Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич. Рыжий Тарзан требует крови и зрелища

27 октября на волейбольной арене «Динамо» состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке Вячеслав Дацик будет драться с Петром Романкевичем. Начало боя — не ранее 23:45 мск.

Коэффициенты букмекеров на поединок Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич 27 октября 2023 года

Эксперты считают фаворитом Дацика и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.88. Шансы Романкевича оценили в 1.96. Вероятность ничьей идёт за 26.0. Аналитики считают, что поединок продлится всю дистанцию: тотал больше 1.5 раунда идёт за 1.69, а тотал меньше 1.5 раунда – за 2.05.

Анализ и прогноз на бой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Вячеслав Дацик — Пётр Романкевич (27.10.2023)

«Бойцовский клуб РЕН ТВ» — это одно из самых интересных событий в мире поп-ММА. Очередной турнир запланирован на 27 октября, и пройдёт он на волейбольной арене «Динамо». Начало – не ранее 23:00 мск. В главном бою Вячеслав Дацик подерётся с Петром Романкевичем.

Рыжий Тарзан – очень известный персонаж, особенно своим неординарным поведением. В последнее время он провёл большое количество поединков, в которых показал всю ударную мощь. Наблюдать за его боями – одно сплошное удовольствие. Даже если они получаются короткими – это всё равно впечатляет.

В 2019 году Дацик начал карьеру в поп-ММА, постепенно возвращая утраченную форму и снижая вес. Делал он это очень стремительно и вскоре добился огромного прогресса. В 2022 году Вячеслав даже отправил в глубокий нокаут Александра Емельяненко своим мощным ударом. Для этого ему хватило всего лишь 12 секунд.

В этом году Вячеслав провёл пять поединков, выиграв всего лишь два из них. Правда, некоторые поражения можно смело назвать спорными и не относиться к ним серьёзно. Джеронимо Дос Сантоса Дацик победил легко, ему хватило для этого двух мощных ударов. После первого нокдауна соперник оправился, но второй положил конец их встрече.

Затем Рыжий Тарзан проиграл судейским решением профессиональному боксёру Кевину Джонсону. После этого судьи оказались несправедливы к Дацику и в бою с Галымжаном Жаслановым отдали победу казахстанскому спортсмену, который толком ничего не продемонстрировал. Он выбрал интересную тактику и весь поединок пробегал от Вячеслава.

Вряд ли спарринг с Александром Севериным на празднике дня физкультурника можно отнести к полноценным поединкам, но тогда Вячеслав проиграл. Однако Рыжий Тарзан подчеркнул, что не понял, зачем соперник бил его мощной серией, ведь договаривались на простой дружеский спарринг. Так или иначе, но Дацик уступил остановкой из-за тяжёлого нокдауна.

В середине августа Вячеслав победил Оли Томпсона и теперь готов развить этот успех в бою с Романкевичем. Пётр является чемпионом Беларуси по муай-тай, а также чемпионом мира по кикбоксингу. За свою профессиональную карьеру он провёл не так много поединков – 12, но восемь из них завершил победами.

Недооценивать белорусского спортсмена нельзя, несмотря на его короткий профессиональный опыт. В 2022 году именно он нокаутировал Ислама Каримова за 20 секунд. Весь смысл в том, что Дацик этому бойцу проиграл техническим нокаутом. Причём выиграл Пётр нестандартно, обманув соперника, что хочет выполнить лоу-кик, но отправил Ислама левым хуком в нокаут.

В ММА важны не только мощные удары и нестандартные решения в стойке, но и борьба. Конечно, с Дациком она не пригодится, но в будущем 31-летнему бойцу наверняка понадобится умение работать в партере. Романкевич признаётся, что пока борьба даётся ему с трудом, но совместные тренировки с Сергеем Харитоновым помогают.

Свой последний бой белорус проиграл Фёдору Колтуну нокаутом и намерен реабилитироваться. Поединок с таким известным персонажем, как Дацик – самый удобный момент для этого. Ни о какой борьбе и речи быть не может. А учитывая тот факт, что оба любят побывать или отправить соперника в нокаут, мы бы поставили на то, что поединок завершится досрочно. Предлагаем ставку на тотал меньше 1.5 раунда за 2.05.

Ставка: тотал меньше 2.5 раунда за 2.05.