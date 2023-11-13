«Спартак» — «Динамо» М. Тройка Голдобина или звено Гусева?

14 ноября состоится матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» Москва. Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами красно-белых. Поставить на победу подопечных Жамнова можно с коэффициентом 2.16. Шансы бело-голубых оценили в 2.73. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 4.20.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М 14 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча «Спартак» — «Динамо» Москва получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу красно-белых с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Поставить на то, что выиграют матч бело-голубые, можно за коэффициент 2.09.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М (14.11.2023)

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 14 ноября «Спартак» сыграет с московским «Динамо» на стадионе «Мегаспорт». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. В минувшем дерби, которое прошло 18 сентября, победили бело-голубые со счётом 6:3. Сумеют ли подопечные Алексея Жамнова взять реванш?

У красно-белых есть небольшое преимущество — лишний день на отдых и восстановление сил. Они играли 11 ноября в Тольятти с «Ладой» (3:4 Б) и уступили по буллитам, а «Динамо» на день позже сыграло с «зубрами». Бело-голубые победили со счётом 2:1 и вышли на первое место таблицы Запада.

После 30 матчей подопечные Жамнова набрали 43 очка и занимают вторую строчку в таблице Западной конференции. Этому не стоит удивляться, поскольку красно-белые демонстрируют яркий атакующий хоккей и остаются пока единственным клубом, перешедшим рубеж в 100 голов. Стоит отметить большой вклад в это Николая Голдобина. У лучшего бомбардира текущего сезона в активе 45 очков.

Тем не менее есть в выступлении «Спартака» слабое звено — защита. Он пропустил уже 80 шайб. Хуже дела в обороне обстоят только у трёх клубов Западной конференции, которые не попадают в зону плей-офф: «Витязя» (103), «Сочи» (106) и «Куньлуня» (117). В нескольких играх текущего сезона красно-белые упустили победу из-за потери концентрации, которая приводила к грубым ошибкам.

Подобное развитие событий случилось и в минувшей игре «Спартака» с «Ладой». К середине второго периода после голов Александра Беляева и Александра Пашина «гладиаторы» вели в счёте (2:0), но позволили сопернику отыграться. Сценарий повторился и в третьем периоде, что привело к ничьей в основное время матча и победе тольяттинцев по буллитам.

Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов в послематчевом интервью отметил несколько факторов, которые привели к поражению его команды: большое количество удалений и технического брака в концовке второго периода. У наставника красно-белых есть время проанализировать ситуацию, чтобы к дерби исправить ошибки.

Хорошо проводит регулярку московское «Динамо». После 29 встреч бело-голубые набрали 44 очка. Они совершили впечатляющий рывок, выиграв 10 из 11 последних встреч.

Неожиданно победную серию «Динамо» прервал аутсайдер — «Куньлунь», который обыграл подопечных Алексея Кудашова в овертайме со счётом 3:2. Не помогли бело-голубым победить и лучшие бомбардиры команды Джордан Уил и Никита Гусев, хотя каждый записал в актив по результативной передаче.

У Алексея Жамнова в распоряжении, пожалуй, одна из лучших троек в нападении в лиге. Николай Голдобин, Павел Порядин и Иван Морозов наладили отличное взаимодействие, практически в каждом матче создавая по несколько голевых моментов. Не отстаёт в плане зрелищности и «Динамо» — бело-голубые забили в последних пяти встречах регулярки 15 голов. Вот и поставим на тотал больше 5.5 шайбы за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч КХЛ «Спартак» — «Динамо» М 14 ноября 2023 года

В минувшем дерби команды порадовали болельщиков, забросив на двоих девять шайб. «Спартак» в текущем сезоне предпочитает открытый хоккей, компенсируя провалы в обороне результативной игрой в атаке. Да и «Динамо» в последних матчах хорошо работает в позиционном нападении. Учитывая принципиальность дерби и наличие в составах команд талантливых форвардов Голдобина и Гусева, рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 1.90.