«Динамо» М — «Торпедо». Кудашов возьмёт реванш у Ларионова в честь 77-летия клуба

23 ноября состоится матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо». Начало игры — в 19:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 2.17. Шансы нижегородцев оценили в 3.05. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» 23 ноября 2023 года

Аналитики считают, что матч «Динамо» Москва — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.25. Поставить на то, что обе команды забьют больше 1.5 шайбы, можно за 1.75. Если в каждом из периодов будет заброшено больше 1.5 шайбы – сыграет 5.80.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва — «Торпедо» (23.11.2023)

23 ноября в матче регулярного сезона КХЛ московское «Динамо» будет принимать «Торпедо» на «ВТБ Арене». Начало игры запланировано на 19:30 мск. Незаметно текущий розыгрыш подошёл к своему экватору. С этого момента борьба за путёвки в плей-офф выйдет на новый, более серьёзный уровень.

Бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды 47 очков, и она отстаёт на два очка от лидирующего «Спартака». Высока вероятность, что борьба между этими клубами за победу в конференции продлится до заключительных матчей. Интерес в том, что такая ситуация необычна.

«Динамо» выиграло 22 из 33 встреч текущего розыгрыша, причём 17 побед были добыты в основное время. Москвичи забили уже 99 голов, при 74 пропущенных. После серии из девяти выигранных матчей результаты бело-голубых резко пошли на спад. Они утратили стабильность и проиграли четыре из шести последних встреч.

За это время подопечные Кудашова потерпели поражения в играх с «Куньлунем» (2:3 ОТ), «Спартаком» (3:4 ОТ), «Ак Барсом» (1:4) и «Торпедо» (1:3). Плохо, что «Динамо» проиграло встречи основным конкурентам в лице красно-белых и нижегородцев. Победили они на этом отрезке только минское «Динамо» со счётом 2:1 и казанцев – 4:1.

22 ноября день рождения московского «Динамо», и хоккеисты захотят отметить его 23-й победой – это важно для болельщиков! Команде 77 лет – отличная дата. Тем более есть подходящий импульс. Обыграв «Ак Барс», бело-голубые прервали трёхматчевую серию поражений. Эта встреча была очень принципиальной. Нападающий клуба Максим Джиошвили признался, что необходимо было брать реванш за недавний проигрыш.

Больше запомнился момент, когда голкипер «Динамо» Илья Коновалов ошибся с передачей, но затем в прыжке отразил бросок нападающего «Ак Барса» Никиты Дыняка. Вратарь уже высказался по поводу предстоящего матча с нижегородцами. По словам Ильи, бело-голубые хорошо изучили соперника в этом сезоне, понимают, чего ожидать от него и как с ним играть. Так ли это – покажет только сама встреча.

«Торпедо» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 42 очка. Клуб отстаёт от московского «Динамо» на пять очков и на семь — от лидирующего «Спартака». За 33 матча текущего сезона нижегородцы одержали 20 побед, причём всего две были добыты за пределами основного времени.

По забитым и пропущенным голам подопечные Ларионова идут почти одинаково с бело-голубыми. Ими заброшено 98 шайб и 76 пропущено. Начало сезона для «Торпедо» выдалось потрясающим, но последние результаты не так позитивны. Команда давно не выигрывала более двух встреч подряд – с конца сентября.

В последних 10 матчах нижегородцы побеждали шесть раз. Они обыграли «Барыс» (2:1), «Куньлунь» (3:2 ОТ), «Витязь» (4:1), «Адмирал» (3:0), московское «Динамо» (3:1) и «Барыс» (4:2). Проиграли подопечные Ларионова за этот отрезок «Авангарду» (2:3), «Спартаку» (3:4), «Амуру» (3:4) и «Сибири» (1:4). Всё реже игры «Торпедо» получаются результативными.

Разочаровала игра нижегородцев в последней встрече с «Барысом» и самого тренера. Игорь Ларионов, несмотря на победу, остался недоволен отношением к игре в третьем периоде. Также наставник был расстроен плохой реализацией большинства. Он бы хотел, чтобы каждый игрок при счёте 4:1 отрабатывал в обороне и помогал игрокам защиты.

Последние результаты «Торпедо» наводят на мысль, что хоккей Ларионова сильно изменился. Если раньше его команда считалась одной из самых бесстрашных и результативных, то теперь просматривается желание держать плотную оборону. Даже «Динамо» в преддверии встречи говорит о том, что у нижегородцев плотная защита, которую сложно пройти. У Кудашова уже получилось взять реванш у «Ак Барса», получится и у «Торпедо». На победу бело-голубых дают коэффициент 2.17.

Прогноз и ставки на матч «Динамо» Москва — «Торпедо» 23 ноября 2023 года

Совсем недавно у бело-голубых была серия из трёх поражений, во время которой они уступили «Ак Барсу» и «Торпедо». У казанцев они уже взяли реванш, выиграв последнюю встречу со счётом 4:1. На очереди нижегородцы, которые с конца сентября не могут выиграть больше двух матчей подряд. Как раз две минувшие игры закончились победами. «Динамо» будет выступать дома, оно заряжено на реванш и отметит 77-летие победой.

Ставка: победа «Динамо» за 2.17.