Экспресс на футбол с коэффициентом 6.80: Кейн, Мбаппе и Головин устроят фейерверк голов

Мюнхенцы идут за очередной победой, а во Франции «ПСЖ» и «Монако» покажут результативную игру.

Завершились матчи квалификации на Евро-2024. Возвращаются клубные чемпионаты. Мы представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 6.80 на матчи, которые пройдут сегодня.

Прогноз на матч «Кёльн» — «Бавария»

«Кёльн» не может похвастаться стабильностью в последних пяти матчах, сыграв дважды вничью, добыв одну победу и потерпев два поражения, одно из которых было особенно болезненным — со счётом 0:6 от «Лейпцига». «Бавария» идёт с великолепными результатами, за исключением неожиданного поражения от «Саарбрюккена» в Кубке Германии. В остальном мюнхенцы наглядно демонстрировали своё превосходство, забив в сумме 19 голов на данном отрезке.

Предыдущие встречи команд также говорят в пользу «Баварии», если учесть победу команды в последнем матче со счётом 2:1 и уверенное доминирование в большинстве других игр. Однако стоит отметить, что «Кёльн» уже удивлял в прошлом, одержав победу со счётом 3:2, пусть и в товарищеском матче. Это показывает, что у «козлов» есть дух борьбы и способность преподносить сюрпризы.

Исходя из текущей формы команд, их истории встреч и статистики, наиболее вероятным исходом предстоящего матча кажется победа гостей. «Кёльну» будет крайне сложно противостоять атакующей мощи мюнхенцев, особенно с учётом его нестабильности в обороне. Тем не менее футбол известен своей непредсказуемостью, и домашняя арена может подтолкнуть «Кёльн» к более агрессивной и смелой игре.

Однако, даже если хозяева и смогут удивить, ожидать победы над «Баварией» кажется слишком оптимистичным. Вероятнее всего, матч завершится со счётом 3:1 в пользу гостей, что подтвердит их статус гегемона немецкого футбола. Предлагаем ставку на победу мюнхенцев и тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

Прогноз на матч «Алавес» — «Гранада»

Предстоящий матч между «Алавесом» и «Гранадой» обещает быть напряжённым. Обе команды показывают схожие результаты в последних матчах: «славные» одержали две победы в пяти последних играх, в то время как «Гранада» выиграла только один раз. История личных встреч демонстрирует некоторое преимущество «насридов», которые выиграли три из последних пяти матчей. Однако последняя игра между ними завершилась вничью, что говорит о том, что «Алавес» способен оказывать достойное сопротивление.

«Гранада» показывает неплохую игру в обороне, а её недавний результат в матче с «Хетафе» (1:1) свидетельствует о том, что она не так легко позволяет соперникам забивать в последних турах. С учётом всех факторов, в том числе последних результатов команд, их игры в защите и атаке можно предположить, что матч закончится с небольшим преимуществом «Алавеса». Вероятность ничьей также остаётся высокой, если учесть равный уровень команд и результаты предыдущих встреч. Лучшим вариантом будет ставка на тотал меньше 2.5 мяча за 1.82.

Прогноз на матч «ПСЖ» — «Монако»

«ПСЖ» показывает стабильную игру, как видно из последних результатов. Парижская команда демонстрирует мощный атакующий футбол, что подтверждается крупными победами над соперниками. Однако поражение в игре с «Миланом» в Лиге чемпионов говорит о том, что даже у такой сильной команды есть уязвимые места.

«Монако», в свою очередь, также имеет хороший набор побед, но ничья с «Гавром» и поражение во встрече с «Лиллем» показывают некоторую нестабильность команды. Предыдущие встречи с «ПСЖ» были успешными для монегасков, и это может вдохновить игроков на борьбу за победу. Если учесть текущую форму клубов и статистику их последних встреч, то мы предполагаем, что матч будет наполнен борьбой за каждый участок поля.

«ПСЖ», несмотря на недавние промахи, обладает более качественным составом и лучшими индивидуальными исполнителями. «Монако» же будет пытаться использовать свои шансы в контратаках, опираясь на сильные свои стороны. Прогнозируем, что обе команды забьют и тотал будет больше 2.5 мяча за 1.85.

Экспресс на матчи 24 ноября

Ставка 1: победа «Баварии» и тотал больше 3.5 мяча за 2.02.

Ставка 2: тотал меньше 2.5 мяча в матче «Алавес» — «Гранада» за 1.82.

Ставка 3: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча в игре «ПСЖ» — «Монако» за 1.85.

Общий коэффициент: 2.02 Х 1.82 Х 1.85 = 6.80.