«Челси» — «Брентфорд». Ждать от Мудрика продолжения?

28 октября состоится матч 10-го тура АПЛ «Челси» — «Брентфорд». Начало игры — в 17:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.67. Шансы «пчёл» оценили в 5.20. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд» 28 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Челси» — «Брентфорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если забьют «аристократы», сыграет коэффициент 1.13. Гол «пчёл» доступен с коэффициентом 1.60. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Брентфорд» (28.10.2023)

В матче АПЛ 28 октября «Брентфорд» отправится на «Стэмфорд Бридж», чтобы сыграть с «Челси» в западном лондонском дерби.

Хозяева поля начинают выходные на 10-м месте с 12 очками, а гости — на 14-й строчке с 10 очками. «Аристократы» выйдут на поле после ничьей с «Арсеналом» (2:2).

По мнению «синих», они должны были выигрывать и открыли счёт на 15-й минуте с пенальти. После перерыва Мудрик увеличил отрыв от соперника, но после 77-й минуты «Челси» расслабился и пропустил два гола от «канониров».

Ничья с «Арсеналом» означает, что «синие» остались непобеждёнными в последних четырёх встречах во всех соревнованиях. За это время они обыграли «Фулхэм» и «Бёрнли» в АПЛ, а также победили со счётом 1:0 «Брайтон» в Кубке лиги.

«Брентфорд» совершает близкую поездку на «Стэмфорд Бридж», обыграв в минувшие выходные дома «Бёрнли» со счетом 3:0 в АПЛ. «Пчёлы» открыли счёт на 25-й минуте и вели 1:0 к перерыву.

Второй гол клуб забил на 62-й минуте, а третий — ближе к концу игры, когда «Бёрнли» остался в меньшинстве.

Победа в игре с «бордовыми» стала для «Брентфорда» первой за семь матчей во всех соревнованиях. В АПЛ «пчёлы» потерпели поражения от «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед» на выезде и от «Эвертона» дома.

В Кубке лиги команда уступила «Арсеналу» со счётом 0:1 и сыграла вничью с «Ноттингем Форест» в АПЛ.

В составе «Челси» отсутствуют Нкунку, Армандо Броя, Бенджамин Чилуэлл, Ромео Лавиа, Карни Чуквуэмека и Трево Чалоба.

«Брентфорд» продолжает выступать без нападающего Айвана Тони, который отстранён от игры. Кин Льюис-Поттер, Кевин Шаде, Рико Генри, Миккель Дамсгор, Шандон Баптист по-прежнему травмированы.

«Челси», похоже, переломил ситуацию под руководством Маурисио Почеттино, и это ещё одна возможность набрать три очка.

«Брентфорд» выиграл в прошлые выходные, но находится не в лучшей форме, и «синие» будут выглядеть намного лучше. Даже Мудрик забил в последней игре АПЛ. Предлагаем ставку на победу «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.

Ставка: победа «Челси» и тотал больше 1.5 мяча за 2.00.