«Вест Хэм» — «Арсенал». Микель Артета не даст повода критикам

1 ноября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал». Начало – в 22:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение гостям: поставить на победу «канониров» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех «молотобойцев» оценивается в 3.32. На ничью дают коэффициент 3.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра 1/8 финала Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен за 1.25. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.71.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» (01.11.2023)

Игра 1/8 финала Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» пройдёт 1 ноября на стадионе «Олимпийский». Стартовый свисток раздастся в 22:30 мск. «Молотобойцы» проводят неудачный отрезок и попробуют реабилитироваться в лондонском дерби.

Подопечные Дэвида Мойеса хорошо стартовали в текущем сезоне, но неожиданно забуксовали. Они выиграли только один из последних пяти матчей во всех соревнованиях. Победили «Фрайбург» (2:1), завершили вничью встречу с «Ньюкаслом» (2:2), а уступили «Астон Вилле» (1:4), «Олимпиакосу» (1:2) и «Эвертону» (0:1). Отметим, что четыре из этих игр завершились тоталом больше 2.5 мяча.

После поражения в последнем матче с «Эвертоном» главный тренер «молотобойцев» признал, что его переиграли тактически. Мойес рассказал, что соперник перекрыл возможность активно использовать фланги, а через центр пройти насыщенную оборону «ирисок» не получилось.

Нужно отметить, что тренерский штаб «Вест Хэма» не сидит сложа руки, а ищет пути выхода из кризиса. Одним из важных решений Мойеса стал выход в стартовом составе в минувшем матче Мохаммеда Кудуса.

Бывший игрок «Аякса» был предельно мотивирован и имел шанс забить, но не реализовал выгодный голевой момент. Весьма вероятно, что руководство недовольно сложившейся ситуацией и ищет игроков для усиления состава. Инсайдеры сообщают, что клуб проявляет интерес к полузащитнику «Ювентуса» Мануэлю Локателли.

Циркулируют слухи и о приобретении «Арсеналом» новых футболистов. В первую очередь речь идёт о Мартине Субименди и Орельене Тчуамени из мадридского «Реала». Стоит отметить, что в игре с «Барселоной» француз получил перелом стопы и выбыл на два месяца, поэтому этот переход вряд ли состоится в ближайшее трансферное окно.

В принципе, главный тренер «канониров» неплохо справляется с задачами в текущем сезоне. В АПЛ подопечные Микеля Артеты набрали 24 очка за 10 матчей и занимают второе место в турнирной таблице. Отметим, что с учётом всех соревнований «Арсенал» в текущем сезоне уступил только в одной встрече — с «Лансом» со счётом 1:2 в Лиге чемпионов.

В минувшей игре с «Шеффилд Юнайтед» «Арсенал» продемонстрировал умение создавать и реализовывать опасные моменты. «Канониры» выиграли со счётом 5:0, а решающий вклад в победу внёс 24-летний нападающий Эдди Нкетиа. Он сделал хет-трик и заслужил отдельную похвалу. Микель Артета рассказал, что у него высокий уровень доверия к футболисту, который провёл в текущем сезоне 14 матчей и забил пять мячей.

Весьма вероятно, что Дэвид Мойес и Микель Артета прибегнут к ротации состава. Например, Александр Зинченко, Деклан Райс и Кай Хаверц могут получить отдых, но у «канониров» в запасе хватает игроков высокого уровня. Девять мячей забил «Арсенал» в последних трёх матчах. Учитывая принципиальность дерби, поставим на тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Прогноз и ставки на матч Кубка лиги «Вест Хэм» — «Арсенал» 1 ноября 2023 года

Несмотря на травму нападающего «Арсенала» Габриэла Жезуса, у главного тренера Микеля Артеты большой выбор качественных форвардов. «Вест Хэм» в текущем сезоне тяготеет к атакующей тактической схеме — в четырёх из последних пяти встреч «молотобойцев» забито минимум три гола. Рекомендуем рассмотреть ставку на тотал больше 2.5 мяча за 2.02.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 2.02.