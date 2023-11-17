Нидерланды — Ирландия. Рональд Куман запутался

Наставник «оранжевых» не может определиться с вектором развития команды, что сказывается на надёжности обороны.

18 ноября состоится матч 9-го тура квалификации ЧЕ-2024 Нидерланды — Ирландия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нидерландцев можно с коэффициентом 1.16. Шансы ирландцев оцениваются в 23.0. На ничью дают коэффициент 7.80.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Нидерланды — Ирландия 18 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Нидерланды — Ирландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.25. Если забьют нидерландцы, сыграет коэффициент 1.02. Гол ирландцев оценивается в 2.46. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.60.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Нидерланды — Ирландия (18.11.2023)

18 ноября в матче 9-го тура квалификации на Евро-2024 Нидерланды на домашнем стадионе «Йохан Круифф Арена» примут Ирландию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

Перед победой в матче с Грецией (1:0) в минувшем туре «оранжевые» уступили Франции со счётом 1:2. Победу «трёхцветным» принёс дубль Килиана Мбаппе, который довольно легко проходил защиту во главе с опытным Вирджилом ван Дейком. Эффективных мер, чтобы сдержать нападающего «ПСЖ», Рональд Куман принять не сумел.

После шести матчей квалификации Евро-2024 у Нидерландов в активе 12 очков. «Оранжевые» победили Гибралтар (3:0), дважды Грецию (3:0 и 1:0) и Ирландию на выезде (2:1). Они занимают второе место в таблице группы В.

«Летучему голландцу» достаточно одержать одну победу в двух оставшихся матчах, чтобы гарантировать себе участие в чемпионате Европы. Это будет большим успехом для главного тренера Рональда Кумана, который подвергается жёсткой критике с момента назначения на должность.

Стоит отметить, что в квалификации ЧЕ-2024 у «оранжевых» нет ярко выраженного бомбардира. У трёх футболистов – Натана Аке, Коди Гакпо и Ваута Вегорста – по два забитых мяча. Лучший ассистент команды — фланговый игрок «Интера» Дензел Думфрис. Он записал в актив пять результативных передач.

Удивительно, но главный тренер Нидерландов продолжает игнорировать полузащитника «Ливерпуля» Райана Гравенберха. На ноябрьские матчи наставник «оранжевых» не вызвал талантливого футболиста. Весьма вероятно, что Рональд Куман не простил его за решение отказаться от вызова в молодёжную сборную Нидерландов.

В минувшем матче квалификации ЧЕ-2024 сборная Ирландии на выезде обыграла Гибралтар со счётом 4:0. Победа стала второй для «парней в зелёном» в отборе, а остальные пять встреч они проиграли.

Ирландия находится на четвёртом месте в таблице с шестью очками, потеряв шансы на выход из группы. Главный тренер «парней в зелёном» строит сборную на перспективу вокруг форварда «Брайтона» Эвана Фергюсона, который является лучшим бомбардиром сборной в квалификации. У него в активе два забитых мяча и результативный пас.

Вызов в сборную Ирландии получил Трой Пэрротт. 21-летний форвард «Тоттенхэма» неплохо выступает на правах аренды за «Эксельсиор». В текущем сезоне он забил три мяча и сделал ассист. Стивен Кенни рассматривает нападающего в качестве потенциального напарника для Эвана Фергюсона.

В последнем очном матче ирландцы создали много опасных моментов у ворот «оранжевых». Они забили гол — пенальти реализовал Адам Айда из «Норвича». У Стивена Кенни молодая и амбициозная команда, которая вполне способна создать проблемы защите соперника. Отметим, что оборона Нидерландов довольно часто совершает ошибки. Рекомендуем ставку на гол Ирландии за коэффициент 2.60.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Нидерланды — Ирландия 18 ноября 2023 года

У команды Стивена Кенни отсутствует психологическое давление за результат. Весьма вероятно, что тренерский штаб «парней в зелёном» выберет открытую атакующую схему. Защита Нидерландов в последнее время не является надёжной, поэтому поставим на гол Ирландии за коэффициент 2.60.

Ставка: Ирландия забьёт за 2.60.