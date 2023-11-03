«Аталанта» – «Интер». Миранчук хотел бы как Мартинес

4 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Аталанта» – «Интер». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу миланцев можно с коэффициентом 2.15. Шансы бергамасков оценили в 3.45. Ставки на ничью принимаются за 3.55.

Коэффициенты букмекеров на матч «Аталанта» – «Интер» 4 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Аталанта» – «Интер» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.80, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.02. Если миланцы забьют гол, сыграет коэффициент 1.20. Гол бергамасков доступен с коэффициентом 1.37. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Серии А «Аталанта» – «Интер» (04.11.2023)

В итальянской Серии А пришло время уже для 11-го тура. 4 ноября в одном из матчей «Аталанта» на стадионе «Джевисс» будет принимать «Интер». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Последний раз бергамаски побеждали миланцев в 2018 году. С тех пор статистика была не на их стороне.

«Богиня» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе клуба 19 очков, а отставание от лидирующего «Интера» составляет шесть очков. Зато на домашнем стадионе «Аталанта» показывает практически 100-процентный результат, выиграв три встречи и одну завершив вничью. При этом команда забила семь голов и ни разу не пропускала.

На своём поле бергамаски обыграли «Монцу» (3:0), «Кальяри» (2:0) и «Дженоа» (2:0). Вничью сыграли с «Ювентусом» — 0:0. Несмотря на хорошие результаты, стоит отметить, что выигрывали подопечные Гасперини у соперников, которые уступают в классе и по уровню состава. Будет интересно посмотреть, как сыграют они при своих трибунах с лидером.

Параллельно «Аталанта» проводит матчи в Лиге Европы. Клуб уже обыграл «Ракув» (2:0) и «Спортинг» (2:1), а встречу со «Штурмом» завершил со счётом 0:0. Продолжает просиживать штаны на скамейке запасных Алексей Миранчук. «Торино» не смог договориться о его покупке летом, поэтому россиянин остался в составе бергамасков.

Гасперини предоставлял ему игровое время всего лишь в трёх матчах Серии А и 29 минут в Лиге Европы. Однако отметиться результативными действиями Алексей не сумел. Недавно главный тренер «Торино» Иван Юрич признался, что тяжело отыскать замену такому талантливому и качественному игроку, как Миранчук. Он также подчеркнул, что сейчас в его клубе таких нет. Ранее появилась информация, что зимой россиянин может отправиться в аренду. Неужели возвращение?

«Интер» возглавляет турнирную таблицу Серии А, имея в активе 29 очков. Он опережает второе место на два очка. Единственное поражение в чемпионате Италии «змеи» потерпели в игре с «Сассуоло» (1:2). Команда забила больше всех в лиге – 25 голов, а пропустила меньше остальных – всего пять мячей. Это в первую очередь говорит о том, что миланцы умело используют свои ресурсы в атаке и надёжно обороняются.

Для бергамасков статистика выездных матчей подопечных Индзаги выглядит пугающей. Они побеждали во всех четырёх гостевых встречах не пропустив даже одного гола. Миланцы обыграли «Кальяри» (2:0), «Эмполи» (1:0), «Салернитану» (4:0) и «Торино» (3:0). Беспроигрышная серия «змей» составляет шесть матчей во всех соревнованиях.

Помимо успехов в Серии А, «Интер» за это время выиграл две встречи в Лиге чемпионов – у «Бенфики» (1:0) и «Зальцбурга» (2:1). В великолепной форме находится Лаутаро Мартинес, возглавляющий рейтинг лучших бомбардиров чемпионата Италии. Он забил 11 мячей и отдал один результативный пас.

Остановить такого футболиста – задача непростая. Вряд ли она под силу «Аталанте», которая порой допускает ошибки в обороне. На протяжении девяти очных матчей бергамаски не могут обыграть «Интер», но они либо завершали эти встречи вничью, либо уступали с разницей ровно в один мяч. Вероятнее всего, благодаря превосходной форме Мартинеса миланцы выиграют, но будут верны статистике. Поставим на победу гостей в один или два мяча за 2.60.

Прогноз и ставки на матч «Аталанта» – «Интер» 4 ноября 2023 года

Миранчук наверняка хотел бы играть так же, как Мартинес, возглавляющий гонку лучших бомбардиров Серии А. Однако ему не дают даже шанса хоть немного проявить себя. С ним или без него, но «Аталанта» вряд ли сможет выиграть у «Интера», набравшего сумасшедший ход. Ведь недаром он недавно победил «Рому» и вернулся на первое место. В девяти последних очных встречах были ничьи и победы «змей», однако с разницей ровно в один гол. Исходя из всего этого рекомендуем ставку на то, что выиграют подопечные Индзаги, но с разницей в гол или два.

Ставка: победа «Интера» с преимуществом в 1-2 мяча за 2.60.