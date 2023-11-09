Матч с кризисным соперником лучше всего подходит для первого гола за команду.

«Дженоа» — «Верона». Вот где Малиновский может проявить себя

10 ноября состоится матч 12-го тура Серии А «Дженоа» — «Верона». Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу «грифонов» можно с коэффициентом 1.95. Успех «мастифов» оценивается в 4.25. На ничью дают коэффициент 3.38.

Коэффициенты букмекеров на матч 12-го тура Серии А «Дженоа» — «Верона» 10 ноября 2023 года

Аналитики считают, что игра «Дженоа» — «Верона» не получится результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.44, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.58. Если забьют «грифоны», сыграет коэффициент 1.27. Гол «мастифов» доступен с коэффициентом 1.65. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура Серии А «Дженоа» — «Верона» (10.11.2023)

Игра 12-го тура Серии А «Дженоа» — «Верона» пройдёт 10 ноября на стадионе «Луиджи Феррарис». Стартовый свисток раздастся в 22:45 мск. «Мастифы» находятся в глубоком кризисе и не сумели одержать ни одной победы за последние 10 матчей с учётом всех соревнований.

Наличие кризиса у «Вероны» признал даже президент клуба Маурицио Сетти, который явно недоволен работой главного тренера Марко Барони. Тем не менее он утвердил появление специалиста на посту наставника команды, отказавшись от сотрудничества с Сальваторе Боккетти.

Марко Барони — приверженец более сложного в тактическом плане футбола, под который текущий состав «мастифов» не подходит. Весьма вероятно, что этот диссонанс и стал причиной плохих результатов «Вероны» в текущем розыгрыше чемпионата Италии. После 11 матчей в активе жёлто-синих восемь очков, и они занимают место в зоне вылета.

Инсайдеры сообщают, что президент «Вероны» рассматривает несколько кандидатур на замену Марко Барони. Если «мастифы» уступят «Дженоа», то весьма вероятна отставка этого специалиста. Приоритетный вариант — недавно уволенный из «Кремонезе» Давиде Баллардини.

Шансы Барони удержаться на своём посту крайне малы. Дело в том, что «мастифы» слабо выступают на выезде в текущем сезоне. В Серии А они провели в гостях шесть встреч: победили «Эмполи» (1:0), завершили вничью матч с «Торино» (0:0), а уступили «Сассуоло» (1:3), «Милану» (0:1), «Фрозиноне» (1:2) и «Ювентусу» (0:1).

Да и сложно рассчитывать на победу при плохой игре в позиционном нападении. За 11 встреч в Серии А «мастифы» забили всего семь мячей. Лучший бомбардир команды — Сириль Нгонж. В активе 23-летнего бельгийца два гола и один результативный пас.

Немногим лучше обстоят дела в атаке у «Дженоа». Команда забила 12 мячей за 11 встреч Серии А. Лучший бомбардир — Альберт Гудмундссон, который забил пять голов. Отметим, что в полузащите красно-синих выступает Руслан Малиновский. Бывший партнёр Алексея Миранчука по «Аталанте» перешёл в «Дженоа» в аренду из «Марселя». Пока за новый клуб он отметился только результативной передачей.

Главный тренер «грифонов» находится в процессе определения оптимального сочетания в линии нападения. С большим трудом его подопечные создают голевые моменты и реализуют их. Тем не менее стоит отметить улучшение этих компонентов игры в последних встречах.

На домашней арене красно-синие в текущем розыгрыше Серии А набрали семь очков в пяти встречах. Они победили «Рому» (4:1) и «Салернитану» (1:0), завершили вничью матч с «Наполи» (2:2), а уступили «Фиорентине» (1:4) и «Милану» (0:1).

На «Луиджи Феррарис» подопечные Альберто Джилардино смело действуют в атаке и агрессивно прессингуют соперника. Они сыграли с сильными командами и каждой создали проблемы, причём чемпион с большим трудом ушёл от поражения. «Верона» в своём текущем состоянии вряд ли сумеет выдержать давление позиционного нападения красно-синих. Поэтому рассмотрим ставку на победу «Дженоа» за 1.95.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Дженоа» — «Верона» 10 ноября 2023 года

Результаты последних очных встреч говорят о преимуществе «грифонов». Они выиграли у «Вероны» пять из семи матчей на домашней арене, а два завершились вничью. Даже угроза увольнения тренера вряд ли повлияет на качество игры потерявших уверенность «мастифов». Вот и поставим на победу «Дженоа» за 1.95.

Ставка: победа «Дженоа» за 1.95.