«Питтсбург» — «Рейнджерс». Кросби и Малкин или Панарин?

23 ноября состоится матч регулярного сезона НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс». Начало игры — в 3:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «синерубашечников» в основное время можно с коэффициентом 2.43. Успех «пингвинов» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.55.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 23 ноября 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Питтсбург» — «Рейнджерс» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.63, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.28. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.00. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.60.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (23.11.2023)

23 ноября состоится множество интересных встреч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Среди прочих выделяется матч, в котором на стадионе «Пи-Пи-Джи Пейнт-Арена» померяются силами «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». Первое вбрасывание запланировано на 3:00 мск.

В последних восьми встречах в регулярном чемпионате НХЛ «Питтсбург» уступил только «Нью-Джерси» (2:5) и «Каролине» (2:4). Также он победил в овертайме «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ). Во всех остальных матчах клуб выиграл в основное время, в частности с возглавляющим турнирную таблицу Западной конференции «Вегасом» (3:0).

Пусть не сразу, но приобретение Эрика Карлссона стало приносить «Питтсбургу» отличные плоды. В последних девяти матчах защитник отметился четырьмя заброшенными шайбами и девятью голевыми передачами. Результативность подопечных Салливана ощутимо повысилась.

В последних восьми встречах подопечные Майка Салливана забросили 32 шайбы. Семь из них записал на свой счёт капитан и многолетний лидер команды Сидни Кросби. Также он отметился пятью результативными передачами. После хет-трика во встрече с «Коламбусом» (5:3) нападающий сказал, что с каждой игрой чувствует себя всё более комфортно.

Кросби отметил, что приятно выйти на лёд и просто играть на инстинктах, взаимодействовать с партнёрами по клубу и не думать о системе. Также Сидни подчеркнул, что команда знает, как должна выглядеть её игра, и с каждым матчем становится всё ближе к этому.

Отличную помощь Кросби оказывает Евгений Малкин. В последних 17 играх он набрал 18 (9+9) очков по системе «гол+пас». Забив в матче с «Вегасом», россиянин вышел на 20-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота.

«Пингвины» набрали хороший ход, но у «Рейнджерс» дела идут не хуже. Они располагаются на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. Отставание от лидирующего «Бостона» составляет четыре очка, но у «синерубашечников» имеется ещё игра в запасе.

В 16 встречах подопечные Питера Лавиолетта потерпели только четыре поражения, причём два из них были ещё в начале сезона. В последних 12 матчах «Рейнджерс» уступили лишь «Миннесоте» (4:5 Б) и «Далласу» (3:6). Также они дважды выиграли в овертайме и один раз в серии послематчевых буллитов.

За этот отрезок времени «синерубашечники» забросили 40 шайб. Девять из них записал на свой счёт Артемий Панарин. Также он отдал 12 голевых передач. Лишь во встрече с «Далласом» форвард не сумел набрать очки. Из-за этого прервалась его рекордная результативная серия из 15 матчей.

Панарин побил рекорд среди российских хоккеистов по длительности результативной серии в НХЛ, который раньше принадлежал Дмитрию Квартальнову. Кроме того, Артемий превзошёл и клубное достижение Рода Жильбера, который набирал очки в 14 встречах подряд на старте сезона-1972/1973.

Матч с «Далласом» стал неудачным для надёжного голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Он совершил 30 сейвов, но этого оказалось недостаточно. Главный вопрос заключается в том, не выбьет ли «синерубашечников» поражение во встрече со «Старз» из колеи.

Как бы там ни было, наилучшим вариантом для ставки видится ТБ 6 шайб за коэффициент 1.83. Лишь в 2 из 11 последних очных встреч команды на двоих забрасывали меньше шести шайб. Сейчас их нападающие находятся на подъёме и очень много забивают.

При этом у клубов наблюдаются проблемы оборонительного плана. «Пингвины» в 17 матчах в регулярном чемпионате НХЛ пропустили 46 шайб, а «синерубашечники» в 16 встречах — 40.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Питтсбург» — «Рейнджерс» 23 ноября 2023 года

На двоих в этом сезоне команды забросили 113 шайб, но и пропустили немало — 86. Статистика, тонус лидеров, а также история очных встреч свидетельствуют в пользу того, что грядущий матч получится результативным. Фаворита выявлять не станем. На наш взгляд, у команд примерно одинаковые шансы на победу. Предлагаем проверить верх по голам.

Ставка: тотал больше 6 шайб за коэффициент 1.83.