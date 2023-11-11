Сергей Павлович потушит свет в первом раунде! Том Аспиналл может не мечтать о титуле

В ночь с 11 на 12 ноября в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» пройдёт долгожданный турнир UFC 295. В соглавном событии Сергей Павлович и Том Аспиналл сойдутся в поединке за временный пояс чемпиона в тяжёлом весе. Начало боя не ранее 7:45 мск.

По какому каналу смотреть бой Сергей Павлович — Том Аспиналл

Прямая трансляция основного карда, в том числе поединка между Павловичем и Аспиналлом пройдёт на телеканале «Матч!».

Кто фаворит?

Эксперты выделили фаворитом российского тяжеловеса и предлагают поставить на его победу за 1.70. Шансы британца оценили в 2.30. Если поединок закончится нокаутом – сыграет коэффициент 1.50. Если он затянется до последнего раунда или дойдёт до судейского решения – 6.50.

Аналитики оценили вероятность победы Павловича нокаутом ударом колена коэффициентом 12.0. Если он выиграет ударом в подбородок – сыграет ставка с коэффициентом 100. Победа Сергея на первой минуте любого раунда идёт за 4.05.

Анализ и прогноз на бой UFC 295 Сергей Павлович — Том Аспиналл

На счету Сергея Павловича шесть нокаутов, причём все они пришлись на первый раунд. Последние три победы он одержал над соперниками из топ-10, и в эти выходные на турнире UFC 295 хочет выиграть у набирающего обороты Тома Аспиналла.

В пользу россиянина говорит то, что последние два месяца он находился в бойцовском лагере, готовясь к бою с Джоном Джонсом или Стипе Миочичем, а также тренировался в American Top Team на территории США. Аспиналл же получил вызов менее двух недель назад и прилетел в Нью-Йорк только в этот вторник.

Мы знаем, что проблема Павловича заключается в его грэпплинге, который мы не видели с момента его поражения Алистару Овериму в 2018 году. Если его постоянная работа в тренировочном лагере США хоть немного помогла, то он может закончить ещё одну встречу досрочно и взять титул временного чемпиона в тяжёлом весе.

Том Аспиналл стал первым претендентом на замену практически сразу, когда стало известно, что Джон Джонс отказался от запланированной защиты титула в поединке со Стипе Миочичем. Британец уже давно находится в пятёрке сильнейших рейтинга.

Аспиналл — уникальный боец, обладающий скоростью средневеса и мощью тяжеловеса. Он также является фантастическим грэпплером и имеет чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу, так как это было его первой дисциплиной в детстве. У Тома есть все шансы стать временным чемпионом в тяжёлом весе, если он сможет реализовать тот же план, что и Оверим.

Этот поединок должен стать абсолютной сенсацией, сколько бы он ни продолжался. Эти двое способны одержать победу в первую минуту, но, учитывая высокие ставки, мы можем увидеть более расчётливый подход со стороны обоих бойцов.

Павлович, безусловно, обладает силовым преимуществом в этой схватке, но Аспиналл превосходит его в скорости и грэпплинге. Возможно, достаточно одного удара Сергея, чтобы покончить с Томом, но если британец покажет, что он способен выдержать мощь, то бой может оказаться долгим.

Интересно будет посмотреть, как рано Аспиналл попытается провести первый тейкдаун, улучшилась ли защита от них у Павловича и сможет ли он в итоге её отстоять. В конечном счёте ожидается, что эти два тяжеловеса начнут наступать с первых секунд, причём Павлович будет более расчётлив в своих действиях, но, как только он начнёт наносить удары, мы увидим, что Аспиналл переключится и попытается перевести бой на землю, однако Павлович сможет защититься, а вскоре после этого досрочно отправит британца в нокаут и выиграет временный титул чемпиона в тяжёлом весе.

Предлагаем поставить на победу россиянина в первом или втором раунде с коэффициентом 2.20. Даже если поединок слегка затянется и впервые в карьере Павловича дойдёт до второго раунда, то в нём всё и закончится. Аспиналл ещё никогда не чувствовал таких мощных ударов, как у Сергея.

Ставка: победа Павловича нокаутом в 1-2-м раунде за 2.20.