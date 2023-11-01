«Ростов» — «Урал». Чем удивит Гончаренко на этот раз?

2 ноября состоится матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» — «Урал». Начало игры — в 20:45 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу ростовчан можно с коэффициентом 2.50. Успех екатеринбуржцев оценён экспертами в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» 2 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч «Ростов» — «Урал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.22. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.23. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26. Поставить на «обе забьют» можно за 1.60.

Анализ и прогноз на матч 6-го тура группового этапа Кубка России «Ростов» — «Урал» (02.11.2023)

Fonbet Кубок России . Группа B Fonbet Кубок России . Группа B 02 ноября 2023, четверг. 20:45 МСК Ростов Ростов-на-Дону Не начался Урал Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Позади матчи 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Первенство ушло на небольшой перерыв, уступив место встречам Кубка России. 2 ноября состоятся три игры заключительного тура группового этапа турнира. В одной из них на стадионе «Ростов Арена» «Ростов» примет «Урал». Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

После череды неудачных выступлений «Ростов» набрал хороший ход. В последних шести турах в чемпионате России он уступил только лидирующему «Краснодару» (2:3). Вничью жёлто-синие сыграли с «Балтикой» (2:2), ЦСКА (3:3) и как раз «Уралом» (2:2). Победили они «Ахмат» (3:0) и «Локомотив» (1:0).

Во всех этих матчах подопечные Валерия Карпина продемонстрировали восхитительный командный футбол. Потеряли очки во встречах с «Балтикой» и ЦСКА очень обидно. В обоих случаях ростовчане вели со счётом 2:0, но отдали инициативу соперникам в самой концовке. В игре с «Краснодаром» они также упустили преимущество в два мяча.

Очевидно, Карпин провёл работу над ошибками. Во встречах с грозненцами и железнодорожниками жёлто-синие более компактно сыграли в обороне и сохранили концентрацию до самого финального свистка. Улучшение качества игры в защите не может не радовать болельщиков жёлто-синих.

В 11 стартовых турах в чемпионате России ростовчане пропустили 24 мяча — больше всех. После такого две игры «на ноль» подряд, да ещё и в матчах с обладающими мощным нападением соперниками — это очень хороший знак. Жёлто-синим осталось только сохранить набранный тонус и уйти на близящийся зимний перерыв в приподнятом настроении.

Ростовчане располагаются на третьем месте в турнирной таблице группового этапа Кубка России. У них столько же очков, сколько у идущего на второй строчке «Урала», но чуть хуже дополнительные показатели. Так кто же всё-таки получит путёвку в верхнюю часть сетки, а кто отправится в Путь регионов?

У «Урала», в отличие от жёлто-синих, в осенней части сезона отчётливо проглядывается спад. В последних восьми матчах в чемпионате России подопечные Виктора Гончаренко не одержали ни одной победы. Помимо «Ростова», вничью они сыграли с «Факелом» (0:0) и «Локомотивом» (2:2).

За этот период времени екатеринбуржцы забили только шесть мячей, а пропустили 17. Таким образом, они спустились на 10-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. А ведь до того, как началась чёрная полоса, оранжево-чёрные шли на втором месте и демонстрировали приятную глазу игру.

Защитник «Урала» Эммерсон недавно сказал, что, несмотря на неудачную серию, команда уверена в Гончаренко и не собирается опускать руки. Всё бы ничего, но пока что слова футболиста ничем не подкрепляются. Клуб демонстрирует невнятный футбол и закономерно проигрывает.

Как много у Гончаренко уйдёт времени на то, чтобы исправить ситуацию — остаётся только гадать. На данном этапе единственным позитивным моментом для «шмелей» является постепенный прогресс молодёжи, в частности Ильи Ишкова. В матче последнего тура с «Динамо» он забил очень красивый гол на 90+5-й минуте.

Поставить на итоговую победу «Ростова» в предстоящей встрече можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86. На данном отрезке сезона жёлто-синие выглядят стабильнее и собраннее, чем екатеринбуржцы. Плюс матч состоится на их домашнем стадионе.

Последняя очная встреча запомнилась красноречивым молчанием Гончаренко во время послематчевого интервью. Позднее он отметил, что его показательное выступление было связано с двумя вопиющими моментами. Чего ожидать от белорусского специалиста на этот раз?

Прогноз и ставки на матч Кубка России «Ростов» — «Урал» 2 ноября 2023 года

«Ростов» на последнем отрезке сезона находится на подъёме. Карпин наконец-то отладил механизмы. Теперь жёлто-синие не только много забивают, но и организованно смотрятся в обороне. Думается, поддержка родных трибун поможет им победить кризисный «Урал». Екатеринбуржцы много пропускают и временами смотрятся совсем удручающе.

Ставка: итоговая победа «Ростова» за коэффициент 1.86.