клетке. Он отметил, что должен выходить не по голове получать, а показывать достойный результат.

В преддверии своего второго боя Иван рассказал, что очень долго работал над своей выносливостью. Он также отметил, что у его соперника с ней есть проблемы. Также Емельяненко сказал, что остальные слабые стороны Рябого зрители увидят уже во время поединка.

Юрий Рябой успел подраться во многих промоушенах, в основном зарабатывая деньги и не рассчитывая построить профессиональную карьеру. В 2021 году состоялся его дебют в Top Dog на голых кулаках. Один поединок он выиграл, а второй проиграл. Этого хватило, чтобы принять решение об уходе из организации.

Последнее время Рябой выступает в «Нашем Деле», но не так давно провёл первый бой в «Бойцовском клубе РЕН ТВ». Поединок с Ильясом Якубовым проходил по правилам бокса, но в перчатках для ММА. Юрий неплохо отработал в первом раунде, но зрители заметили, что ему мешает травма руки.

Ильяс перехватил инициативу со второго раунда, а рука Рябого практически полностью выключилась из боя. Несмотря на это, он проявил характер и дотерпел до судейского решения. Естественно, что судьи объявили его поражение.

Иван уже высказался по поводу руки, которую Рябой мог травмировать. По словам Емельяненко, не совсем понятно, есть ли там травма либо же Юрий берёг её для того, чтобы дать конкурентный бой с ним. Мы же считаем, что Емельяненко выиграет, но вряд ли досрочно. Ставки на его победу принимают за 1.80.

Ставка: победа Ивана Емельяненко за 1.80.