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«Динамо» М — «Торпедо», прогноз на матч 23 ноября 2023 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» М — «Торпедо». Кудашов возьмёт реванш у Ларионова в честь 77-летия клуба
Александр Лунякин
«Динамо» М — «Торпедо»: прогноз на матч
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С «Ак Барсом» бело-голубые разобрались, на очереди — нижегородцы. Нужно поздравить болельщиков с днём рождения.

23 ноября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.17. Шансы нижегородцев оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» 23 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» (23.11.2023)

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23 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Торпедо
Нижний Новгород
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

23 ноября в матче регулярного сезона КХЛ московское «Динамо» будет принимать «Торпедо» на «ВТБ Арене». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Незаметно текущий розыгрыш подошёл к своему экватору. С этого момента борьба за путёвки в плей-офф выйдет на новый, более серьёзный уровень.

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Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 47 очков, и она отстаёт на два очка от лидирующего «Спартака». Высока вероятность, что борьба между этими клубами за победу в конференции продлится до заключительных матчей. Интерес в том, что такая ситуация необычна.

«Динамо» выиграло 22 из 33 встреч текущего розыгрыша, причём 17 побед были добыты в основное время. Москвичи забили уже 99 голов, при 74 пропущенных. После серии из девяти выигранных матчей результаты бело-голубых резко пошли на спад. Они утратили стабильность и проиграли четыре из шести последних встреч.

За это время подопечные Кудашова потерпели поражения в играх с «Куньлунем» (2:3 ОТ), «Спартаком» (3:4 ОТ), «Ак Барсом» (1:4) и «Торпедо» (1:3). Плохо, что «Динамо» проиграло встречи основным конкурентам в лице красно-белых и нижегородцев. Победили они на этом отрезке только минское «Динамо» со счётом 2:1 и казанцев – 4:1.

22 ноября день рождения московского «Динамо», и хоккеисты захотят отметить его 23-й победой – это важно для болельщиков! Команде 77 лет – отличная дата. Тем более есть подходящий импульс. Обыграв «Ак Барс», бело-голубые прервали трёхматчевую серию поражений. Эта встреча была очень принципиальной. Нападающий клуба Максим Джиошвили признался, что необходимо было брать реванш за недавний проигрыш.

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Больше запомнился момент, когда голкипер «Динамо» Илья Коновалов ошибся с передачей, но затем в прыжке отразил бросок нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка. Вратарь уже высказался по поводу предстоящего матча с нижегородцами. По словам Ильи, бело-голубые хорошо изучили соперника в этом сезоне, понимают, чего ожидать от него и как с ним играть. Так ли это – покажет только сама встреча.

«Торпедо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 42 очка. Клуб отстаёт от московского «Динамо» на пять очков и на семь — от лидирующего «Спартака». За 33 матча текущего сезона нижегородцы одержали 20 побед, причём всего две были добыты за пределами основного времени.

По забитым и пропущенным голам подопечные Ларионова идут почти одинаково с бело-голубыми. Ими заброшено 98 шайб и 76 пропущено. Начало сезона для «Торпедо» выдалось потрясающим, но последние результаты не так позитивны. Команда давно не выигрывала более двух встреч подряд – с конца сентября.

В последних 10 матчах нижегородцы побеждали шесть раз. Они обыграли «Барыс» (2:1), «Куньлунь» (3:2 ОТ), «Витязь» (4:1), «Адмирал» (3:0), московское «Динамо» (3:1) и «Барыс» (4:2). Проиграли подопечные Ларионова за этот отрезок «Авангарду» (2:3), «Спартаку» (3:4), «Амуру» (3:4) и «Сибири» (1:4). Всё реже игры «Торпедо» получаются результативными.

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Разочаровала игра нижегородцев в последней встрече с «Барысом» и самого тренера. Игорь Ларионов, несмотря на победу, остался недоволен отношением к игре в третьем периоде. Также наставник был расстроен плохой реализацией большинства. Он бы хотел, чтобы каждый игрок при счёте 4:1 отрабатывал в обороне и помогал игрокам защиты.

Последние результаты «Торпедо» наводят на мысль, что хоккей Ларионова сильно изменился. Если раньше его команда считалась одной из самых бесстрашных и результативных, то теперь просматривается желание держать плотную оборону. Даже «Динамо» в преддверии встречи говорит о том, что у нижегородцев плотная защита, которую сложно пройти. У Кудашова уже получилось взять реванш у «Ак Барса», получится и у «Торпедо». На победу бело-голубых дают коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» 23 ноября 2023 года

Совсем недавно у бело-голубых была серия из трёх поражений, во время которой они уступили «Ак Барсу» и «Торпедо». У казанцев они уже взяли реванш, выиграв последнюю встречу со счётом 4:1. На очереди нижегородцы, которые с конца сентября не могут выиграть больше двух матчей подряд. Как раз две минувшие игры закончились победами. «Динамо» будет выступать дома, оно заряжено на реванш и отметит 77-летие победой.

Ставка: победа «Динамо» за 2.17.

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