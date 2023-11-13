«Сиэтл» — «Колорадо». На Ничушкина подействуют слова Беднара

14 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо». Начало игры — в 6:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Эвеланш» в основное время можно с коэффициентом 2.00. Успех «Кракен» по итогам 60 минут оценён экспертами в 3.10.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» 14 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сиэтл» — «Колорадо» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.60, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.34. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.20. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.00.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Сиэтл Кракен» — «Колорадо Эвеланш» (14.11.2023)

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 14 ноября 2023, вторник. 06:00 МСК Сиэтл Кракен Сиэтл Не начался Колорадо Эвеланш Денвер Кто победит в основное время? П1 X П2

14 ноября состоятся две встречи регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. В самой поздней из них на льду стадиона «Климат Пледж-Арена» померяются силами «Сиэтл Кракен» и «Колорадо Эвеланш». Первое вбрасывание запланировано на 6:00 мск.

«Сиэтл» в этом сезоне очень нестабилен. В 15 матчах у него только пять побед, две из которых были одержаны в овертайме. Также «Кракен» дважды проиграли в серии послематчевых буллитов и один раз в овертайме. За этот период времени они забросили только 39 шайб, а пропустили 53.

Несмотря на то что летом клубу удалось сохранить всех лидеров атаки, результативность заметно снизилась. В последних четырёх матчах подопечные Дэйва Хэкстола нанесли всего 98 бросков по воротам соперников. Причём 38 из них пришлись на матч с «Аризоной».

В игре с «Койотс» травмировался альтернативный капитан команды Джордан Эберле. Нападающий получил глубокий порез лезвием конька после того как его партнёр потерял равновесие, наступив на шайбу. Канадец угодил в лазарет на неопределённый срок.

Впрочем, даже без альтернативного капитана «Сиэтл» сумел обыграть «Колорадо» в предпоследнем матче в регулярном чемпионате НХЛ. Да ещё и в основное время — 4:3. Несмотря на то что встреча проходила в Денвере, к 35-й минуте «Эвеланш» уступали 1:3.

«Колорадо» сумел сравнять счёт. Сначала заброшенной шайбой отметился Натан Маккиннон, а затем — Валерий Ничушкин. Однако этого оказалось мало. В самой концовке «лавины» пропустили ещё и уже не сумели отыграться. Стоит отметить, что они очень здорово начали сезон, но затем утратили стабильность.

В последних семи встречах в регулярке подопечные Джареда Беднара победили только «Сент-Луис» (4:1) и «Нью-Джерси» (6:3). Причём в обоих случаях на домашней арене. Во всех остальных матчах «Колорадо» потерпел поражения в основное время.

После поражения во встрече с «Сент-Луисом» Беднар раскритиковал подопечных за недостаток самоотдачи. Он подчеркнул, что команда выдала худший третий период, который он когда-либо видел. Также тренер отметил, что если хоккеисты не хотят выкладываться на льду, то придётся поработать на тренировке.

Беднар наверняка проведёт тщательную работу над ошибками. Но вот вопрос: мотивируют ли слова и дополнительная нагрузка хоккеистов, или же скажутся на них негативно? На данный момент главной проблемой «лавин» является ужасная игра в обороне. В последних семи матчах в регулярке они пропустили аж 31 шайбу, а забросили только 15.

Так же, как и у «Сиэтла», у «Колорадо» есть серьёзная кадровая потеря. Нападающий Арттури Лехконен получил травму как раз в игре с «Кракен». В борьбе за шайбу он врезался в защитника соперника Джейми Олексяка, после чего начал падать и ударился головой о борт. Здоровью финна ничего не угрожает, но в целях предосторожности он был отправлен в госпиталь.

Лехконен составлял отличное звено с Ничушкиным и Маккинноном. Финн в 12 матчах набрал 8 (3+5) очков по системе «гол+пас», россиянин тоже 8 (2+6), а канадец — 15 (9+6). При таком раскладе наилучшим вариантом для ставки видится ТМ 6 шайб за коэффициент 1.95.

11 из 13 последних очных встреч закончилились именно так. Вполне вероятно, слова Беднара всё-таки простимулируют «лавин» и помогут выбраться из чёрной полосы. У команды из Денвера отменная глубина состава и высококлассные исполнители. Не хватает именно мотивации. Полагаем, в этот раз её будет предостаточно.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Сиэтл» — «Колорадо» 14 ноября 2023 года

Обе команды нестабильны на последнем отрезке сезона, поэтому выявить фаворита, на наш взгляд, не представляется возможным. Наиболее оптимальным вариантом для ставки видится низ по голам. История очных встреч только за. Помимо этого, «Сиэтл» и «Колорадо» лишились важных игроков, а также испытывают проблемы с результативностью. Плюс в этот раз подопечные Беднара наверняка выступят собраннее и организованнее. 31 пропущенная шайба в последних семи матчах — это совсем не порядок. В этот раз много голов не ждём.

Ставка: тотал меньше 6 шайб за 1.95.