«Тоттенхэм» — «Челси». Постекоглу ведёт к чемпионству, а Почеттино — ко дну

Ангелос на днях высказался, что дорогостоящие игроки — это не гарантия побед. Уж в чём в чём, а в этом он разбирается.

6 ноября состоится матч 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «шпор» можно с коэффициентом 2.12. Шансы «аристократов» оценили в 3.25. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 6 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Тоттенхэм» — «Челси» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.65, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют «шпоры», сыграет коэффициент 1.16. Гол «аристократов» доступен с коэффициентом 1.30. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Челси» (06.11.2023)

Новая неделя начнётся с замечательного события – лондонского дерби. 6 ноября «Тоттенхэм» будет играть с «Челси» на стадионе «Тоттенхэм Хотспур». Начало игры запланировано на 23:00 мск. Лидер проведёт встречу с командой из середины турнирной таблицы.

Как только руководство «шпор» пригласило Постекоглу – результаты резко пошли в гору. Команда заняла первое место по итогам 11 туров. По-прежнему в этом сезоне «Тоттенхэм» не знает поражений, выиграв восемь матчей. Отметим, что это лучший старт лилейно-белых за 63 года.

Сразу после назначения Ангелоса многие болельщики критиковали решение руководства. Они не понимали, почему клуб отдали под управление тренеру без имени. Теперь все они изменили мнение. Постекоглу внёс много изменений не только в тренировки и игру команды, но и в её быт. К примеру, теперь футболисты в ночь перед матчем высыпаются дома, а не на базе. Таким образом, наставник позволяет снять напряжение со спортсменов перед игрой.

Также тренер верен идее, что раздевалка – это пространство футболистов. Поэтому он в неё не заходит. Если при Конте поступали жалобы на то, что расписание может измениться в последний момент, то Ангелос относится к этому более ответственно и составляет его заранее.

Австралийцу нравится варьировать упражнения и вводить соревновательный элемент в интенсивные мини-матчи. Это тоже важные нововведения в тренировочный процесс. Также инсайдеры говорят, что у Постекоглу отличные ораторские способности. Он способен речью завести игроков и дать правильный настрой. Благодаря его стараниям «шпоры» даже не заметили ухода Гарри Кейна.

«Тоттенхэм» ведёт победную серию длиной в четыре матча. За этот отрезок он выиграл у «Ливерпуля» (2:1), «Лутон Таун» (1:0), «Фулхэма» (2:0) и «Кристал Пэлас» (2:1). Также стоит отметить, что в 9 из 10 встреч чемпионата Англии «шпоры» индивидуально забивали больше 1.5 мяча.

Роль лидера в атаке отведена Сон Хын Мину. Южнокорейский футболист уже забил восемь голов. Ровно столько же у Салаха, а у лидера гонки лучших бомбардиров Холанда – 11 мячей. Также отлично проявляет себя перешедший из «Лестера» Джеймс Мэддисон. На счету англичанина три гола и пять результативных передач.

Впечатляет, как поработали скауты «Тоттенхэма» летом. Казалось, что никто не сможет заменить легендарного Уго Льориса, но руководство посчитало, что его время вышло. На замену был подписан Гульельмо Викарио. Ранее голкипер выступал за «Эмполи» и обошёлся «шпорам» всего в € 20 млн. Никто и подумать не мог, что за этими деньгами скрывался топовый вратарь.

«Челси» может с завистью смотреть на успехи своего соседа. «Синие» занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, записав в актив всего лишь 12 очков. Они отстают от «Астон Виллы», занимающей пятую строчку, уже на 10 очков. За весь сезон «аристократы» выиграли только у «Лутон Таун» (3:0), «Фулхэма» (2:0) и «Бёрнли» (4:1).

Проиграли подопечные Маурисио Почеттино «Вест Хэму» (1:3), «Ноттингем Форест» (0:1), «Астон Вилле» (0:1) и «Брентфорду» (0:2). Жаль, но даже такой тренер не смог поднять уровень команды, хотя в межсезонье вновь было сделано большое количество дорогостоящих приобретений. «Синим» взять бы пример с «Тоттенхэма», который, тратясь по минимуму, получает максимальную самоотдачу.

Огромные надежды «Челси» были связаны с Нкунку, которого клуб купил в трансферное окно. Бывший игрок «Лейпцига» отлично провёл межсезонье, но перед началом розыгрыша АПЛ получил серьёзную травму и выбыл на долгий срок. Только открыл счёт голам Мудрик, как тут же получил повреждение. Его участие находится под вопросом, и он уже пропустил две встречи. Верило руководство в Николаса Джексона, но что-то случилось, и он отошёл на второй план. На его счету два гола в девяти играх АПЛ.

Однако лондонское дерби всегда непредсказуемо. Например, не так давно обе команды встречались с «Арсеналом» и завершили игру с ним вничью с одинаковым счётом 2:2. Хочется верить, что стараниями Постекоглу удастся добиться победы, но всё-таки не будем торопиться. Наиболее вероятным вариантом для ставки будет индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 мяча за 1.90 по линии «Фонбет». А за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Для затравки перед дерби журналисты будто специально спросили у Ангелоса, стоит ли тратить огромные деньги на мировых звёзд. На что наставник ответил, что это никогда не работает, большие вливания средств не приносят выгоды на деле. Он также добавил, что весь секрет состоит в том, чтобы добавить специальную «химию» в команду. Это у него получается.

Прогноз и ставки на матч «Тоттенхэм» — «Челси» 6 ноября 2023 года

«Тоттенхэм» благодаря огромным изменениям Постекоглу держится в лидерах, и будет обидно, если он потеряет свои позиции из-за дерби с «Челси», у которого полно проблем. Лилейно-белые выложатся на максимум, отдадут все силы и смогут если не выиграть, то хотя бы забить больше 1.5 мяча. У «синих» полно ошибок в обороне, постоянно мешают травмы футболистов, которые только начинают приносить пользу. Кажется, что дело тут даже не в тренере или плохой мотивации игроков, а в складывающихся не в пользу «аристократов» обстоятельств. Ставки на индивидуальный тотал «шпор» больше 1.5 мяча принимают в «Фонбет» за 1.90, а за регистрацию дарят фрибет 2000 рублей.

Ставка: индивидуальный тотал «Тоттенхэма» больше 1.5 мяча за 1.90.

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