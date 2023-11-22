СКА — «Спартак». Ротенберг найдёт противоядие от тройки Голдобина

Петербуржцы знают, как справиться с одним из самых результативных звеньев в КХЛ.

23 ноября состоится матч КХЛ СКА — «Спартак». Начало – в 19:30 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 2.34. Шансы москвичей оценили в 2.79. Ничья в основное время доступна с коэффициентом 3.80.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ СКА — «Спартак» 23 ноября 2023 года

Аналитики считают, что встреча СКА — «Спартак» получится результативной: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.46, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.60. Ставки на победу петербуржцев с учётом ОТ и буллитов принимают за 1.74. Поставить на то, что выиграют красно-белые, можно за коэффициент 2.09.

Анализ и прогноз на матч КХЛ СКА — «Спартак» (23.11.2023)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК СКА Санкт-Петербург Не начался Спартак Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

В разгаре регулярный сезон КХЛ. 23 ноября СКА сыграет со «Спартаком» на стадионе «Ледовый дворец». Арбитр введёт шайбу в игру в 19:30 мск. В минувшем матче петербуржцы выиграли у ЦСКА в армейском дерби. Победа стала шестой подряд, но сумеют ли они продлить серию?

СКА оперативно преодолел спад, одержав победы в шести последних встречах. Он обыграл «Трактор» (4:3 ОТ), «Нефтехимик» (4:2), «Ак Барс» (4:2), «Северсталь» (5:2), «Локомотив» (2:1) и ЦСКА (2:1). Отметим, что только в одной игре армейцы с Невы пропустили больше двух шайб. Заработали позиционное нападение и спецбригада по реализации большинства.

Главный тренер Роман Ротенберг считает, что команда в последних встречах установила рекорд по количеству заблокированных бросков. За это его подопечные расплачиваются ушибами и переломами, но трус не играет в хоккей — уверен наставник СКА, а травмированных заменят дублёры.

В линии атаки армейцев в преддверии важной игры со «Спартаком» стоит выделить нападающего Владимира Алистрова. Он перебрался в Санкт-Петербург в минувшее межсезонье, и вряд ли тренерский штаб всерьёз рассчитывал, что белорус окажется для команды в сложное время системообразующим игроком.

Алистров полезно действует в атаке и отрабатывает в защите. Именно белорусский форвард сделал две результативные передачи в матче с ЦСКА, которые привели к победе. Он ассистировал Василию Глотову и Андрею Чивилёву. СКА набрал 38 очков и находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции.

Пришла очередь протестировать защиту Ротенберга лучшему бомбардиру текущего сезона Николаю Голдобину. Звёздный форвард красно-белых набрал уже 49 очков и находится в потрясающей форме. Ему позволяют раскрыть все грани таланта тактические принципы главного тренера «Спартака» Алексея Жамнова.

Москвичи в большинстве встреч доминируют, наладив контроль шайбы и быстро переходя среднюю зону, чтобы не попасться в оборонительные ловушки соперников. Они чётко разыгрывают большинство, а в спецбригаде главную роль играют Голдобин и его партнёры по звену.

Тем не менее есть в выступлении «Спартака» слабое звено — защита. Клуб пропустил уже 90 шайб. Хуже дела в обороне обстоят только у четырёх команд в Западной конференции: у «Северстали» (101), «Витязя» (116), «Сочи» (119) и «Куньлуня» (124). В нескольких играх текущего сезона красно-белые упускали победы из-за потери концентрации, которая приводила к грубым ошибкам.

У Алексея Жамнова в распоряжении, пожалуй, одни из лучших нападающих в лиге — Николай Голдобин и Павел Порядин. К сожалению, центр их звена Иван Морозов выбыл до конца года и не поможет команде в ближайших матчах.

У Романа Ротенберга есть достойный ответ — надёжная защита, пропустившая в последних встречах с «Локомотивом» и ЦСКА по одной шайбе. Прибавляет и атака петербуржцев. В отличной форме Владимир Алистров, который вполне может создать проблемы обороне красно-белых. Поставим, что СКА не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на матч КХЛ СКА — «Спартак» 23 ноября 2023 года

СКА вышел из кризиса, выиграв шесть последних встреч. Оборона петербуржцев действует самоотверженно. Адаптировался к тактической схеме команды талантливый голкипер Никита Серебряков. «Спартак» играет красиво и ярко, но уязвим в матчах с соперниками, умеющими терпеть в защите и контратаковать. Рекомендуем ставку на то, что СКА не проиграет и тотал будет больше 4.5 шайбы, за 2.22.

Ставка: СКА не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.22.