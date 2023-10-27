«Барселона» — «Реал». Беллингем мечтает забить в «эль класико»!

Англичанин на днях вспомнил, как праздновал один из голов Роналду в ворота каталонцев. Он хотел бы это повторить!

28 октября состоится матч 11-го тура Примеры «Барселона» — «Реал». Начало игры — в 17:15 мск. Эксперты «Фонбет» в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 2.55. Успех мадридцев оценён в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 28 октября 2023 года

Аналитики уверены, что матч «Барселона» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.38. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.20. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.53 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал» (28.10.2023)

Позади матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов, возвращаемся на внутренние арены. 28 октября состоятся четыре игры 11-го тура Примеры. В одной из них на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в «эль класико» померяются силами «Барселона» и «Реал». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск.

В 10 матчах в чемпионате Испании «Барселона» не потерпела ни одного поражения. Ничьих при этом всего три. За этот период времени подопечные Хави пропустили 10 мячей, а забили 22. Пять из них записал на свой счёт Роберт Левандовски. Также он отметился тремя результативными передачами.

В последних трёх встречах во всех турнирах поляк не смог принять участия ввиду травмы, полученной в игре 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Порту» (1:0). Из-за его отсутствия результативность сине-гранатовых заметно снизилась. За этот период времени они забили только пять голов.

С другой стороны, несмотря на травму лидера, в этих трёх матчах каталонцы потеряли очки только во встрече с «Гранадой» (2:2). Обыграли они крепкий «Атлетик» (1:0) и «Шахтёр» (2:1). Хави стоит отдать должное. Он решил довериться талантливой молодёжи и не прогадал.

Главными героями в двух последних матчах стали совсем юные футболисты «Барсы» — 17-летний Марк Гиу и 20-летний Фермин Лопес Мартин. Нападающий отметился забитым мячом в игре с «Атлетиком», а полузащитник записал на свой счёт гол и результативную передачу во встрече с «Шахтёром».

«Реал», в свою очередь, в 10 матчах в Примере уступил только «Атлетико» (1:3). Причём проиграл он довольно странно, пропустив три практически одинаковых мяча. Также подопечные Карло Анчелотти сыграли вничью с «Севильей» (1:1). Сейчас они возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, но отрыв от «Барселоны» составляет всего одно очко.

Также преуспевают «сливочные» в Лиге чемпионов. Они обыграли «Унион» (1:0), «Наполи» (3:2) и «Брагу» (2:1). В 13 встречах сезона «сливочные» пропустили только 10 голов, в то время как забили 27. В 14 (11+3) из них принял непосредственное участие приобретённый у дортмундской «Боруссии» молодой талант Джуд Беллингем.

Карьера 20-летнего полузащитника пошла на взлёт. Он повторил уникальный рекорд 25-летней давности. Джуд забивал гол в каждом из трёх стартовых матчей группового этапа Лиги чемпионов. Беллингем — второй футболист в истории «Реала», кому удалось подобное. До него данным достижением мог похвастаться только Кристиан Карамбё.

Беллингем стал лидером как мадридского «Реала», так и национальной команды. Во встрече последнего тура квалификации Евро-2024 он помог своей сборной обыграть Италию (3:1). Беллингем заработал пенальти, а также отметился результативной передачей. Благодаря победе «три льва» досрочно обеспечили себе выход в финальный раунд турнира.

В преддверии «эль класико» Карло Анчелотти заявил, что у Беллингема небольшой мышечный дискомфорт. Однако также он подчеркнул, что это не помешает англичанину сыграть с «Барселоной». Недавно Джуд вспомнил, как Роналду забил гол «Барселоне» на выезде и попросил её болельщиков успокоиться. Попробует ли англичанин повторить это?

Сообщается, что у Роберта Левандовского и ещё двух числившихся в лазарете футболистов «Барсы» — Френки де Йонга и Рафиньи — есть хорошие шансы сыграть в «эль класико». В каком тонусе футболисты будут после перенесённых повреждений — сказать сложно, но их возвращение в состав наверняка положительно отразится на настрое и качестве игры команды.

А вот ведущий защитник каталонцев Жюль Кунде всё же не успеет оправиться от травмы, так что в обороне у «Барсы» будет уязвимая зона. ОЗ + ТБ 2.5 мяча принимается в «Фонбет» с коэффициентом 1.82. Всем, кто пройдёт регистрацию, будет доступен фрибет 2000 рублей. 7 из 10 последних официальных очных встреч закончились именно так.

Единственное, что может омрачить «эль класико» — это разгоревшийся вокруг Винисиуса Жуниора скандал. Футболиста оскорбил член совета директоров сине-гранатовых Микель Кампс. Дошло до того, что президент «сливочных» Флорентино Перес отказался от идеи посетить матч.

Впрочем, думается, слова Кампса лишь раззадорят мадридцев и Винисиуса. Ожидаем, что «класико» по традиции получится насыщенным событиями. К тому же между командами уже сейчас постепенно начинается чемпионская гонка. От результата грядущей встречи будет зависеть многое.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Барселона» — «Реал» 28 октября 2023 года

«Барселона» даже без половины ведущих игроков смотрелась здорово и обыграла нескольких сильных соперников. Левандовски хочет сыграть с «Реалом» и может появиться на поле на 15-20 минут. На домашнем стадионе каталонцы наверняка сумеют забить как минимум один гол. Впрочем, «сливочные» тоже пребывают на подъёме. История очных встреч, а также статистика команд всецело на стороне результативного исхода и голов с обеих сторон. Скорее всего, сыграет данная ставка и в этот раз. Ставки на «обе забьют» и тотал больше 2.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.82, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.82.

Реклама, ООО «ФОНКОР»