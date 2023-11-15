«Ак Барс» – «Динамо» М. У Билялетдинова нет контакта с командой?

Главный тренер отрицает это, но со стороны всё выглядит именно так.

16 ноября состоится матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва. Начало игры — в 19:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу казанцев можно с коэффициентом 2.25. Шансы москвичей оценили в 2.85. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Коэффициенты букмекеров на матч «Ак Барс» – «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Ак Барс» – «Динамо» Москва не получится результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.55, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.50. Поставить на то, что гол будет в каждом периоде, можно за 1.75. Ставки на гол на 60-й минуте принимаются за 4.05.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва (16.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 ноября 2023, четверг. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Не прекращаем следить за регулярным сезоном КХЛ. 16 ноября «Ак Барс» на «Татнефть-Арене» будет принимать московское «Динамо». Начало встречи запланировано на 19:00 мск. Бело-голубые попытаются вернуться на первое место.

Казанцы занимают пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 38 очков. От лидирующего «Металлурга» команду из Казани отделяет четыре очка. Всего в текущем сезоне «Ак Барс» выиграл 18 из 30 встреч, но в последнее время выглядит плохо.

Недавно подопечные Билялетдинова порадовали болельщиков двумя победами в матчах с «Барысом» (5:3 и 3:0), однако затем проиграли три встречи подряд. Сначала «барсы» уступили «Ладе» (2:4), а затем «Металлургу» (0:3). В последнем матче «Ак Барс» проиграл СКА со счётом 2:4.

Ещё можно понять имеющиеся проблемы с обороной, но почему так мало забивает настолько классная атака? Радулов, Шипачёв и Яшкин уже не приносят тот результат, который от них ждали с самого начала розыгрыша КХЛ. Всего четыре заброшенные шайбы в трёх встречах – плохой показатель для клуба, собирающегося бороться за чемпионство.

Билялетдинов, как и после поражения в игре с «Металлургом», сказал, что есть вопросы ко всем хоккеистам. Но почему-то главный тренер тянет с их решением. Оборона играет слабо, вратарь много пропускает, а нападение создаёт очень мало опасных моментов. В ответ на предположение, что у наставника нет контакта с командой, он попросил ничего не выдумывать.

Московское «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. Команда имеет в активе 45 очков, ровно столько же у лидирующего «Спартака». Уступают бело-голубые лишь по дополнительным показателям. Всего в текущем сезоне подопечные Кудашова выиграли 21 из 30 встреч.

«Динамо» лучше всех на Западе выступает на выезде. Оно выиграло 12 из 16 гостевых матчей, потерпев четыре поражения. Причём два из них в овертайме. Недавно бело-голубые шли на серии из девяти побед. За это время клуб победил «Сибирь» (2:1), «Северсталь» (3:2 Б), «Ладу» (5:4 ОТ), «Витязь» (5:2, 3:1), «Салават Юлаев» (2:1), «Сочи» (6:1, 5:2) и «Локомотив» (3:0).

Завершили эту удачную серию подопечные Кудашова поражением в игре с «Куньлунем» (2:3 ОТ). Затем команда обыграла минское «Динамо» со скромным счётом 2:1. Огромный интерес был прикован к московскому дерби со «Спартаком» (3:4 ОТ), но бело-голубые уступили. По ходу встречи они трижды выходили вперёд, однако не смогли удержать преимущество.

Удивляет больше то, что за весь третий период «Динамо» не нанесло ни одного броска в створ ворот. По словам Кудашова, установки играть от обороны и удерживать счёт не было, но концовка получилась очень слабой. Впрочем, это уже не первый раз за последнее время, когда клуб упускает преимущество.

Как бы плохо ни шли дела у «Динамо», у «Ак Барса» они ещё хуже. Команда проиграла три последние встречи, забивала не более двух шайб, а одно поражение потерпела вообще всухую – впервые в этом сезоне. Есть подозрение, что это не просто маленькие проблемы, а нечто глобальное. Предлагаем ставку на победу бело-голубых с учётом овертайма и буллитов за 2.10.

Прогноз и ставки на матч «Ак Барс» – «Динамо» Москва 16 ноября 2023 года

Нападающий казанцев Артём Лукоянов после поражения в игре со СКА отметил, что у соперника не было никакой системы. Команда просто бежала вперёд. Он также согласился, что это была самая беззубая игра от «Ак Барса». Если после первого проигранного всухую матча Билялетдинов не смог настроить своих подопечных, то что говорить о предстоящей встрече с одним из лидеров Запада? «Динамо» чаще выигрывает, редко терпит поражения на выезде и выглядит интереснее в атаке. Ставим на победу бело-голубых в матче.

Ставка: победа «Динамо» в матче за 2.10.