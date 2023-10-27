«Вегас» — «Чикаго». Иван Барбашёв оправдает авансы

28 октября состоится матч НХЛ «Вегас» — «Чикаго». Начало – в 1:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу «рыцарей» в основное время можно с коэффициентом 1.44. Шансы «ястребов» оценили в 5.60. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 5.40.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вегас» — «Чикаго» 28 октября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Вегас» — «Чикаго» получится результативной: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.59, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.16. Ставки на победу «рыцарей» с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.28. Если выиграют «ястребы», сыграет коэффициент 3.90.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Вегас Голден Найтс» — «Чикаго Блэкхоукс» (28.10.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 28 октября 2023, суббота. 01:00 МСК Вегас Голден Найтс Парадайс Не начался Чикаго Блэкхоукс Чикаго Кто победит в основное время? П1 X П2

Набирает обороты регулярный сезон НХЛ. 28 октября 2023 года «Вегас» сыграет с «Чикаго» на стадионе «Ти-Мобайл Арена». Арбитр введёт шайбу в игру в 1:00 мск. Обладатель Кубка Стэнли стартовал так резво, что даже напугал болельщиков, которые переживают, хватит ли сил у команды на плей-офф.

«Вегас» выиграл все семь матчей текущего сезона. Шесть побед «рыцари» одержали в основное время, а «Даллас» обыграли по буллитам (3:2 Б). Подопечные Брюса Кэссиди демонстрируют отличный хоккей, забрасывая в среднем по четыре шайбы. С 14 очками они занимают первое место в таблице Западной конференции.

Ответственная роль в тактической схеме «Голден Найтс» отведена Ивану Барбашёву. Россиянин перешёл из «Сент-Луиса» по ходу минувшего сезона, с ходу выиграв Кубок Стэнли. Отметим, что для 27-летнего форварда это вторая победа в финале плей-офф. Летом он подписал с клубом новый контракт и максимально мотивирован.

Барбашёв в текущем сезоне забросил две шайбы. Кроме того, он полезен в обороне — быстро возвращается в свою зону при потере шайбы. Не избегает Иван и жёсткой борьбы — в минувшем плей-офф он отметился несколькими эффектными силовыми приёмами. Наверняка прибавит россиянин и в плане результативности. Пока лучший бомбардир «Вегаса» — это Джек Айкел. В семи матчах он забросил три шайбы и сделал пять результативных передач.

В составе «Чикаго» есть свой бомбардир, от которого болельщики ждут результативных действий в каждом матче. Речь идёт о 18-летнем Конноре Бедарде, которого «Блэкхоукс» выбрали на драфте минувшим летом под общим первым номером.

Молодой лидер «ястребов» в текущем сезоне НХЛ провёл семь матчей, в которых забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. Прогресс Коннора очевиден — на форварда играет практически вся команда. Кроме того, к нему приковано внимание прессы.

Любопытно, что Бедард берёт пример с россиянина. Инсайдер сообщил, что звезда «Чикаго» сравнивает себя с Капризовым. Вице-капитан «Миннесоты» согласился с этим. По мнению Кирилла, у Коннора схожая с ним манера движения на льду.

Первый номер драфта попал в довольно сложную ситуацию. В «Чикаго» продолжается системный кризис, связанный с перестройкой состава. Тренерский штаб создаёт новую команду вокруг фигуры Бедарда, предоставляя ему много игрового времени и выпуская на реализацию большинства.

Тем не менее отсутствие стабильности ведёт к поражениям. «Ястребы» проиграли пять из семи последних встреч: «Бостону» (1:3), «Монреалю» (2:3), «Колорадо» (0:4), «Вегасу» (3:5) и ещё раз «Бостону» (0:3), а победили «Торонто» (4:1) и «Питтсбург» (4:2). После семи матчей «Блэкхоукс» находятся на 14-м месте таблицы Западной конференции.

Весьма вероятно, что «ястребы» постараются взять реванш за недавнее поражение от «рыцарей» со счётом 3:5. Только надеждам «Чикаго» вряд ли суждено сбыться, поскольку соперник находится в отличной форме на старте регулярки. Коннору Бедарду и его партнёрам требуется время, чтобы стать сильной командой, поэтому поставим на победу «Вегаса» с форой (-2) за коэффициент 1.89.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Вегас» — «Чикаго» 28 октября 2023 года

«Вегас» и «Чикаго» сыграли очный матч 22 октября. Игра закончилась победой «рыцарей» со счётом 5:3, причём решающий удар они нанесли в третьем периоде. На домашней арене преимущество подопечных Брюса Кэссиди в уровне взаимодействия, создании и реализации опасных моментов будет подавляющим. Вот и поставим на победу «Голден Найтс» с форой (-2).

Ставка: победа «Вегас» с форой (-2) за 1.89.