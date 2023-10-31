«Химки» — «Динамо-Владивосток». Талалаев преобразился

1 ноября состоится матч 1/8 финала Пути регионов Кубка России «Химки» – «Динамо-Владивосток». Начало игры — в 16:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу химчан можно с коэффициентом 1.29. Шансы владивостокцев оценили в 11.0. Ставки на ничью принимаются за 5.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Химки» — «Динамо-Владивосток» 1 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Химки» – «Динамо-Владивосток» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.55, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.45. Если забьют химчане, сыграет коэффициент 1.04. Гол владивостокцев доступен с коэффициентом 1.95. Поставить на «обе забьют» можно за 2.05.

Анализ и прогноз на матч Кубка России «Химки» — «Динамо-Владивосток» (01.11.2023)

Незаметно подошло время для 1/8 финала Пути регионов Кубка России. На этой стадии у команд уже не будет права на ошибку. 1 ноября «Химки» на «Арене Химки» будут принимать «Динамо-Владивосток». Начало игры запланировано на 16:00 мск. Напомним, в нижней сетке игры проводят до победы. Клубам предстоит сыграть лишь по одному матчу. Проиграл – выбыл.

Химчане в минувшем сезоне вылетели из РПЛ и теперь выступают в Первой лиге. Андрей Талалаев остался работать с командой и пытается вернуть её обратно в Премьер-Лигу. Пока получается неплохо. Красно-чёрные занимают четвёртое место в турнирной таблице, набрав 28 очков. Они отстают от лидера всего на два очка. Борьба очень плотная.

«Химки» демонстрируют неплохую результативность. Они забили 21 гол в 16 встречах. Всего подопечные Талалаева не проигрывают на протяжении восьми матчей, победив в шести из них с учётом всех соревнований. Стоит выделить победу в игре с лидирующим «Акроном» всухую – 2:0. Также красно-чёрные выбили из Кубка России «Уфу» — обыграв её со счётом 1:0. В последней встрече химчане победили махачкалинское «Динамо» — 1:0.

Дома «Химки» потерпели только одно поражение в текущем сезоне. Ещё на старте розыгрыша Первой лиги они уступили «Торпедо» — 1:2. После недавней победы в игре с махачкалинцами Талалаев высказался. Он поблагодарил своих подопечных, отметив, что удалось обыграть команду, возглавлявшую турнирную таблицу и обладающую хорошей организованностью. Тренер также добавил, что химчане научились терпеть, но посетовал на большое количество упущенных моментов и ударов мимо ворот.

«Динамо-Владивосток» выступает во Второй лиге Б. В 2021 году команда возобновила свою деятельность и постепенно пытается прогрессировать. Однако до попытки выйти в Первую лигу ей пока далеко. Дальневосточники занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в активе 27 очков. Отставание от лидера составляет шесть очков.

В текущем сезоне подопечные Михаила Сальникова забили 29 мячей – что в среднем почти два гола за встречу. «Динамо-Владивосток» выиграло три из пяти последних матчей. Команда обыграла «Рязань» (1:0) и «Строгино» (2:1) во Второй лиге, а «Ротор» (1:0) – в Кубке России. Уступил клуб «Кванту» (1:2) и «Сахалинцу» (1:3).

Однако дальневосточники способны создать проблемы химчанам. Один из лидеров Первой лиги уже попробовал недооценить эту команду. «Тюмень» вылетела из Кубка России, проиграв «Динамо-Владивостоку» со счётом 0:2. Дело могло дойти до разгрома, если бы подопечные Сальникова реализовали пенальти в первом тайме.

«Химки» должны понимать ответственность за результат, но вряд ли такой опытный тренер, как Талалаев, бросит весь основной состав с первых минут на эту игру. У «Динамо-Владивостока» есть шанс спастись, только если оно хорошо отработает в обороне. Исходя из всего этого, мы считаем, что красно-чёрные выиграют, но тотал будет меньше 3.5 мяча. Поставить на такой исход можно за 2.35.

Прогноз и ставки на матч «Химки» — «Динамо-Владивосток» 1 ноября 2023 года

Вряд ли химчане планируют покидать турнир на этой стадии. Они будут выступать на домашнем стадионе, их результаты выглядят отличными, да и опытный тренер умеет грамотно использовать ресурсы. В свою очередь, «Динамо-Владивосток» может удивить и создать проблемы, но только если будет грамотно защищаться. Также спешить не будут красно-чёрные, возможно, даже прибегнут к ротации. Поэтому мы рекомендуем ставку на победу «Химок» и тотал меньше 3.5 мяча.

Ставка: победа «Химок» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.35.