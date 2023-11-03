«Ахмат» — «Факел». Ташуев всё помнит

4 ноября состоится матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Ахмат» — «Факел». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу грозненцев можно с коэффициентом 1.90. Успех воронежцев оценён в 4.40. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 4 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.21. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.56. Поставить на «обе забьют» можно за 1.96.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Факел» (04.11.2023)

До зимнего перерыва всё меньше времени. 4 ноября состоится матч, который откроет программу 14-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном местный «Ахмат» примет «Факел». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск.

В последних шести матчах в чемпионате России «Ахмат» не одержал ни одной победы. Вничью он сыграл с «Краснодаром» (1:1) и «Динамо» (1:1). Уступили грозненцы «Балтике» (0:1), «Рубину» (0:1), «Ростову» (0:3) и «Зениту» (1:2). В результате они спустились на 13-ю строчку в турнирной таблице.

После поражения во встрече с «Зенитом» Мирослав Ромащенко провёл серьёзный разговор с подопечными. Он посчитал нужным не откладывать его на завтра. Тренер решил, что настал момент, когда необходимо всё высказать друг другу в глаза. Он подчеркнул, что нужно было озвучить какие-то вещи и увидеть реакцию футболистов.

Однако серьёзный разбор полётов не помог «зелёным», а может быть, даже пошёл во вред. В матче последнего тура группового этапа Кубка России они с разгромным счётом проиграли «Балтике» (1:4). В этот раз в своё оправдание Ромащенко сказал, что у калининградцев залетело всё, что они били в створ.

Вот только это не снимает вины со специалиста. Во-первых, его подопечные нанесли в два раза меньше ударов, чем калининградцы. Во-вторых, почему они позволяли сопернику наносить неберущиеся для Гиорги Шелии дальние удары из удобных позиций? Велика вероятность, что встреча с «Факелом» станет контрольным экзаменом для Ромащенко.

Активно ходят слухи о том, что в ближайшем будущем наставник будет отправлен в отставку. Помня, как легко руководство «зелёных» рассталось с Андреем Талалаевым и Сергеем Ташуевым, в них верится без особого труда. Кстати, для последнего тренера предстоящий матч наверняка будет принципиальным.

У Ташуева есть прекрасная возможность отомстить и доказать руководству «Ахмата», что его отставка была ошибкой. С тех пор, как Сергей был назначен на должность главного тренера, дела у «Факела» пошли на лад. В последних шести матчах в РПЛ клуб уступил только «Рубину» (0:1).

Также «огнеопасные» сыграли вничью с «Уралом» и «Динамо» (в обоих случаях 0:0). Победили они «Сочи» (2:0), «Оренбург» (2:1) и «Спартак» (2:0). Таким образом, воронежцы поднялись на 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от «Ахмата» составляет три очка.

В первую очередь Ташуев заметно улучшил игру «Факела» в обороне. В шести матчах сине-белые пропустили только два мяча, а забили шесть. Постепенно специалист делает их рисунок футбола всё лучше. Единственное — он ещё не до конца освоился в новой команде.

После поражения в игре последнего тура группового этапа с «Сочи» (0:2) Ташуев отметил, что ещё не до конца знает некоторых футболистов. Он сделал вывод, что выпустил академиков с тросточками, которые, оказывается, хотели сыграть на классе. Тренер подчеркнул, что это был полезный и нужный матч, ведь теперь у него есть представление о том, кто из себя что представляет.

Поставить на то, что «Факел» не проиграет «Ахмату», можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.96. Интересно, что четыре из пяти последних официальных очных встреч закончились именно так. В другой грозненцы победили с минимальным перевесом. Сдаётся, над Ромащенко сгустятся тучи. Предпосылок к исправлению ситуации не наблюдается.

Недавно бывший футболист сборной России Андрей Тихонов отметил, что, когда Мирослав только возглавил «зелёных», у команды вырос эмоциональный фон. Он признался, что не хочет верить в то, что череда неудач сопутствует увольнению тренера. Тем не менее у грозненцев отчётливо проглядывается как эмоциональный, так и качественный спад.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Ахмат» — «Факел» 4 ноября 2023 года

Назначение Ромащенко вытащило «Ахмат» из чёрной полосы, но ненадолго. Всё вернулось на круги своя. В последних девяти играх во всех турнирах грозненцы одержали всего лишь одну победу. На последнем отрезке сезона они допускают много ошибок и в целом смотрятся невзрачно. У «Факела» всё наоборот. Он набрал хороший ход благодаря грамотному руководству Ташуева, для которого грядущий матч наверняка будет иметь особую важность. «Огнеопасные» являются неудобным для «зелёных» соперником. Думается, они как минимум не уступят в предстоящей встрече.

Ставка: «Факел» не проиграет за коэффициент 1.96.