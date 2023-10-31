«Челси» — «Блэкберн». Почеттино добьётся желаемого

1 ноября состоится матч 1/8 финала Кубка лиги «Челси» — «Блэкберн». Начало игры — в 22:45 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «синих» можно с коэффициентом 1.25. Шансы «бродяг» оценили в 12.0. Ставки на ничью принимаются за 6.30.

Коэффициенты букмекеров на матч «Челси» — «Блэкберн» 1 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Челси» — «Блэкберн» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.57, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 2.00. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч Кубка лиги «Челси» — «Блэкберн» (01.11.2023)

Незаметно пришло время уже для 1/8 финала Кубка лиги Англии. На 1 ноября запланировано много интересных встреч в этом турнире. В одной из игр «Челси» на стадионе «Стэмфорд Бридж» будет принимать «Блэкберн». Начало матча запланировано на 22:45 мск.

После невыразительного начала сезона «синие» постепенно приходят в себя и чаще приносят хорошие результаты. За последние пять игр с учётом всех турниров у «аристократов» было всего одно поражение. Уступили они недавно «Брентфорду» со счётом 0:2, а победили «Брайтон» (1:0) в Кубке лиги, «Фулхэм» (2:0) и «Бёрнли» (4:1) в АПЛ. В лондонском дерби с «Арсеналом» «Челси» удалось сыграть вничью – 2:2.

Дождался Почеттино результативных действий от Мудрика, которому каждый день выписывал много авансов. Михаил забил за эти пять последних встреч два гола. Правда, в игре с «Брентфордом» украинец отсутствовал, так же, как Энцо Фернандес. Главный тренер объяснил, что оба спортсмена почувствовали дискомфорт, и было принято решение не рисковать их здоровьем.

Возможно, именно помощи Мудрика не хватило во встрече с «пчёлами», в которой «синие» не смогли даже забить. Почеттино был недоволен, что не получилось реализовать моменты. Он сказал, что после первого тайма было необходимо забивать, но команда этого не сделала. Также специалист добавил, что после очередного матча без забитых голов падает уверенность футболистов.

Возможно, подтянуть результативность получится в игре с «Блэкберном», который выступает в Чемпионшипе. После 14 туров команда занимает 12-е место, выиграв шесть матчей и проиграв семь. В Кубке лиги дела идут заметно лучше. «Бродяги» победили в трёх играх и забили 17 голов. В минувшей встрече турнира они обыграли «Кардифф» с разгромным счётом 5:2.

Всего сине-белые уступили в двух из пяти последних игр. Они проиграли «Ковентри Сити» (0:1) и «Суонси Сити» (0:1), а обыграли «Миллуол» (2:1), «Кардифф Сити» (1:0) и «Куинз Парк Рейнджерс» (4:0). Выступает за «Блэкберн» знакомый болельщикам России Арнор Сигурдссон. В прошлом футболист играл в ЦСКА. На его счету в этом сезоне три гола в Чемпионшипе.

Почеттино уже рассказал, что не переживает по поводу игры с «Блэкберном» и рассчитывает, что команда сможет забивать и побеждать. Он отметил, что нужно выигрывать у «бродяг», а затем готовиться к лондонскому дерби с «Тоттенхэмом». Тренер отметил 150-й матч Рис Джеймса, который недавно оправился от повреждения и уже принял участие в игре с «Брентфордом».

Может выйти на поле в матче Кубка лиги Дейвид Вашингтон, у которого только во встрече с «пчёлами» состоялся дебют в АПЛ за «Челси». У 18-летнего футболиста большое будущее. Возможно, что сыграет с «Блэкберном» Бенуа Бадьяшиль. Он провёл полноценную тренировку перед игрой.

Почеттино наверняка хочет увидеть от своих подопечных не столько победу, сколько больше забитых голов. Он был недоволен упущенными моментами в последней игре и наверняка разобрал недочёты. Свой шанс могут получить многие новички со скамейки запасных. В таком случае они будут мотивированы, чтобы доказать, что должны появляться на поле чаще. Поэтому мы предлагаем поставить на индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 за 2.05.

Прогноз и ставки на матч «Челси» — «Блэкберн» 1 ноября 2023 года

После поражения во встрече с «Брентфордом» Почеттино рассказал, что команда должна была забивать. В игре с «Блэкберном» он сделает упор на атаку, ведь соперник подходящий. Не так давно «бродяги» пропустили четыре мяча от «Лестера» в Чемпионшипе, а «аристократы» будут на порядок сильнее. Плюс наставник наверняка держит в голове предстоящее дерби и поэтому не станет рисковать основными игроками, предоставив время молодым новичкам. А им есть что доказывать. Поэтому ставим на минимум три забитых гола от «Челси».

Ставка: индивидуальный тотал «Челси» больше 2.5 мяча за 2.05.