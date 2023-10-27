«Вашингтон» — «Миннесота». Овечкин и Капризов заставят плавиться лёд

28 октября состоится матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота». Начало – в 2:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они не могут выделить фаворита. Поставить на победу «столичных» и «дикарей» в основное время можно с коэффициентом 2.42. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.30.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесота» 28 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вашингтон» — «Миннесота» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.14. Ставки на победу «столичных» и «дикарей» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Миннесота Уайлд» (28.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 октября 2023, суббота. 02:00 МСК Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Не начался Миннесота Уайлд Сент-Пол Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 28 октября 2023 года «Вашингтон» сыграет с «Миннесотой» на стадионе «Кэпитал Уан-Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 2:00 мск. «Столичные» занимают последнее место в таблице Восточной конференции. Но есть свет в конце туннеля — Александр Овечкин прервал голевую паузу.

Нападающий «Кэпиталз» стал автором шестой шайбы в игре с «Нью-Джерси», которая завершилась победой «Кэпс» со счётом 6:4. Вот где были настоящие качели! В первом периоде подопечные Спенсера Карбери забросили три шайбы, причём Александр Овечкин и Евгений Кузнецов записали в актив по результативной передаче.

Но стабильность пока явно не относится к сильным сторонам игры «Вашингтона». Второй период был провален. «Нью-Джерси» забил четыре гола и вышел вперёд — 4:3. А в заключительном отрезке матча вновь доминировали «столичные» — повторился сюжет первого периода. Овечкин забросил шайбу в пустые ворота и выбил из рук критиков повод психологически давить на него.

Нужно отдать должное тренерскому штабу «Вашингтона». Спенсер Карбери не стал сидеть сложа руки, наблюдая за кризисом команды, а энергично принял все возможные меры для его разрешения. «Кэпс» во встрече с «Нью-Джерси» стали больше атаковать, реализовали большинство, но появились проблемы в защите. Не добавляет уверенности команде чехарда с голкиперами.

Матч с «Нью-Джерси» стал дебютным в НХЛ для вратаря «столичных» Хантера Шепарда. Он отразил 18 бросков из 22 и стал четвёртым голкипером «Кэпиталз» за последние 10 лет, одержавшим победу в дебютном матче в лиге. Но провал Шепарда во втором периоде — тревожный сигнал для Карбери.

Нападающий «Вашингтона» Ти Джей Оши высоко оценил волевую победу в матче с «Нью-Джерси» в послематчевом интервью. Форвард рассказал, что из поражений на старте регулярки хоккеисты сумели сделать правильные выводы. По его словам, это помогло переломить негативное развитие событий на площадке.

Схожие проблемы с построением крепкой обороны испытывает «Миннесота». «Дикари» уступили в трёх из четырёх последних встреч: «Лос-Анджелесу» (3:7), «Коламбусу» (4:5 ОТ) и «Филадельфии» (2:6). Единственное светлое пятно в их выступлениях — победа в матче с «Эдмонтоном» со счётом 7:4.

Отметим, что меньше четырёх шайб в этих встречах «Миннесота» не пропускала. Если позиционному нападению во главе с Кириллом Капризовым не удаётся наладить комбинационную игру, то шансы «дикарей» набрать очки становятся мизерными. Россиянин в полном порядке и выступает на своём привычно высоком уровне. В текущем сезоне форвард забросил две шайбы и сделал семь результативных передач.

Весьма вероятно, что встреча «Вашингтона» и «Миннесоты» окажется результативной. Делать акцент на оборону командам невыгодно, поскольку в каждом матче есть грубые ошибки, а также вполне обоснованные претензии к голкиперам.

Александр Овечкин снял психологический груз, забросив первые шайбы в текущем сезоне и способен создать проблемы защите «дикарей». Да и Кирилл Капризов в отличной форме, что будет головной болью для «Кэпс». Вот и поставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.28.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вашингтон» — «Миннесоты» 28 октября 2023 года

Оборона пока не является сильной стороной «Вашингтона» и «Миннесоты» в текущем сезоне. По этой причине вряд ли хоккеисты будут отсиживаться в защите. Отметим — минимум четыре шайбы пропускали «дикари» в последних встречах. Александр Овечкин наверняка воспрянет духом после гола в ворота «Нью-Джерси», что поможет «столичным» при создании и реализации опасных моментов. Кроме того, последняя очная игра завершилась победой «Уайлд» со счётом 5:3. Ждём результативный матч и ставим на тотал больше 6.5 шайбы за коэффициент 2.28.

Ставка: тотал больше 6.5 шайбы за 2.28.