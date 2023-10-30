«Спартак» — «Нефтехимик». Жамнова терпением не возьмёшь

Тренер «волков» считает, что кто умеет ждать, тот побеждает. С красно-белыми это не пройдёт.

31 октября состоится матч КХЛ «Спартак» – «Нефтехимик». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.65. Шансы нижнекамцев оценили в 4.60. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Спартак» — «Нефтехимик» 31 октября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Спартак» – «Нефтехимик» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.70. На победу москвичей с учётом овертайма и буллитов предлагают коэффициент 1.35. Ставки на победу в матче нижнекамцев идут за 3.15.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Нефтехимик» (31.10.2023)

Продолжаем наблюдать за матчами регулярного сезона КХЛ. 31 октября 2023 года в одной из встреч «Спартак» на арене «Мегаспорт» будет принимать «Нефтехимик». Начало игры запланировано на 19:30 мск.

Красно-белые проводят великолепный сезон. Трудно не восхищаться игрой команды, которая покорила сердца практически всех хоккейных болельщиков. Подопечные Жамнова возглавляют турнирную таблицу Западной конференции, имея в активе 34 очка, набранных в 24 встречах. Поражает результативность «Спартака» — заброшено 89 шайб – больше всех.

Москвичи выиграли 16 матчей, причём 15 из них в основное время. Тройка нападающих Голдобин, Порядин и Морозов повышают планку для остальных форвардов. На троих они уже набрали 85 очков. Николай возглавляет список лучших бомбардиров – он забил 17 голов и отдал 18 результативных передач.

Самая яркая тройка этого регулярного сезона КХЛ достигла полного взаимопонимания. По словам спортсменов, они стараются контактировать даже вне льда, дружат и общаются. Все трое пришли в «Спартак» летом – специально под Жамнова, который возглавил красно-белых после окончания минувшего розыгрыша Кубка Гагарина.

«Гладиаторы» вели невероятную победную серию длиной в девять матчей, но в последней игре прервали её, уступив «Сибири» со счётом 3:4. «Спартак» успел обыграть за это время даже ЦСКА (5:3) и «Торпедо» (4:2). В 8 из 10 игр с участием подопечных Жамнова забивалось не менее шести голов. В каждой из 10 последних встреч «Спартак» забрасывал минимум три шайбы.

Выиграв девять матчей подряд, красно-белые побили собственный рекорд победной серии. Двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков назвал тройку Морозова украшением всего регулярного сезона КХЛ. Заслуженный тренер России Владимир Плющев на днях высказал своё восхищение выступлениями «Спартака». По его словам, игра клуба достойна уважения.

«Нефтехимик» занимает девятое место в турнирной таблице Восточной конференции с 25 очками, набранными в 23 матчах. Всего нижнекамцы выиграли 10 встреч, но хуже всего выступают на выездах. В гостях «волки» побеждали всего два раза, уступив в шести играх. За этот отрезок они пропустили 35 шайб.

«Нефтехимик» в последнее время стал приносить чаще хорошие результаты, а порой даже сенсационные. Так, неожиданно он победил СКА со счётом 2:0, а на днях выиграл у «Ак Барса» — 2:1. Кроме того, нижнекамцы обыграли «Куньлунь» (4:3 ОТ), «Ладу» (4:0), «Адмирал» (4:3), «Трактор» (2:1). Потерпели поражение «волки» только во встрече с «драконами» — 3:4.

Олег Леонтьев научился читать соперников, грамотно используя их слабые стороны и мешая им работать в привычном ритме. После победы в игре с «Ак Барсом» тренер рассказал, что команда показала характер, была терпеливой и выжидала ошибок. В конце интервью он добавил, что побеждает тот, у кого больше терпения.

На этот раз этого будет недостаточно, чтобы удивить красно-белых. «Спартак» в отличной форме, а главное – он стабилен, в отличие от «Ак Барса» и СКА. Тройка нападающих под руководством Жамнова сильнейшая в КХЛ, и защите нижнекамцев придётся несладко. Мы рекомендуем поставить на победу красно-белых с форой (-1.5) за 2.00.

Прогноз и ставки на матч «Спартак» — «Нефтехимик» 31 октября 2023 года

«Спартак» недавно прервал свою девятиматчевую выигрышную серию. Лучшая тройка нападающих во главе с Морозовым набрала 85 очков, продолжая радовать болельщиков. Даже эксперты и известные в прошлом хоккеисты не остаются в стороне и восторгаются работой Жамнова. «Нефтехимик» сотворил несколько сенсаций в последних встречах, но обыграл он нестабильные команды. Предлагаем ставку на победу «Спартака» с форой (-1.5).

Ставка: победа «Спартака» с форой (-1.5) за 2.00.