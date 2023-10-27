Фрэнсис Нганну ошеломит Тайсона Фьюри! Уроки Железного Майка будут полезны

Этого супербоя ждут все, и осталось совсем немного до его начала. 28 октября 2023 года в Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде пройдёт боксёрский вечер, который возглавит поединок Тайсон Фьюри – Фрэнсис Нганну. Начало турнира запланировано на 18:00 мск, но сам бой начнётся не ранее 21:00 мск. Победитель получит от WBC пояс «Чемпиона Эр-Рияда».

Коэффициенты и ставки на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну

Эксперты предлагают поставить на то, что Тайсон побывает в нокдауне, но выиграет бой за 8.00. Если оба боксёра будут отправлены в нокдаун – сыграет коэффициент 6.50. Также букмекеры принимают ставки на то, что Фьюри выиграет отказом Фрэнсиса – за 21.0.

Если поединок будет выигран в первом раунде – сыграет 9.00, а если во втором – 7.50. Поставить на тотал больше 4.5 нокдауна можно с коэффициентом 6.50. Победа Тайсона нокаутом идёт за 3.75, а решением – 7.50.

Анализ и прогноз на бой Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну (28.10.2023)

28 октября состоится грандиозное событие в Эр-Рияде. Легендарный боксёр Тайсон Фьюри подерётся с бывшим бойцом UFC Фрэнсисом Нганну. Что сможет продемонстрировать мощный ударник, когда наденет боксёрские перчатки? И станет ли чемпион мира по версии WBC форсировать события?

Тайсон является непобедимым боксёром. За свою профессиональную карьеру он провёл 34 поединка, выиграв 33 из них, а один завершился вничью. Пока только Деонтею Уайлдеру удалось не проиграть Фьюри. Пусть даже ничья, но это лучший результат в поединках с чемпионом в тяжёлом весе.

Миф об неуязвимости Цыганского короля легко развеять. Достаточно лишь вспомнить, сколько раз он побывал в нокдаунах. Тот самый Деонтей Уайлдер отправлял его в нокдауны четыре раза за два поединка. По одному разу это делали Стив Каннингем и Невен Пайкич. Правда, с тех пор Фьюри очень сильно прибавил, научился защищаться и подтянул ударную технику на более высокий уровень, хотя она и так была у него на высоте.

С той самой ничьей Тайсон дрался с Деонтеем ещё два раза, выигрывая у него техническими нокаутами. Также за это время он побеждал Тома Шварца, Диллиана Уайта и Дерека Чисору досрочно. По очкам выигрывал у Отто Валлина. Фьюри провёл уже три защиты титула чемпиона WBC в тяжёлом весе, а вскоре ему предстоит столкнуться на ринге с Александром Усиком.

Кажется, что Цыганский король поторопился, подписав новый контракт. Разве можно так заглядывать за спину сопернику? Это как минимум неуважительно по отношению к Фрэнсису, который готовится на максимум возможностей. Как можно недооценивать бойца с мощнейшим нокаутирующим ударом?

За 14 поединков в UFC Хищник проиграл только дважды. Он уступил Стипе Миочичу и Деррику Льюису единогласным судейским решением. Вот только было это в 2018 году, а после Фрэнсис победил в шести схватках подряд. В первых раундах он нокаутировал таких соперников, как Кёртис Блэйдс, Кейн Веласкес, Джуниор дос Сантос и Жаирзиньо Розенстрайк. Также Нганну взял реванш у Миочича и выиграл титул чемпиона UFC в тяжёлом весе, нокаутировав американца во втором раунде.

В своём последнем поединке организации камерунец выиграл у Сириля Гана единогласным решением судей. Не стоит забывать, что Нганну является обладателем мирового рекорда по силе удара. Если он хорошо замахнётся и попадёт, то у Фьюри могут возникнуть проблемы.

Подтянуть технику Хищнику помогал Майк Тайсон. Он тренировал бывшего чемпиона UFC и наверняка дал много дельных советов. Фрэнсис рассказал, что он запомнил, как легендарный боксёр сказал ему, что у Фьюри тоже две ноги и две руки, как и у Нганну.

Что бы ни говорил Тайсон Фьюри, но он на самом деле сильно недооценивает нокаутирующий удар Хищника, который можно почувствовать даже через перчатки. А также он недооценивает его стойкость и уровень подготовки с Майком. Может быть достаточно совсем немного техники и боксёрских умений, чтобы донести несколько своих коронных ударов и заставить Цыганского короля пожалеть о своём выборе. Мы рекомендуем проверить ставку на победу Нганну за 7.20.

Прогноз и ставки на матч Тайсон Фьюри — Фрэнсис Нганну 28 октября 2023 года

Тайсон Фьюри заглядывает за спину сопернику, уже подписав контракт на бой с Усиком, и наверняка переживает. Он не хочет получить травму и пропустить поединок с Александром. Чтобы он состоялся, было потрачено огромное количество сил. Плюс Цыганский король наверняка недооценивает Фрэнсиса. Помогают ему убедиться в лёгкой победе постоянно подогреваемые слухи СМИ, гласящие о том, что проблем у боксёра с Хищником не возникнет.

Нганну не просто так стал чемпионом в тяжёлом весе UFC и поставил рекорд по силе удара. Камерунец очень опасен, и он каждый день готовится к этому бою, потому что он важен для него, и пока других планов не строит. Плюс Фрэнсис должен немного подтянуть боксёрскую технику благодаря урокам легендарного Майка Тайсона. Скорее всего, таких ударов Фьюри ещё не переносил, он будет ошарашен. Мы рекомендуем поставить на победу Нганну за 7.20.

Ставка: победа Фрэнсиса Нганну за 7.20.