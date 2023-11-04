«Рома» — «Лечче». Моуринью заслужил большего

5 ноября состоится матч 11-го тура Серии А «Рома» — «Лечче». Начало игры — в 20:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.58. Шансы салентийцев оценили в 6.60. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Рома» — «Лечче» 5 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Рома» — «Лечче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.15, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.15. Гол салентийцев доступен с коэффициентом 1.90. Поставить на «обе забьют» можно за 2.20.

Анализ и прогноз на матч чемпионата Италии «Рома» — «Лечче» (05.11.2023)

В воскресенье, 5 ноября, в Серии А состоятся четыре матча, в том числе встреча между «Ромой» и «Лечче». Матч пройдёт на стадионе «Олимпико», и хозяева начинают выходные на девятом месте с 14 очками, а гости — на 11-й строчке с 13 очками.

«Рома» подходит к этому матчу, проиграв «Интеру» со счётом 0:1 в минувшие выходные в Серии А.

Для римлян всегда было непростой задачей уехать с «Сан-Сиро» хоть с чем-то, но они продержались более 80 минут.

Единственный гол в матче был забит миланцами на 81-й минуте, а «Рома» так и не смогла ответить в оставшееся время.

Поражение в игре с «Интером» стало первым для подопечных Моуринью за шесть встреч во всех соревнованиях. В Серии А «Рома» побеждала «Фрозиноне» (2:0) и «Монцу» (1:0) дома, а также «Кальяри» (4:1) на выезде. Также были обыграны «Серветт» (4:0) и пражская «Славия» (2:0) в Лиге Европы.

Тенденции показывают, что в семи последних домашних матчах Серии А «Рома» ведёт беспроигрышную серию длиной в шесть встреч.

Римляне выиграли все три последних домашних матча в чемпионате Италии и в каждом из них удержали ворота сухими.

«Лечче» приезжает на «Олимпико» после того, как в среду вечером «Парма» дома выбила его из розыгрыша Кубка Италии. Клуб выступает в Серии В, поэтому такое поражение может выбить салентийцев из колеи.

Поражение в игре с «Пармой» означает, что «Лечче» не выиграл ни одного из последних шести матчей во всех соревнованиях.

Также клуб проиграл «Наполи» (0:4) и «Торино» (0:1) дома, а «Ювентусу» (0:1) – на выезде. Плюс «Лечче» сыграл вничью в матчах с «Сассуоло» (1:1) и «Удинезе» (1:1).

«Рома» осталась без отстранённого полузащитника Леандро Паредеса. Леонардо Спинаццола, Тэмми Абрахам и Мараш Кумбула травмированы, а также есть сомнения в готовности Лоренцо Пеллегрини, Пауло Дибалы и Криса Смоллинга.

У «Лечче» в лазарете находятся Йеппе Корфитцен и Алексис Блен, а также Мохамед Каба и Кастриот Дермаку.

Игра может получиться напряжённой, ведь салентийцы способны доставить немало хлопот, когда выступают на выезде.

Однако «Рому» трудно обыграть дома, и в последние недели она улучшила свои позиции, поэтому хозяева должны побеждать, но с тоталом больше 2.5 мяча за 2.60.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 2.5 мяча за 2.60.