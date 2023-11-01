«Куньлунь» — «Торпедо». Хоккей Игнатьева подходит Ларионову

2 ноября состоится матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу нижегородцев можно с коэффициентом 1.48. Шансы хозяев оценили в 6.00. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 2 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Куньлунь» — «Торпедо» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу хозяев с учётом ОТ и буллитов принимают за 4.20. Поставить на то, что выиграют нижегородцы, можно за коэффициент 1.23.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» (02.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 02 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК Куньлунь Ред Стар Пекин Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 2 ноября 2023 года «Куньлунь» сыграет с «Торпедо» на стадионе «Арена-Мытищи». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. 10 последних очных встреч выиграли подопечные Игоря Ларионова. Сумеют ли они продолжить победную серию?

Вероятность подобного развития событий велика, поскольку тренер нижегородцев в текущем сезоне сумел улучшить комбинационный стиль, который так понравился болельщикам. Стало больше позиционных розыгрышей, но они умеют взвинтить темп и создать опасный момент.

Игорь Ларионов располагает отличным составом, идеально подходящим под атакующий стиль игры. Хоккеисты стремительно прогрессируют под руководством главного тренера. Достаточно изучить список лучших бомбардиров клуба в регулярке, чтобы оценить степень доверия наставника к молодым игрокам.

Трое из четверых лучших снайперов текущего сезона не достигли 23 лет: Владислав Фирстов (22 года), Василий Атанасов (21 год), и недавно к ним присоединился 17-летний Никита Артамонов. Все обладают огромным потенциалом и могут при должном отношении к карьере стать звёздами лиги первой величины. Пока лучший результат у Фирстова — нападающий забросил 12 шайб и сделал 13 ассистов.

В последней игре с «Авангардом» Владислава плотно держали защитники, не позволив реализовать несколько голевых моментов. Весьма вероятно, это и предопределило поражение «Торпедо» со счётом 2:3. Шанс реабилитироваться у нападающего будет в игре с «драконами».

Хоккеисты «Куньлуня» проводят первый домашний матч после тяжёлой выездной серии. Они победили «Нефтехимик» (4:3 Б), а уступили «Трактору» (2:5) и «Автомобилисту» (0:3). Главный тренер «драконов» Виктор Игнатьев рассказал в послематчевом интервью, что причиной поражения в Челябинске стала низкая скорость их игры.

Наставник предупреждал команду, что «Трактор» активно начинает встречу. К сожалению, игроки не приняли во внимание указание тренера. Уже в первом периоде они пропустили три шайбы, поставив себя в крайне сложное положение. По ходу встречи «драконы» прибавили и сократили разрыв в счёте до минимума, но грубые ошибки в обороне нивелировали их усилия в позиционном нападении.

Действия «Куньлуня» в защите являются большой проблемой для Виктора Игнатьева. Команда пропустила 98 шайб в регулярке — это худший результат в Западной конференции. Немногим лучше обстоят дела с созданием и реализацией моментов.

За 28 встреч «драконы» забросили 56 шайб, а в минувшем матче с «Автомобилистом» они и вовсе не сумели найти брешь в обороне соперника. Только у «Витязя» атака работает хуже — 46 голов. Отметим лучшего бомбардира «Куньлуня» Райана Меркли. На счету защитника две заброшенные шайбы и 13 результативных передач.

«Торпедо» в Омске провело довольно средний по качеству матч. В интервью Игорь Ларионов отметил, что его подопечные действовали на своём привычном уровне лишь в третьем периоде. Наверняка тренерский штаб примет эффективные меры для устранения ошибок. Вот и поставим на победу нижегородцев и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Куньлунь» — «Торпедо» 2 ноября 2023 года

«Драконы» со старта регулярки не могут найти оптимальное сочетание в защите и довольно много пропускают. Для команды с результативным позиционным нападением они являются очень удобным соперником. Нижегородцы подтвердят — в последних трёх очных встречах они победили «Куньлунь», и в каждом из этих матчей забито минимум шесть голов. Поэтому перспективно выглядит ставка на победу «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.

Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.