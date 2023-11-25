Особенно если Джуд Беллингем вернётся в состав. Наставник сообщил, что англичанин выздоровел.

«Кадис» — «Реал». Анчелотти может рассчитывать на три очка

26 ноября состоится матч 14-го тура Примеры «Кадис» — «Реал». Начало игры — в 20:30 мск. Аналитики уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу мадридцев можно с коэффициентом 1.50. Шансы «жёлтой подлодки» оценили в 6.40. Ставки на ничью принимаются за 4.60.

Коэффициенты букмекеров на матч «Кадис» — «Реал» 26 ноября 2023 года

Эксперты считают, что матч «Кадис» — «Реал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.10. Если забьёт «жёлтая подлодка», сыграет коэффициент 1.70. Гол мадридцев доступен с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.87.

Анализ и прогноз на матч Примеры «Кадис» — «Реал» (26.11.2023)

В воскресенье на стадионе «Нуэво Мирандилья» мадридский «Реал» в матче с «Кадисом», идущим на 16-м месте в Ла Лиге, намерен продлить свою беспроигрышную серию до восьми матчей.

После 13 встреч «сливочные» занимают второе место в турнирной таблице, отставая на два очка от неожиданно лидирующей «Жироны» и на два очка опережая «Барселону».

На другом конце турнирной таблицы «Кадис» занимает 16-е место. Хозяева не только отстают от мадридского «Реала» на 22 очка, но и находятся всего в трёх очках от зоны выбывания.

«Жёлтая подлодка» подходит к воскресному матчу, имея восьмиматчевую безвыигрышную серию в чемпионате Испании, трижды сыграв вничью и пять раз уступив.

В пяти последних встречах Ла Лиги «Кадис» потерпел четыре поражения и на данный момент является одной из самых неудачных команд первенства.

Что касается общей картины, то «жёлтая подлодка» в этом сезоне сумела выиграть только 2 из 12 матчей в чемпионате, четырежды сыграв вничью и шесть раз уступив.

Что ещё хуже для хозяев, так это то, что они меньше всех забивают в чемпионате — всего 10 мячей.

«Реал» проиграл только 1 из 13 матчей в Ла Лиге, одержав 10 побед и дважды сыграв вничью.

Помимо того, что «сливочные» имеют лучший показатель по обороне, они также очень хороши в нападении.

Команда Карло Анчелотти избежала поражений в каждом из последних семи матчей Примеры, одержав пять побед и дважды сыграв вничью, сохранив при этом четыре раза ворота сухими.

Более того, «Реал» выйдет на воскресный матч с 10-матчевой беспроигрышной серией во всех соревнованиях, а в Лиге чемпионов его результат 100%.

«Кадис» не выиграл ни одного из пяти последних матчей Ла Лиги с «Реалом», дважды завершив встречи вничью и трижды потерпев поражение.

В составе «жёлтой подлодки» по-прежнему отсутствует травмированный Мартин Кальдерон, не игравший в этом сезоне из-за разрыва крестообразных связок.

В то же время у «Реала» травмированы Тибо Куртуа, Эдер Милитао, Орельен Тчуамени, Винисиус Жуниор, Эдуарду Камавинга, Кепа. Были проблемы у Джуда Беллингема, но, по заявлению тренера, он должен восстановиться к этой игре.

Учитывая 22-очковый разрыв между «Кадисом» и «Реалом», ожидается, что в эти выходные гости смогут выиграть. При этом счёт будет разгромным. На победу мадридцев и тотал больше 2.5 мяча дают коэффициент 2.17.

Ставка: победа «Реала» и тотал больше 2.5 мяча за 2.17.