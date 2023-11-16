Казахстан — Сан-Марино. Нуралы Алип зря переживает

17 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Сан-Марино. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «ястребов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.04. Успех «сиятельной» оценён экспертами в 40.0. Ставки на ничью принимаются за 20.0.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Сан-Марино 17 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Казахстан — Сан-Марино получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.41, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.90. В случае если забьют гости, сыграет коэффициент 4.59. Если не забьют — коэффициент 1.20. Поставить на «обе забьют» в букмекерских конторах можно за 4.62.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Казахстан — Сан-Марино (17.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место матчам квалификации на чемпионат Европы в Германии. 17 ноября состоится семь встреч 9-го тура отборочного турнира. В самой ранней из них на стадионе «Астана-Арена» сборная Казахстана примет Сан-Марино. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.

С тех пор как должность главного тренера занял Магомед Адиев, «ястребы» встали на путь прогресса. Умение мотивировать, прямолинейность и внимание тренера к деталям превратили их из аутсайдера в одну из самых неуступчивых сборных, которая способна не только доставлять проблемы сильным соперникам, но и побеждать их.

Сначала казахстанцы выиграли группу в Лиге наций. В шести матчах они уступили только Азербайджану (0:3) в игре последнего тура, которая уже ничего не решала. Также подопечные Адиева сыграли вничью с Беларусью (1:1). Победили они азербайджанцев (2:0), словаков (1:0 и 2:1) и белорусов (2:1).

Теперь у «ястребов» есть шанс напрямую выйти в финальный раунд Евро-2024. Вероятность этого не слишком велика, ведь многое будет зависеть от того, как сыграют главные конкуренты — Дания и Словения. Они опережают располагающихся на третьем месте в турнирной таблице казахстанцев на четыре очка.

В восьми встречах отборочного турнира на Евро-2024 Казахстан обидно проиграл Словении (1:2) и Финляндии (0:1), а также уступил Дании (1:3). Во всех остальных матчах он выиграл, в частности одержал сенсационные волевые победы в играх с датчанами (3:2) и финнами (2:1).

Очень сильно прибавили благодаря Адиеву практически все футболисты сборной Казахстана. Но особняком стоят защитник «Зенита» Нуралы Алип и полузащитник «Бешикташа» Бактиёр Зайнутдинов. Оба достигли ощутимого индивидуального прогресса и зарекомендовали себя в качестве оснообразующих игроков в своих клубах.

Алип в преддверии грядущего матча заявил, что матч с Сан-Марино будет самым тяжёлым из оставшихся. Футболист подчеркнул, что многие по непонятной ему причине недооценивают «сиятельную». Также защитник отметил, что на решающую игру со Словенией настраиваться будет не надо, ведь все будут и так мотивированы на 100%.

На самом деле, недооценивают сборную Сан-Марино по вполне логичным причинам. У неё очень низкий уровень развития футбола в стране. Первенство в несколько раз уступает казахстанскому. В мировом рейтинге они занимают лишь 207-ю строчку. «Ястребы» располагаются на 109 позиций выше.

В 22 последних матчах во всех официальных турнирах бело-голубые терпели поражения. За этот период времени они забили только два мяча, в то время как пропустили 81. Статистика говорит сама за себя. Удобнее соперника, чем Сан-Марино, нужно ещё поискать.

Тем удивительнее тот факт, что в матче последнего тура сборная Дании лишь с минимальным перевесом обыграла бело-голубых — 2:1. Произошло именно то, о чём говорил Алип. «Алая гвардия» недооценила Сан-Марино. Она увлеклась тотальным доминированием и не заметила скрытой угрозы, вследствие чего пропустила.

Впрочем, датчане быстро восстановили преимущество в счёте и уверенно довели дело до победы с огромным перевесом по всем статистическим показателям. «Ястребы» вряд ли повторят ошибки «алой гвардии». Поставить на их победу с форой (-3) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.02.

Сан-Марино — одна из немногих сборных, в составе которой полно любителей. В международных турнирах она начала принимать участие только в 1990 году. С тех пор бело-голубые пропустили более 700 мячей. Если на выезде казахстанцы сумели их разгромить, то на домашнем стадионе они тем более должны выиграть с крупным или близкому к этому счётом.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Казахстан — Сан-Марино 17 ноября 2023 года

Сборная Казахстана продолжает прогрессировать и радовать сенсационными волевыми победами. Благодаря стараниям Адиева она становится всё сильнее и организованнее. В Астане «ястребы» просто обязаны уверенно победить Сан-Марино. «Сиятельная» является одним из главных аутсайдеров на международной арене. Она очень много пропускает и крайне редко забивает сама. У бело-голубых намного хуже результаты, а также ниже класс игроков, чем у хозяев.

Ставка: победа Казахстана с форой (-3) за коэффициент 2.02.