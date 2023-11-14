ЦСКА — «Амур». Мартемьянов поразит Фёдорова

Армейцам не будет просто, как бы они ни надеялись на это.

15 ноября состоится матч КХЛ ЦСКА – «Амур». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.50. Шансы хабаровчан оценили в 5.90. Ставки на ничью принимаются за 4.90.

Коэффициенты букмекеров на матч ЦСКА — «Амур» 15 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч ЦСКА – «Амур» не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.54. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.70. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.50.

Анализ и прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Амур» (15.11.2023)

Продолжается регулярный сезон КХЛ. На 15 ноября запланирован всего один матч, в котором ЦСКА на «ЦСКА-Арене» будет принимать «Амур». Начало встречи запланировано на 19:30 мск. В этом сезоне обе команды хандрят и набрали почти одинаковое количество очков.

Армейцы за 29 матчей набрали 32 очка и занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. Они выиграли всего 15 встреч, забросили 88 шайб, а пропустили – 68. Отсутствует стабильность в результатах ЦСКА. Например, проиграв два матча подряд – «Ак Барсу» (1:4) и «Адмиралу» (2:3 ОТ), красно-синие выдали победную серию длиной в три игры.

За это время подопечные Сергея Фёдорова обыграли «Амур» (3:2 Б), «Сибирь» (6:3) и «Спартак» (3:0). Затем армейцев вновь настигла неудачная полоса, во время которой они уступили в трёх встречах кряду. Сначала ЦСКА потерпел поражение в игре с «Ладой» (3:4), а затем проиграл «Трактору» (0:4) и «Авангарду» (4:6).

Оборона красно-синих в этих матчах посыпалась, и даже наличие на воротах Шарыченкова, а потом Федотова не спасло от минимум четырёх пропущенных шайб в каждой из этих игр. Известный в прошлом защитник многих клубов КХЛ Никита Щитов не даст соврать, причиной проблем ЦСКА может быть вратарская линия. Поэтому клуб уже начал потихоньку укреплять оборону, которая сможет помогать голкиперам.

Прервать трёхматчевую серию поражений армейцы смогли победой в последней встрече с «Нефтехимиком» со счётом 2:1. И пусть она была скромной, но должна придать хоть немного уверенности. Причём нижнекамцы первыми забросили шайбу, но красно-синие добыли волевую победу, забросив две шайбы во втором периоде.

«Амур» располагается на восьмом месте в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 30 очков. Команда опережает двух ближайших преследователей всего лишь на одно очко. Хабаровчанам нельзя проигрывать и терять очки, иначе они лишатся места в зоне плей-офф.

Всего «тигры» одержали 12 побед в 29 встречах. В результатах подопечных Андрея Мартемьянова отсутствует стабильность. «Амур» проиграл 6 из 10 последних матчей. За это время команда из Хабаровска уступила «Торпедо» (2:4), «Спартаку» (1:4), ЦСКА (2:3 Б), «Салавату Юлаеву» (1:4), «Локомотиву» (1:4) и «Автомобилисту» (2:3).

Побеждал «Амур» во встречах с «Витязем» (4:2), «Сочи» (3:1), «Автомобилистом» (5:1) и «Торпедо» (4:3). Однако ни разу за это время «тигры» не выигрывали два матча подряд. Особняком стоит матч с нижегородцами, который генеральный директор клуба Роман Крамарь назвал настоящим остросюжетным триллером. Он выделил своих подопечных, похвалил за самоотверженность и за то, что они не боялись ложиться под шайбы.

Мартемьянов проявил солидарность с генеральным директором. Он также похвалил всю команду за то, что она грамотно действовала по счёту и проявила смелость. Вот только такого же «остросюжетного триллера», как во встрече с «Торпедо», на этот раз не получится. Зато может произойти сенсация.

Проблема с плохой игрой вратарей армейцев никуда не денется, и ошибки останутся. А «Амур» в пяти из восьми официальных очных встреч забивал минимум два гола. Поэтому поставим на индивидуальный тотал «тигров» больше 1.5 шайбы за 1.88.

Прогноз и ставки на матч ЦСКА — «Амур» 15 ноября 2023 года

Чехарда с голкиперами, их плохие выступления и не лучшие показатели хоккеистов оборонительного плана сделают ЦСКА уязвимым. Понадобится ещё больше изменений в составе, новых игроков, чтобы решить эту проблему. А пока у таких команд, как «Амур», будут шансы разрывать защиту армейцев. Пусть не на победу, но как минимум на две шайбы «тигры» могут рассчитывать. Никогда нельзя исключать недооценку, а также тот факт, что не меньше двух голов хабаровский клуб забивал в пяти из восьми последних личных встреч.

Ставка: индивидуальный тотал «Амура» больше 1.5 шайбы за 1.88.