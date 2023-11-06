«Лацио» — «Фейеноорд». Сантьяго Хименес напрашивается на контракт с «Барселоной»

7 ноября состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» — «Фейеноорд». Начало игры — в 23:00 мск. Аналитики уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 2.50. Шансы нидерландского клуба оценили в 2.75. Ставки на ничью принимаются за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лацио» — «Фейеноорд» 7 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Лацио» — «Фейеноорд» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьют римляне, сыграет коэффициент 1.25. Гол нидерландского клуба доступен с коэффициентом 1.27. Поставить на «обе забьют» можно за 1.55.

Анализ и прогноз на матч 4-го тура Лиги чемпионов «Лацио» — «Фейеноорд» (07.11.2023)

Незаметно пришло время для 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Командам пора уже решать свои задачи с выходом в плей-офф. В одной из встреч 7 ноября «Лацио» на стадионе «Олимпико» будет принимать «Фейеноорд». Начало игры запланировано на 23:00 мск.

«Лацио» имеет неплохие шансы заполучить путёвку в плей-офф ЛЧ. Команда занимает третье место, имея в активе четыре очка. От первой строчки, на которой расположился как раз нидерландский клуб, она отстаёт всего на два очка. Одной победы может быть достаточно, чтобы возглавить группу, если в параллельной игре «Атлетико» совершит ошибку.

В целом не так уж плохо идут дела у римлян в Серии А. Они находятся на восьмом месте, отставая от лидера уже на 11 очков. «Орлы» выиграли пять матчей и столько же проиграли в текущем сезоне. В графе забитых и пропущенных мячей у них паритет – 13:13. На своём поле «Лацио» выступает намного лучше.

Если взять во внимание все турниры, то клуб не проигрывает на протяжении пяти матчей. За это время римляне сыграли вничью с «Атлетико» (1:1) в Лиге чемпионов и с «Монцей» в Серии А. Также они победили «Торино» (2:0), «Аталанту» (3:2) и «Фиорентину» (1:0). Стоит отметить, что соперники были непростыми. Поэтому гостям будет тяжело в Риме.

«Фейеноорд» постарается удержать лидерство в группе, чтобы приблизиться к выходу в плей-офф. Подопечные Арне Слота проводят отличный сезон и занимают третье место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов. После 11 туров они уступили только в игре с «Твенте» со счётом 1:2. Также за это время они забили 35 голов, что в среднем составляет чуть больше трёх мячей за встречу.

Лучший бомбардир «Фейеноорда» — это Сантьяго Хименес. Судя по слухам, им уже интересуется «Барселона». Молодой 22-летний мексиканец забил 13 голов и отдал три результативные передачи за 11 игр чемпионата Нидерландов. Он же стал героем последней встречи в Лиге чемпионов с «Лацио». Футболист оформил дубль.

Очная встреча между этими клубами завершилась победой «Фейеноорда» со счётом 3:1. Также в Лиге чемпионов подопечные Арне Слота обыграли «Селтик» — 2:0, но потерпели поражение в матче с «Атлетико» — 2:3, хотя были не хуже, а местами в атаке даже лучше. Во встрече с «матрасниками» не принимал участия Хименес. Возможно, его помощь помогла бы набрать очки.

У «Фейеноорда» молодой и перспективный состав, на который уже засматриваются топовые европейские клубы. Что касается римлян, то им не помешало бы усиление, потому что в основном за клуб выступают возрастные игроки, которые уже не настолько быстрые и выносливые. Иммобиле выходит в основном на замены, пытаясь спасти результат. Хименес как раз не забивал в двух последних матчах, накопив энергию на гол в этой игре. Поставим, что он забьёт за 2.75.

Прогноз и ставки на матч «Лацио» — «Фейеноорд» 7 ноября 2023 года

Нидерландский клуб находится в более хорошей форме, чем римляне. К тому же у него молодой и амбициозный состав, регулярно приносящий пользу. В основу «орлов» по-прежнему попадают возрастные футболисты, а лидер Иммобиле уже не может играть все 90 минут. Лидер атаки «Фейеноорда» — это 22-летний мексиканец, которым уже интересуется «Барселона» и ещё несколько топ-клубов. Он стал автором дубля в последней очной игре с «Лацио» и наверняка сможет забить в очередной раз за 2.75. Ставить на победителя проблематично, учитывая, что римляне будут играть дома.

Ставка: Сантьяго Хименес забьёт за 2.75.