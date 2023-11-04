ЦСКА — «Пари НН». Сергей Юран зациклился на защите

А голов тем временем нет, как и результата.

5 ноября состоится матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.51. Успех нижегородцев оценивается в 6.55. На ничью дают коэффициент 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН» 5 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что игра ЦСКА — «Пари НН» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.02, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.78. Если забьют москвичи, сыграет коэффициент 1.13. Гол нижегородцев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 14-го тура чемпионата России ЦСКА — «Пари НН» (05.11.2023)

Игра 14-го тура РПЛ ЦСКА — «Пари НН» начнётся 5 ноября на стадионе «ВЭБ Арена». Стартовый свисток раздастся в 19:30 мск. Красно-синие в минувшем матче Кубка России обыграли «Оренбург» со счётом 3:1 и прошли в 1/4 финала Пути РПЛ. Соперником армейцев станет «Ростов».

Владимир Федотов после игры с «Оренбургом» поздравил команду с победой. Теперь нужно сосредоточиться на матчах РПЛ, чтобы улучшить положение в таблице. После 13 встреч армейцы находятся на пятом месте. Они записали в актив 21 очко и наряду с «Динамо» лидируют по количеству ничейных исходов (по шесть).

ЦСКА в текущем сезоне РПЛ на домашней арене выступает хорошо. Он победил «Локомотив» (4:1), «Сочи» (3:1), «Балтику» (1:0), «Краснодар» (1:0), а встречи с «Зенитом» (1:1) и «Крыльями Советов» (2:2) завершил вничью.

Владимиру Федотову удалось найти оптимальную тактическую схему и использовать практически весь потенциал связки Фёдора Чалова и Антона Заболотного. Вдвоём форварды забили 12 мячей — немного больше половины от общего количества голов ЦСКА (23). Заболотного часто критикуют за низкую реализацию опасных моментов, но он полезен в подыгрыше и отличается высокой работоспособностью.

К действиям оборонительной линии ЦСКА и голкипера Игоря Акинфеева в текущем сезоне часто предъявляют вполне обоснованные претензии. Действительно, 17 пропущенных мячей за 13 матчей нехарактерно для красно-синих. Например, в прошлом сезоне РПЛ они пропустили всего 27 голов.

Нужно отдать должное настойчивости тренерского штаба армейцев. Владимир Федотов и его помощники совершенствуют схему игры и ищут оптимальное сочетание футболистов, чтобы повысить надёжность защиты. Результаты ЦСКА показывают, что их работа начинает приносить плоды. В последних четырёх встречах РПЛ всего два пропущенных мяча.

Сложная задача будет у главного тренера «Пари НН» Сергея Юрана. Найти слабое звено в обороне ЦСКА стало довольно проблематично. К тому же у нижегородцев в выездных матчах большие проблемы с созданием и реализацией опасных моментов. Удивительно, но они забили всего один мяч за шесть выездных встреч текущего сезона РПЛ.

Подопечные Сергея Юрана завершили вничью встречи с «Уралом» (0:0) и «Динамо» (1:1), а уступили «Краснодару» (0:1), «Факелу» (0:2), «Локомотиву» (0:1) и «Спартаку» (0:2). Единственный забитый мяч в активе нападающего Николоза Кутателадзе. Интересно, что в Нижнем Новгороде «Пари НН» преображается, одержав шесть побед в семи играх.

Сергей Юран сумел найти оптимальную тактическую схему для команды в домашних встречах. Подобрать вариант для выездных игр специалисту пока не удалось. Вряд ли красно-синие расслабятся и позволят нижегородцам создавать опасные моменты у ворот Игоря Акинфеева.

Владимир Федотов сумел оптимизировать защитную линию, которая стала действовать гораздо эффективнее в последних матчах. Рекомендуем рассмотреть ставку на то, что «Пари НН» не забьёт за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч РПЛ ЦСКА — «Пари НН» 5 ноября 2023 года

ЦСКА заметно улучшил игру в защите. Команда эффективно разрушает позиционное нападение соперников ещё до подступов к собственной штрафной. Преодоление такой крепкой обороны пока не по силам нижегородцам, которые в текущем сезоне РПЛ на выезде забили всего один мяч. Предлагаем поставить, что «Пари НН» не забьёт за 1.90.

Ставка: «Пари НН» не забьёт за 1.90.