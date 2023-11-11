«Челси» — «Ман Сити». Холанд посмотрит на Мудрика и Джексона свысока

Эрлинг в невероятной форме. С ним трудно соревноваться в результативности, особенно таким футболистам, которые нестабильны.

12 ноября состоится матч 12-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты «Фонбет» уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.74. Успех «аристократов» оценён в 5.10. Ставки на ничью принимаются за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Челси» — «Манчестер Сити» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.84, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.03. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.52. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.81 по линии «Фонбет», а за регистрацию букмекер дарит фрибет 2000 рублей.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Англии «Челси» — «Манчестер Сити» (12.11.2023)

Вскоре клубный футбол уйдёт на небольшой международный перерыв, уступив место заключительным матчам группового этапа квалификации на Евро-2024. 12 ноября состоится встреча, которая закроет программу 12-го тура АПЛ. На стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне померяются силами местный «Челси» и «Манчестер Сити».

В последних пяти матчах в чемпионате Англии «аристократы» уступили только «Брентфорду» (0:2). Также они сыграли вничью с «Арсеналом» (2:2). Победили «синие» сначала «Фулхэм» (2:0) и «Бёрнли» (4:1), а затем «Тоттенхэм» (4:1). Таким образом, они поднялись на 10-ю строчку в турнирной таблице.

Кроме того, «Челси» вышел в 1/4 финала Кубка лиги Англии, обыграв на предыдущих стадиях «Брайтон» (1:0) и «Блэкберн» (2:0). Может показаться, что дела у них пошли на лад, но такой вывод будет преждевременным. Отрицать, что старания Маурисио Почеттино начали приносить плоды, глупо. Прогресс наблюдается как в командной игре, так и в технике футболистов.

Отдельно стоит уделить внимание индивидуальному росту Николаса Джексона и Михаила Мудрика. В последних пяти играх в чемпионате Англии нападающий записал на свой счёт четыре гола. Во встрече с «Тоттенхэмом» он оформил хет-трик. Полузащитник, в свою очередь, забил два мяча.

Всё бы ничего, но, помимо «Тоттенхэма», обыграли за этот период времени «аристократы» только две располагающиеся в самом низу турнирной таблицы команды. Плюс в матче со «шпорами» ключевую роль сыграли удаления. С 55-й минуты лилово-белые играли вдевятером. При этом даже в меньшинстве они умудрялись атаковать и создавать моменты.

«Манчестер Сити» в 11 встречах в чемпионате Англии потерпел только два поражения — в играх с «Вулверхэмптоном» (1:2) и «Арсеналом» (0:1). Во всех остальных матчах он одержал результативные победы. «Горожане» возглавляют турнирную таблицу АПЛ. Отрыв от идущего следом «Тоттенхэма» составляет одно очко.

Также подопечные Хосепа Гвардиолы преуспевают в Лиге чемпионов. Они набрали максимально возможное количество очков в четырёх турах группового этапа турнира. «Манчестер Сити» уверенно обыграл «Црвену Звезду» (3:1), «Лейпциг» (3:1) и «Янг Бойз» (3:1 и 3:0). Он уже гарантировал себе выход в плей-офф.

В этих 15 встречах «горожане» пропустили только 11 мячей, в то время как забили 40. 15 из них записал на свой счёт Эрлинг Холанд. Отметившись дублем в игре последнего тура с «Янг Бойз», он превзошёл Лионеля Месси по голам в Лиге чемпионов до 24-летия. У аргентинца было 37, а норвежец уже забил 39.

Многие считают несправедливым тот факт, что в голосовании за «Золотой мяч» – 2023 Холанд занял только второе место. По итогам минувшего сезона сезона он выиграл требл в составе «Манчестер Сити». Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением, что нападающему будет трудно заполучить данную награду из-за сборной, за которую он выступает.

Каррагер считает, что у главных конкурентов норвежца — Килиана Мбаппе и Джуда Беллингема — больше шансов выиграть «Золотой мяч», так как у них есть возможность проявить себя на Евро-2024. Национальная команда Холанда не сумела пройти квалификацию на турнир. Впрочем, если Эрлинг снова возьмёт требл, то вряд ли останется без «Золотого мяча».

Несмотря на то что предстоящий матч состоится в Лондоне, «Манчестер Сити» выглядит фаворитом. Он выиграл все шесть последних очных встреч. Поставить на победу «горожан» и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.10 по линии «Фонбет». Всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Интересно, что недавно полузащитник «Шахтёра» Георгий Судаков заявил, что Мудрику не хватает такого распасовщика, как он. Украинец подчеркнул, что так говорил сам хавбек «Челси». За последние полтора года «аристократы» потратили больше € 1 млрд на трансферы. Чего ещё может не хватать при таких сумасшедших затратах?

Прогноз и ставки на матч 12-го тура АПЛ «Челси» — «Манчестер Сити» 12 ноября 2023 года

«Челси» прибавил на последнем отрезке сезона, но впереди у Почеттино по-прежнему много работы. «Тоттенхэм» его подопечные обыграли отнюдь не без удачи. «Манчестер Сити» является одним из главных претендентов на золотые медали не только в АПЛ, но и в Лиге чемпионов. Он демонстрирует отменный командный футбол и очень много забивает. «Синие» далеко не так стабильны, как «горожане». История очных встреч и результаты на дистанции свидетельствуют явно не в их пользу. Думаем, ставка на победу подопечных Гвардиолы и тотал больше 1.5 мяча за 2.10 по линии «Фонбет», выглядит оправданной. А всем, кто пройдёт регистрацию, букмекер подарит фрибет 2000 рублей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал больше 1.5 мяча за 2.10.

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