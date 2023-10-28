«Интер» — «Рома». Лукаку будет мстить!

29 октября состоится матч 10-го тура Серии А «Интер» — «Рома». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 1.60. Шансы римлян оценили в 6.00. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Интер» — «Рома» 29 октября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Интер» — «Рома» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.95, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.87. Если забьют миланцы, сыграет коэффициент 1.12. Гол римлян доступен с коэффициентом 1.73. Поставить на «обе забьют» можно за 1.97.

Анализ и прогноз на матч Серия «Интер» — «Рома» (29.10.2023)

В эти выходные в Серии А нас ожидает несколько важных матчей, в том числе встреча между миланским «Интером» и «Ромой». Игра состоится 29 октября на «Сан-Сиро», и хозяева начинают этот тур, находясь на первом месте с 22 очками, в то время как гости занимают седьмую строчку с 14 очками.

«Змеи» выйдут на игру после домашней победы во встрече с «Зальцбургом» (2:1) в Лиге чемпионов. Счёт был открыт на 19-й минуте, но «красные быки» удивили зрителей, сравняв цифры на табло к 57-й минуте. Однако «Интеру» не потребовалось много времени, чтобы вернуть себе лидерство, и уже через семь минут он забил победный гол.

Что касается Серии А, то в минувшие выходные чёрно-синие на выезде обыграли «Торино» со счётом 3:0, причём все три гола были забиты во втором тайме.

Победа над «быками» означает, что «Интер» остался непобеждённым в 10 из 11 последних встреч в чемпионате Италии.

«Змеи» выиграли 9 из 11 матчей. Однако дома миланцы не смогли победить в двух последних встречах чемпионата Италии, уступив «Сассуоло» (1:2) и сыграв вничью с «Болоньей» (2:2). Тенденции показывают, что «Интер» забивал не менее одного гола во всех последних 17 матчах в Серии А.

«Рома» приезжает в Милан, обыграв в минувшем туре Лиги Европы «Славию» из Праги со счётом 2:0. Это была игра между двумя лучшими командами в группе, и, судя по всему, «волки» выйдут в плей-офф.

В минувшие выходные в Серии А римляне одержали домашнюю победу над «Монцей» — 1:0. Единственный гол был забит на 90-й минуте, а весь второй тайм «Рома» играла вдесятером.

Победа в игре с «Монцей» означает, что «Рома» не знает поражений в пяти из шести последних встреч в Серии А. Если посмотреть в целом, то подопечные Моуринью выиграли пять последних встреч подряд во всех соревнованиях.

Согласно тенденциям, римляне побеждали только в одном из четырёх последних выездных матчей Серии А.

У миланского «Интера» недоступны два игрока: Хуан Куадрадо и Марко Арнаутович находятся на лечении.

У «Ромы» травмированы Лоренцо Пеллегрини, Ренату Саншеш, Тэмми Абрахам и Мараш Кумбула. Аргентинский нападающий Пауло Дибала может вернуться после травмы колена.

Это должна быть отличная игра для нейтральных болельщиков, в которой обе команды забьют, а тотал будет больше 3.5 мяча. В последние недели «Рома» улучшила свои результаты, однако на выезде ей приходится нелегко в Серии А.

В случае победы миланский «Интер» останется на вершине турнирной таблицы. Поэтому искать дополнительную мотивацию для «змей» не нужно. Предлагаем ставку на обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.

В этой встрече есть интрига. От Лукаку летом отказались в «Интере», футболист сборной Бельгии оказался не нужен, пока его не пригласила «Рома». Он тут же отплатил команде по достоинству и демонстрирует отличную форму. В Серии А на его счету уже пять голов. Забьёт бывшим?

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 2.40.