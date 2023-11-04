«Тулуза» — «Гавр». Далер Кузяев ушёл в спячку?

От россиянина нет голов, как и от всей команды. Улучшений не предвидится.

5 ноября состоится матч 11-го тура Лиги 1 «Тулуза» — «Гавр». Начало игры — в 17:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «фиолетовых» можно с коэффициентом 2.15. Шансы тёмно-синих оценили в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тулуза» — «Гавр» 5 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Тулуза» — «Гавр» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.08, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.75. Если забьют «фиолетовые», сыграет коэффициент 1.25. Гол тёмно-синих доступен с коэффициентом 1.47. Поставить на «обе забьют» можно за 1.85.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура Лиги 1 «Тулуза» — «Гавр» (05.11.2023)

Чемпионат Франции набирает обороты. На 5 ноября запланировано шесть матчей Лиги 1. В одном из них «Тулуза» на стадионе «Мунисипал» будет принимать «Гавр». Начало игры запланировано на 17:00 мск.

«Фиолетовые» занимают 12-е место, имея в активе 11 очков. Ровно столько же у тёмно-синих, но у них хуже дополнительные показатели. Команды опережают зону прямого вылета всего на шесть очков. Судя по всему, до конца сезона этим клубам предстоит серьёзная борьба за выживание.

«Тулуза» неплохо выступает на домашнем стадионе. Она провела пять встреч в Лиге 1 на своём поле и ни одной не проиграла. За это время «фиолетовые» победили «Метц» (3:0), а вничью завершили матчи с «ПСЖ» (1:1), «Клермоном» (2:2) и «Реймсом» (1:1). Команда плохо выступила в минувшем сезоне, но благодаря победе в Кубке Франции получила путёвку в Лигу Европы.

Если дела в чемпионате страны плохи, то в ЛЕ у «Тулузы» есть несколько перспектив. Она выиграла у ЛАСКа со счётом 1:0, завершила матч с «Юнионом» вничью – 1:1, а проиграла «Ливерпулю» — 1:5. «Фиолетовые» занимают третье место, дающее возможность играть в Лиге конференций, но имеют равное количество очков с клубом со второй строчки, поэтому могут ещё выйти в плей-офф.

Если посмотреть на ситуацию в целом, то «Тулуза» проиграла две последние встречи с учётом всех соревнований с общим счётом 1:8. Вполне возможно, что тренеру клуба Карлесу Мартинесу не хватает ресурсов, которые у команды очень скромные, чтобы играть на два турнира. В таком случае у гостей будет шанс выиграть эту встречу.

Однако «Гавр» на выезде не побеждал в текущем сезоне в Лиге 1. Четыре раза он сыграл вничью – с «Монпелье» (2:2), «Ренном» (2:2), «Лионом» (0:0) и «Метцем» (0:0). Проиграли «небесные» только «Марселю» — 0:3. Много ничейных результатов в гостевых матчах не должны смущать. У команды маленькие ресурсы и возможности, она только поднялась из Лиги 2 и толком не усилилась летом. Несмотря на это, тёмно-синие цепляются за результаты.

Правда, безвыигрышная серия «Гавра» затянулась. Она насчитывает уже четыре матча, два из которых закончились вничью, а остальные, соответственно, были проиграны. Ещё хуже тот факт, что ни в одном из них команда не забивала даже одного гола. Далер Кузяев быстро вкатился в сезон и даже успел забить два мяча в Лиге 1. Жаль, но последний гол он записал на свой счёт ещё в начале сентября.

Статистика очных матчей тоже не на стороне «Гавра». «Тулуза» победила в пяти из шести последних личных встреч, а одна игра завершилась вничью со счётом 1:1. С большой долей вероятности «фиолетовые» вновь выиграют, ведь игра с таким удобным соперником – это отличный шанс набрать очки, которых клубу не хватает катастрофически. Предлагаем ставку на победу хозяев за 2.15.

Прогноз и ставки на матч «Тулуза» — «Гавр» 5 ноября 2023 года

После неплохого старта, в какой-то мере даже впечатляющего, дела у «Гавра» пошли на спад. Команда не может выиграть и даже забить на протяжении четырёх последних встреч. «Тулуза» тоже не в лучшей форме, можно сделать скидку на то, что она проиграла «Ливерпулю», а затем просто не могла быстро прийти в себя. Теперь есть шанс набрать три очка в игре с удобным соперником, которого «фиолетовые» побеждали в пяти из шести последних очных встреч.

Ставка: победа «Тулузы» за 2.15.