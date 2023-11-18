Пока сделать это сложно, несмотря на его возраст.

Португалия — Исландия. Что или кто остановит Криштиану Роналду?

19 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Португалия — Исландия. Начало – в 22:45 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу португальцев можно с коэффициентом 1.18. Шансы исландцев оцениваются в 19.0. На ничью дают коэффициент 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч Евро-2024 Португалия — Исландия 19 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч Португалия — Исландия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.54, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.31. Гол португальцев оценивается в 1.03. Если забьют исландцы, сыграет коэффициент 2.18. Поставить на «обе забьют» предлагают за 2.34.

Анализ и прогноз на матч ЧЕ-2024 Португалия — Исландия (19.11.2023)

19 ноября в матче 10-го тура квалификации на Евро-2024 Португалия на домашнем стадионе «Жозе Алваладе» примет Исландию. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:45 мск.

В минувшей встрече с Лихтенштейном подопечные Роберто Мартинеса победили со счётом 2:0. Они выиграли в отборе все девять матчей с общим счётом 34:2 и уже обеспечили путёвку на Евро-2024. Весьма вероятно, что португальцы настроены завершить квалификацию со стопроцентным результатом.

Подопечные Мартинеса победили на выезде Люксембург (6:0), Исландию (1:0), Словакию (1:0), Боснию и Герцеговину (5:0), а также Лихтенштейн (2:0). На домашней арене они обыграли Лихтенштейн (4:0), боснийцев (3:0), люксембуржцев (9:0) и словаков (3:2). Всего в отборе на ЧЕ-2024 подопечные Мартинеса пропустили два мяча.

Отметим, что очередной гол в минувшем матче забил Роналду. Этот гол стал для Криштиану 128-м в составе сборной. Кроме того, он догнал в списке лучших бомбардиров квалификации ЧЕ-2024 бельгийца Ромелу Лукаку — у каждого по 10 голов.

Португальцы могут поздравить себя с выбором главного тренера. Роберто Мартинес одержал девять побед в девяти встречах. Испанский специалист сумел найти необходимый баланс в составе, выделив для Роналду особую роль. Ветеран принял эти условия и готов ради участия в чемпионате Европы некоторые матчи с сильными соперниками начинать в запасе.

10-й тур в группе J носит статус товарищеского, поскольку определился и второй участник чемпионата Европы — сборная Словакии. Вряд ли стоит говорить о какой-то мотивации у Исландии.

«Викинги» плохо выступили в квалификации Евро-2024. После девяти матчей отбора они записали в актив только 10 очков. Исландцев подвела слабая игра на выезде — всего три очка. Они победили Лихтенштейн (7:0), а уступили Боснии и Герцеговине (0:3), Люксембургу (1:3) и Словакии (2:4).

Отметим, что у Исландии довольно возрастная сборная и ей предстоит провести процесс смены поколений. Уже появились в команде талантливые юниоры. Например, три мяча забил в квалификации Евро-2024 20-летний полузащитник французского «Лилля» Хакон-Арнар Харальдссон. Весьма вероятно, что именно вокруг него главный тренер «викингов» будет строить новую команду.

Скорее всего, Роберто Мартинес проведёт ротацию, но вряд ли оставит на скамейке запасных Криштиану. Форвард уверенно продолжает путь к цели в 1000 забитых мячей. Исландия в четырёх выездных встречах пропустила 10 голов, что свидетельствует о слабой игре защиты. Рекомендуем обратить внимание на победу португальцев и тотал больше 3.5 мяча за коэффициент 2.60.

Прогноз и ставки на матч ЧЕ-2024 Португалия — Исландия 19 ноября 2023 года

У команд нет турнирных задач, поэтому они сыграют без давления. У Роберто Мартинеса и его коллеги есть отличная возможность посмотреть в деле ближайший резерв. Весьма вероятно, что португальцы будут играть для голов Криштиану Роналду. Форвард «Аль-Насра» постарается выиграть звание лучшего бомбардира Евро-2024, обойдя Ромелу Лукаку. Предположим, что Португалия одержит победу и тотал будет больше 3.5 мяча.

Ставка: победа Португалии и тотал больше 3.5 мяча за 2.60.