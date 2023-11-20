Греция — Франция. Килиан Мбаппе и Дидье Дешам передают привет Луису Энрике

Наставник сборной подшутил над тренером «ПСЖ», который раскритиковал нападающего, несмотря на хет-трик в матче с «Реймсом».

21 ноября состоится матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Греция — Франция. Начало игры — в 22:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу французов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.67. Успех греков оценён экспертами в 5.40. Ставки на ничью принимаются за 3.95.

Коэффициенты букмекеров на матч квалификации ЧЕ-2024 Греция — Франция 21 ноября 2023 года

Букмекеры уверены, что матч Греция — Франция не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.93, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.65. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.92.

Анализ и прогноз на матч 10-го тура квалификации ЧЕ-2024 Греция — Франция (21.11.2023)

Клубный футбол взял паузу, уступив место играм квалификации на чемпионат Европы в Германии. 21 ноября состоятся семь матчей 10-го тура отборочного турнира. В одном из них на стадионе «ОПАП Арена» в Афинах сборная Греции примет Францию. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

В семи встречах квалификации на Евро-2024 сборная Греции проиграла Франции (0:1) и Нидерландам (0:3 и 0:1). Победила она Гибралтар (3:0 и 5:0) и Ирландию (2:1 и 2:0). «Пиратский корабль» расположился на третьем месте в турнирной таблице. Отставание от занимающих вторую строчку голландцев составляет три очка.

Шансов выйти в финальный раунд напрямую греки лишились, но у них есть возможность попасть на турнир через стыки. Дело в том, что подопечные Густаво Пойета выиграли группу С в Лиге наций. В шести встречах они уступили только Кипру (0:1). Во всех остальных матчах одержали победы.

Главным козырем «пиратского корабля» является очень слаженная игра в обороне. Только в 2 из 21 последнего матча во всех официальных турнирах он пропустил больше одного мяча — во встречах со Швецией (0:2) и нидерландцами (0:3). Причём в обоих случаях греки выступали на выезде.

Отдельной похвалы заслуживают защитники «Вест Хэма» и «Ливерпуля» — Константинос Мавропанос и Константинос Цимикас, а также голкипер «Ноттингем Форест» Одиссеас Влаходимос. В клубах они редко получают игровое время, но в сборной являются бессменными лидерами.

В предстоящем матче оборону Греции ждёт серьёзная проверка на прочность. Франция стала одной из первых сборных, которые гарантировали себе выход на Евро-2024. Во всех шести стартовых турах квалификации она одержала уверенные победы и таким образом досрочно выиграла группу.

Этого подопечным Дидье Дешама показалось мало. Следом они обыграли Гибралтар со счётом 14:0. «Трёхцветные» установили сразу три уникальных достижения — рекорд отборов на Евро по количеству голов в одном матче, крупнейшая победа в истории сборной, а также победа с наибольшей разницей в счёте в истории квалификации на турнир.

Франция стала первой европейской сборной с 1967 года, забившей 14 голов за один матч. Главным героем встречи был признан её капитан Килиан Мбаппе. Он оформил хет-трик и отдал три результативные передачи. Нападающий побил рекорды Криштиану Роналду и Лионеля Месси, забив 300 голов до 25-летия.

Кроме того, Мбаппе поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров национальной команды. В 74 матчах за сборную он забил 46 голов. Интересно, что незадолго до игры с Гибралтаром Килиана раскритиковал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике. После разгромной победы во встрече последнего тура Лиги 1 с «Реймсом» (3:0) он публично выразил недовольство футболистом. Это несмотря на то, что Килиан оформил хет-трик.

Тем не менее Мбаппе правильно воспринял критику. Она лишь придала форварду дополнительную мотивацию. Дидье Дешам после игры с Гибралтаром подшутил над Луисом Энрике. Он с улыбкой сказал, что ожидал большего от нападающего, спародировав таким образом наставника «ПСЖ».

Также матч с Гибралтаром стал знаменательным для 17-летнего полузащитника «синих» Уоррена Заира-Эмери. Забив на 16-й минуте встречи, он стал самым молодым автором гола сборной Франции за 109 лет.

Поставить на то, что «трёхцветные» обыграют Грецию и тотал меньше 3.5, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35. В семи матчах квалификации на Евро-2024 подопечные Дешама пропустили только один мяч. С большой долей вероятности всухую выиграют они и в этот раз.

Прогноз и ставки на матч отбора ЧЕ-2024 Греция — Франция 21 ноября 2023 года

У сборной Греции намного меньше ресурсов и хуже результаты. Однако на домашнем стадионе она способна доставить проблемы даже такой Франции. Зачастую «пиратский корабль» демонстрирует очень дисциплинированную игру в обороне. Несмотря на разницу в классе, в первом матче «трёхцветные» обыграли его с минимальным перевесом. Скорее всего, подобным образом закончится и грядущая встреча.

Ставка: победа Франции и тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 2.35.