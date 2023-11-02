«Порту» — «Эшторил». У Консейсау проблемная ситуация

3 ноября состоится матч 10-го тура Примейры «Порту» – «Эшторил». Начало игры — в 23:15 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «драконов» можно с коэффициентом 1.16. Шансы «канареек» оценили в 16.0. Ставки на ничью принимаются за 7.90.

Коэффициенты букмекеров на матч «Порту» — «Эшторил» 3 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Порту» – «Эшторил» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют «драконы», сыграет коэффициент 1.01. Гол «канареек» доступен с коэффициентом 2.10. Поставить на «обе забьют» можно за 2.15.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура чемпионата Португалии «Порту» — «Эшторил» (03.11.2023)

Пока одни европейские чемпионаты ушли на небольшую паузу из-за кубковых матчей, в Примейре начинается 10-й тур. 3 ноября «Порту» на стадионе «Драгау» будет принимать «Эшторил». Стартовый свисток раздастся в 23:15 мск. Сможет ли клуб со дна турнирной таблицы совершить сенсацию?

«Драконы» занимают третью строчку в таблице чемпионата Португалии. Они записали в актив 22 очка за девять встреч и забили всего 13 голов, а это меньше всех в топ-6. Зато в обороне нареканий к сине-белым нет – пропустили всего шесть мячей. Подопечные Консейсау проиграли только один матч – «Бенфике» со счётом 0:1.

В последних двух играх Примейры «Порту» побеждал. Ему удалось обыграть «Портимоненсе» (1:0) и «Визелу» (2:0). Параллельно «драконы» выступают в Лиге чемпионов. За три тура группового этапа они набрали шесть очков, выиграв у «Шахтёра» со счётом 3:1 и у «Антверпена» (4:1). Проиграли сине-белые «Барселоне» — 0:1. В целом даже на фоне каталонцев клуб из Португалии выглядел неплохо.

Подопечные Консейсау даже чаще попадали в створ – 5:3. Кроме того, они заставляли сине-гранатовых совершать огромное количество ошибок и фолов. Дома «драконы» выступают намного лучше, им помогает поддержка трибун, и «Барсе» повезло, что она спаслась и хватило всего одного забитого мяча.

Вряд ли так же повезёт «Эшторилу», который занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Португалии. «Канарейки» набрали всего четыре очка в девяти встречах этого сезона. И пусть они пропустили 20 голов, но забили больше «Порту» — 14 мячей. Эшторильцы выиграли всего одну встречу в Примейре – у «Риу Аве» со счётом 2:0.

Безвыигрышная серия «Эшторила» длится уже семь матчей, причём шесть из них завершились поражениями. За это время была всего одна ничья – в игре с «Визелой» (2:2). В гостях ситуация ещё хуже – поражения во всех пяти встречах этого розыгрыша. Четыре из них завершились тоталом больше 2.5 мяча и голами с обеих сторон.

Интересный факт – в пяти последних очных встречах «Эшторил» забивал в ворота «Порту», даже несмотря на то, что ни разу не побеждал. «Драконы» могут позволить себе небольшую недооценку. Более того, Консейсау наверняка даст отдых некоторым футболистам и произведёт маленькую ротацию. К тому же «канарейки» ничуть не отстают по результативности от «Порту». Поэтому поставим на обе забьют за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Порту» — «Эшторил» 3 ноября 2023 года

Конечно, «Порту» пребывает в превосходной форме, но гораздо сложнее настраиваться на аутсайдеров, чем на сильные команды. Некоторая недооценка возможностей клуба со дна турнирной таблицы может присутствовать. В свою очередь, «Эшторил» даже если проигрывает, всё равно свои голы забивает. Тем более так было в четырёх из пяти последних очных встреч. Предлагаем поставить на обе забьют.

Ставка: обе забьют за 2.15.