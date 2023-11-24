«Ньюкасл» — «Челси». С возвращением Нкунку дела пойдут в гору!

25 ноября состоится матч 13-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси». Начало – в 18:00 мск. Эксперты уже сделали прогноз, они отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на победу «сорок» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.56. Успех «синих» оценивается в 2.68. На ничью дают коэффициент 3.56.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» 25 ноября 2023 года

Букмекеры предполагают, что игра «Ньюкасл» — «Челси» может получиться результативной: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.88, а тотал меньше 2.5 мяча оценивается в 1.98. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.27. Гол гостей доступен за 1.28. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.

Анализ и прогноз на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Челси» (25.11.2023)

Игра 13-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Челси» пройдёт 25 ноября на стадионе «Сент-Джеймс Парк». Стартовый свисток раздастся в 18:00 мск. «Сороки» перед паузой на матчи сборных уступили «Борнмуту» со счётом 0:2. У Эдди Хау было достаточно времени, чтобы проанализировать причины поражения и исправить ошибки.

«Ньюкасл Юнайтед» оказался в сложной ситуации из-за большого количества травмированных. Вне игры оказались такие футболисты, как Каллум Уилсон, Свен Ботман, Харви Барнс и Александер Исак. Плюс отстранён от участия в матчах Тонали. Главный тренер Эдди Хау остался без основных форвардов — Уилсон забил в сезоне АПЛ семь мячей, а Исак — шесть.

В связи с этим становится понятен предметный интерес руководства клуба к приобретению бомбардира «Штутгарта» Серу Гирасси. Инсайдеры сообщают, что «сороки» планируют активировать сумму отступных, прописанную в контракте футболиста (€ 17,5 млн). В текущем сезоне гвинеец провёл 10 матчей во всех турнирах, в которых отметился 16 голами и двумя результативными передачами.

Отсутствие стабильности — главная проблема команды Эдди Хау, наряду с длительной дисквалификацией Сандро Тонали. Нужно срочно менять структуру полузащиты, в которой от индивидуальных качеств итальянца зависела работа прессинга и доставка мяча в линию атаки. Весьма вероятно, что «сороки» будут активны в зимнее трансферное окно в поисках равноценной замены.

«Ньюкасл» выиграл всего два из последних пяти матчей с учётом всех соревнований. Он победил «МЮ» (3:0) и «Арсенал» (1:0), завершил вничью встречу с «Вулверхэмптоном» (2:2), а уступил дортмундской «Боруссии» (0:2) и «Борнмуту» (0:2). После 12 встреч «сороки» набрали 20 очков и занимают седьмое место в турнирной таблице.

В минувшем туре «Челси» завершил вничью домашний матч с «Манчестер Сити» со счётом 4:4. Игра держала болельщиков в напряжении до финального свистка. Полузащитник Коул Палмер на пятой добавленной минуте реализовал пенальти, не позволив подопечным Хосепа Гвардиолы набрать три очка.

«Синие» одержали две победы в последних пяти встречах АПЛ. Они обыграли «Бёрнли» (4:1) и «Тоттенхэм» (4:1), завершили вничью матчи с «Арсеналом» (2:2) и «Манчестер Сити» (4:4), а уступили «Брентфорду» (0:2). Таким образом, подопечные Маурисио Почеттино в каждой встрече пропускали минимум один гол, но забили 14 мячей!

Аргентинский специалист сумел настроить позиционное нападение, а в играх с сильными командами эффективно применяет контратакующую модель. Наверняка усилит состав «Челси» форвард Кристофер Нкунку, вернувшийся к тренировкам с командой.

Маурисио Почеттино отлично проводит встречи с топ-клубами в текущем сезоне. Ничьи с «горожанами» и «канонирами», а также победа в игре с «Тоттенхэмом» подтверждают, что на важные матчи «синие» настраиваются по максимуму. Они не отсиживаются в защите, а втягивают соперников в открытый футбол с обменом атаками. Предположим, что «Челси» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча за 3.10.

Прогноз и ставки на матч АПЛ «Ньюкасл» — «Арсенал» 25 ноября 2023 года

У «Ньюкасла» сложная ситуация с травмированными футболистами и проблема в центре полузащиты из-за длительной дисквалификации Сандро Тонали. Это разрушило командную тактику, которую наигрывал в межсезонье Эдди Хау. У «Челси», напротив, вернулся к тренировкам Кристофер Нкунку и, весьма вероятно, выйдет на поле в матче с «сороками». Хотя и без него у подопечных Маурисио Почеттино получается много забивать. Рекомендуем рассмотреть ставку, что «Челси» не проиграет и тотал будет больше 2.5 мяча, за 3.10.

Ставка: «Челси» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 3.10.