«Спартак» — СКА. Голдобин, Порядин и Морозов мчат на всех парах

6 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — СКА. Начало – в 17:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами гостей. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.26. Шансы москвичей оценили в 2.61. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.15.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — СКА 6 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Спартак» — СКА получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.50, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.35. Ставки на победу хозяев с учётом ОТ и буллитов принимают за 2.03. Поставить на то, что выиграют матч петербуржцы, можно за коэффициент 1.79.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — СКА (06.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 ноября 2023, понедельник. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 6 ноября 2023 года «Спартак» сыграет со СКА на стадионе «Мегаспорт». Арбитр введёт шайбу в игру в 17:00 мск. Восемь последних очных встреч в Москве выиграли подопечные Романа Ротенберга у красно-белых. Сумеют ли они продолжить победную серию?

Для Романа Ротенберга наступили сложные времена, которые станут проверкой его профессионального уровня. Команда явно проваливает регулярку, демонстрируя хоккей низкого качества. В большинстве случаев только индивидуальное мастерство отдельных звёзд, а не комбинационная игра приносит очки армейцам с Невы.

После 25 матчей петербуржцы набрали 26 очков и занимают седьмое место в таблице Западной конференции. Этому не стоит удивляться, поскольку подопечные Романа Ротенберга выиграли только два из последних пяти матчей. Они победили «Куньлунь» (6:3) и «Витязь» (3:2 Б), а уступили «Сочи» (4:5), «Ак Барсу» (2:3) и «Авангарду» (3:5).

Поражение в игре с «ястребами» сопровождалось скандальными заявлениями Ротенберга в адрес арбитров. Наставник СКА высказал недовольство несколькими решениями судей в спорных эпизодах. За своё поведение он получил от лиги одноматчевую дисквалификацию. Судя по всему, в команде крайне нервозная обстановка.

Это подтвердила и минувшая игра СКА с «Витязем». Голкипер Никита Серебряков был заменён после того, как пропустил две шайбы в первом периоде. Отметим, что и в предыдущей игре СКА с «Авангардом» (3:5) он не доиграл матч до конца. Тренерский штаб петербуржцев доверил место в воротах Павлу Мойсевичу. Во встрече с «богатырями» он не пропустил, что помогло выиграть по буллитам.

«Спартак» в минувшей встрече обыграл «Торпедо» со счётом 4:3. У красно-белых была дополнительная мотивация после провального дерби с ЦСКА. Наставник красно-синих Сергей Фёдоров правильно оценил слабые места в защите «гладиаторов», что помогло его подопечным победить — 3:0.

Удивительно, что «Спартак» не сумел забить ЦСКА, ведь позиционное нападение команды Алексея Жамнова действует на высоком уровне — 99 заброшенных шайб. Отметим, что красно-белые занимают второе место в таблице Западной конференции. После 27 встреч у них в активе 38 очков.

Были некоторые подозрения, что у «Спартака» будет спад после поражения в дерби, но результат матча с «Торпедо» (4:3) развеял опасения болельщиков. Отлично провёл встречу Николай Голдобин. Лидер красно-белых участвовал в комбинационной игре и сделал результативный пас.

Это помогло нападающему упрочить лидерство среди лучших бомбардиров текущего сезона. У него в активе 40 очков, а у ближайшего преследователя Владимира Ткачёва из «Авангарда» — 32. Также стоит выделить его товарищей по звену. Морозов набрал 27 (7+20) очков, а Порядин — 28 (11+17).

СКА находится в системном кризисе. Внутри команды нервозная обстановка, что подтверждает срыв обычно сдержанного Романа Ротенберга. В свою очередь, Алексей Жамнов и его подопечные сделали правильные выводы после поражения в дерби с ЦСКА и уверенной игрой с «Торпедо» доказали отсутствие проблем. Вот и поставим на победу «Спартака» за коэффициент 2.61.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — СКА 6 ноября 2023 года

Восемь матчей подряд красно-белые не могут победить СКА на домашней арене. На этот раз шанс закончить с этим будет, поскольку соперник находится в плохой форме. Нападение подопечных Жамнова нагрузит работой защиту армейцев с Невы. Перспективно выглядит ставка на победу «Спартака» за 2.61.

Ставка: победа «Спартака» за 2.61.