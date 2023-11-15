Грузия — Шотландия. Хвича Кварацхелия не отчаивается

У «крестоносцев» ещё есть шансы на выход в финальный раунд Евро-2024, но через стыковые матчи Лиги наций.

16 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Шотландия. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу шотландцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.15. Успех грузин оценён экспертами в 3.60. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Шотландия 16 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Грузия — Шотландия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.79. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.46. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.25. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Грузия — Шотландия (16.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 16 ноября состоится девять встреч 9-го тура отборочного турнира. В одной из них на стадионе «Борис Пайчадзе» померяются силами сборные Грузии и Шотландии. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 мск.

К сожалению, «крестоносцы» не смогли добыть путёвку в финальный раунд Евро-2024 через отборочный турнир. Но опускать руки рано, ведь у них ещё есть шансы попасть на турнир. Как мы помним, грузины выиграли группу в Лиге наций. В шести матчах они не потерпели ни одного поражения.

Вничью подопечные Вилли Саньоля сыграли с Болгарией (0:0). Победили Гибралтар (4:0 и 2:1), тех же болгар (5:2) и Северную Македонию (3:0 и 2:0). Таким образом, грузины получили право сыграть в стыковых матчах за право выйти на Евро-2024. Теперь нужно лишь хорошенько к ним подготовиться.

Первый шаг сборная Грузии в этом направлении уже сделала. В матче последнего тура квалификации на Евро-2024 она разгромила Кипр (4:0), прервав серию поражений, которая насчитывала три игры. Одним из главных героев встречи с киприотами стал нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия. Он записал на свой счёт гол и результативную передачу.

В послематчевом интервью Кварацхелия поблагодарил пришедших на стадион болельщиков и пообещал сделать всё возможное, чтобы оправдать их доверие. После затяжной голевой засухи Хвича набрал хорошую форму. В 15 матчах в этом сезоне в составе «Наполи» он забил три мяча и отдал столько же голевых пасов.

У сборной Шотландии совсем другая ситуация. Она уже гарантировала себе выход в финальный раунд Евро-2024. «Тартановая армия» располагается на второй строчке в турнирной таблице квалификации.

У шотландцев столько же очков, сколько у лидирующей Испании, но чуть хуже дополнительные показатели. Теоретически они могут побороться с «Красной фурией» за первое место в группе, но есть ли в этом смысл? Не лучше ли будет, если Стив Кларк пойдёт на эксперименты и постарается улучшить глубину и качество состава национальной команды?

Наставник заслуживает особой похвалы. Он поставил сборной красивый командный футбол. В шести матчах квалификации на Евро-2024 «тартановая армия» уступила только Испании (0:2). Также она обыграла Кипр (дважды 3:0), норвежцев (2:1) и как раз грузин (2:0).

Результаты отличные, но есть несколько немаловажных нюансов. Во-первых, уверенно шотландцы выиграли лишь домашние матчи. На выезде они уступили испанцам, не без везения победили норвежцев, забив два мяча в самой концовке, а также обыграли явного аутсайдера — киприотов.

Также стоит отметить, что на подъёме был лидер сборной Шотландии Скотт Мактоминей. Полузащитник «Манчестер Юнайтед» в стартовых пяти турах отборочного турнира на Евро-2024 забил шесть мячей и отдал одну результативную передачу.

Мактоминей проводит лучший сезон в карьере, но его клубу это не сильно помогает. «Красные дьяволы» переживают трудные времена. Они в шаге от вылета из Лиги чемпионов. Вполне вероятно, что это негативно отразится на выступлениях полузащитника за национальную команду.

Первые тревожные звонки уже есть. После поражения в матче с Испанией шотландцы с разгромным счётом уступили Франции (1:4). Поставить на то, что грузины не проиграют в грядущем матче и тотал будет меньше 4.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.84.

Пропускают обе сборные довольно редко. Ни в одной из пяти последних очных встреч они не забили на двоих больше трёх мячей. Также интересно, что шотландцы выиграли три из них, но все на домашнем стадионе. В гостях они проиграли — 0:1 и 0:2.

Добавляет уверенности в том, что «крестоносцы» сумеют зацепиться как минимум за ничью, то, что встречу пропустит один из ведущих футболистов «тартановой армии» Эндрю Робертсон. Защитник «Ливерпуля» получил травму и выбыл на длительный период времени. Сообщается, что если ему потребуется хирургическое вмешательство, то на восстановление может уйти от 12 до 16 недель.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Грузия — Шотландия 16 ноября 2023 года

У сборной Грузии больше мотивации, чем у Шотландии. Во-первых, её наверняка стимулирует поддержка родных трибун. Во-вторых, «крестоносцам» необходимо подойти в наилучшем тонусе к стыкам. «Тартановая армия» уже решила главную задачу — добыла путёвку в финальный раунд турнира. Судя по тому, что она проиграла два последних матча, можно сделать вывод, что подопечные Кларка сбавили обороты. История очных встреч в Грузии всецело на стороне хозяев. Думаем, они не проиграют и голов будет не слишком много.

Ставка: Грузия не проиграет и тотал меньше 4.5 мяча за 1.84.