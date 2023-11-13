«Сибирь» — «Торпедо». Ларионов полон сюрпризов

14 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» — «Торпедо». Начало игры — в 15:30 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 2.24. Успех новосибирцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 14 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Сибирь» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.58, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.30. Ничья по итогам 60 минут доступна за 3.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.40.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» Нижний Новгород (14.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2023, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

В самом разгаре сезон Континентальной хоккейной лиги. Команды уже отыграли по 20 и более матчей. 14 ноября состоятся сразу восемь встреч. В одной из них на льду стадиона «Сибирь-Арена» «Сибирь» примет нижегородское «Торпедо». Первое вбрасывание запланировано на 15:30 мск.

Как и у многих других клубов, у «Сибири» чередуются неудачные и успешные отрезки. В ноябре наблюдается чёрная полоса. В последних семи матчах подопечные Дэвида Немировски победили только замыкающий турнирную таблицу Западной конференции «Витязь» (3:2 Б) и «Автомобилист» (3:2 Б).

Уступила команда сначала ЦСКА (3:6), «Нефтехимику» (1:3), «Салавату Юлаеву» (0:2) и «Металлургу» (3:6), а затем «Локомотиву» (1:2). За этот отрезок времени она забросила только 12 шайб в основное время, а пропустила почти в два раза больше — 21. Клуб расположился на 10-й строчке в таблице Восточной конференции.

Касательно низкой результативности Немировски отметил, что хоккеисты «Сибири» слишком медленно принимают решения. Он подчеркнул, что в каждой игре соперники блокируют по 25–30 бросков клуба. Решение проблемы тренер видит в обильной работе на тренировках.

Также специалист не стал исключать вероятности, что ему придётся прибегнуть к смене тактики. Усложняют работу Немировски травмы. После матча с «Локомотивом» он отметил, что Никита Коротков ещё не тренируется с командой, Тревор Мёрфи будет играть только после новогодних праздников, а Тейлору Беку лишь чуть-чуть лучше.

Временная потеря канадского нападающего наиболее ощутимо ударила по «снеговикам». Он не принял участия в последних двух матчах из-за проблем со здоровьем. В 27 встречах Бек отметился семью заброшенными шайбами и 17 результативными передачами. Его участие в грядущем матче под вопросом.

У «Торпедо» дела идут на порядок лучше, чем у «Сибири». Оно располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Западной конференции. Автозаводцы продолжают прогрессировать под руководством Игоря Ларионова. Они по-прежнему демонстрируют очень красивый остроатакующий хоккей, который не только радует глаз зрителей, но и регулярно приносит результат.

В последних восьми матчах нижегородцы уступили только «Авангарду» (2:3), лидирующему «Спартаку» (3:4) и «Амуру» (3:4). Обыграли они «Автомобилист» (4:2), «Барыс» (2:1), «Куньлунь» (3:2 ОТ), «Витязь» (4:1) и «Адмирал» (3:0).

Профессор остался недоволен лишь результатом встречи с «Амуром». Он отметил, что «Торпедо» заслужило как минимум набрать одно очко. В то же время тренер похвалил хоккеистов за то, что в сложный период времени команда хорошо двигается и выглядит. Ларионов подчеркнул, что это показатель того, что он на правильном пути.

Матч с «Амуром» стал седьмым на выезде подряд. Затяжная гостевая серия наверняка отняла у автозаводцев немало сил, но пока что они держатся отлично. Если в прошлом сезоне у них отчётливо наблюдались проблемы с выездами, то в этом «Торпедо» идёт на четвёртом месте по набранным в гостях очкам.

Только в 6 из 16 матчей на выезде нижегородцы потерпели поражения. За этот период времени они забросили 51 шайбу, а пропустили только 33. Несмотря на то что предстоящий матч станет для «Торпедо» восьмым подряд на выезде, оно выглядит фаворитом. Поставить на победу подопечных Ларионова в матче можно с коэффициентом 1.90.

Профессор очень грамотно управляет резервами. Он неспроста затягивал с возвращением в состав Сергея Гончарука и Николая Коваленко. Специалист подчеркнул, что давал игрокам долгую паузу для того, чтобы они были готовы не на 100, а на 110%. Ларионов не перестаёт удивлять. Его неочевидные и временами авантюрные решения продолжают приносить плоды.

Прогноз и ставка на матч КХЛ «Сибирь» — «Торпедо» 14 ноября 2023 года

«Сибирь» на последнем отрезке сезона выглядит очень уязвимо. Она терпит важные кадровые потери, мало забивает, а также испытывает трудности игрового плана. «Торпедо», несмотря на длительную выездную серию, смотрится предпочтительнее. Благодаря Ларионову оно сохранило свежесть. У нижегородцев лучше результаты на дистанции и атмосфера в раздевалке. В их победу верится больше.

Ставка: победа «Торпедо» в матче за коэффициент 1.90.