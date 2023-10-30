«Балтика» — «Ахмат». Ромащенко — удобный соперник для Игнашевича

31 октября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Балтика» — «Ахмат». Начало игры — в 20:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу калининградцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех грозненцев оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.30.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Балтика» — «Ахмат» 31 октября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Балтика» — «Ахмат» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.36. Поставить на «обе забьют» можно за 1.82.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Балтика» — «Ахмат» (31.10.2023)

Fonbet Кубок России . Группа C Fonbet Кубок России . Группа C 31 октября 2023, вторник. 20:30 МСК Балтика Калининград Не начался Ахмат Грозный Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство уходит на небольшой перерыв, уступая место встречам Кубка России. 31 октября состоятся две игры заключительного тура группового этапа турнира. В самой поздней из них в Калининграде «Балтика» примет «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 20:30 мск.

В последних шести матчах в чемпионате России «Балтика» проиграла только ЦСКА (0:1) и «Рубину» (0:1). Причём в обоих случаях она выступала на выезде. Кроме того, во встрече с казанцами пропустили калининградцы в самой концовке — на 89-й минуте.

Также подопечные Сергея Игнашевича сыграли вничью с пребывающим на подъёме «Ростовом» (2:2) и лидирующим «Краснодаром» (2:2). Победили они как раз «Ахмат» (1:0) и «Оренбург» (1:0). С учётом того, что соперники были не из простых, результаты очень хорошие.

Прибавили калининградцы за счёт того, что точечно усилились, подписав полузащитника ЦСКА Кристияна Бистровича (аренда на сезон с правом выкупа). Хорват моментально освоился в новой команде и стал её ведущим игроком. В восьми матчах в составе «Балтики» он отметился двумя забитыми мячами.

Теперь шансов добыть путёвку в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России у подопечных Игнашевича стало ещё больше. На данный момент они располагаются на втором месте в турнирной таблице. В пяти играх калининградцы уступили только «Крыльям Советов» (1:2) и «Зениту» (1:2). Победили они самарцев (3:2), «Ахмат» (2:0) и петербуржцев (1:0).

Грозненцы, в свою очередь, в пяти встречах группового этапа Кубка России победили только «Крылья Советов» (3:1 и 3:0). Помимо «Балтики», уступили они «Зениту» (0:2 и 3:3, 2:4 пен.). Таким образом, расположились на третьем месте. Отставание от калининградцев составляет два очка.

У «зелёных» есть шансы добыть путёвку в верхнюю часть сетки Кубка России, но, откровенно говоря, они невелики. Романтический период Мирослава Ромащенко в клубе закончился. В последних шести турах его подопечные не одержали ни одной победы. Вничью они сыграли с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1).

Причём в обоих случаях «Ахмат» зацепился за очки на домашнем стадионе. Уступил он, помимо «Балтики», «Рубину» (0:1), «Ростову» (0:3) и «Зениту» (1:2). Таким образом, подопечные Ромащенко спустились в зону стыков — на 13-ю строчку. Отрыв от идущих на 15-м месте калининградцев составляет всего одно очко.

После поражения в матче с «Зенитом» Ромащенко отметил, что наступил момент, когда нужно было поговорить с командой. Наставник подчеркнул, что нужно понять, от чего отталкиваться, какие моменты исправлять и что для этого надо сделать. Касательно ситуации он признал, что она непростая, но в то же время и не сложная.

Также в своё оправдание Ромащенко сказал, что в соперниках были сильные команды. История последних очных встреч и показатели на осеннем отрезке сезона свидетельствуют отнюдь не в пользу его подопечных. Поставить на победу «Балтики» в матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.82.

Калининградцы являются худшей командой чемпионата России по игре на выезде, но на домашнем стадионе они представляют серьёзную опасность даже для лидеров. «Зенит» и «Краснодар» не дадут соврать. В текущей форме грозненцам вряд ли удастся избежать поражения.

Вопрос только в том, уволит руководство Ромащенко вслед за Ташуевым или всё же даст время на исправление. В последнее время руководство «зелёных» не церемонится, если тренер не даёт результат. Хотя проблема, судя по всему, кроется не в наставниках.

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Балтика» — «Ахмат» 31 октября 2023 года

«Балтика» качественно усилилась и набрала хороший ход. В Калининграде у неё отличные шансы победить угодивший в чёрную полосу «Ахмат». Моральный подъём после смены главного тренера прошёл. К «зелёным» вернулись былые проблемы и поражения. В двух последних очных встречах они также потерпели поражения. Скорее всего, уступят и в этот раз.

Ставка: победа «Балтики» в матче за коэффициент 1.82.